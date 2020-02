KDY: 16. února 2020

KDE: Automatické mlýny Pardubice



Valentýnský víkend se v Automatické mlýny v Pardubicích ponese ve znamení exotiky. Vezměte svou drahou polovičku a kupte jí nějakou tu tropickou dobrotu.

Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. Svěží ovoce z Asie, jako je voňavá papája, exotické hadí ovoce, zapáchající durian nebo nádherně barevné dračí ovoce Sušené ovoce - co takhle dát si boží sušené mango nebo papáju. Dálkami vonící koření ze Zanzibaru Kvalitní čokoládu, kávu a dokonce čerstvé kakaové boby. Od 10 do 16 hodin.