KDY: 8. února 2020

KDE: Výstavní, kongresové a kulturní centrum Ideon Pardubice

ZA KOLIK: 790 - 1490 Kč

Legendární rocková kapela Nazareth (GB) v Pardubicích v PVV Ideon. Zazní samozřejmě hity jako Love Hurts, Dream On, Where Are You Now a další. Začátek v 19 hodin.