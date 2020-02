KDY: 5. února 2020

KDE: Divadlo Exil Pardubice

ZA KOLIK: 100 - 130 Kč

O muži, který po ráně do hlavy při autonehodě ztratil paměť. O ženě, která se snaží, aby si vzpomněl… Je to dar z nebes ztratit paměť? „Jediné, na co si vzpomínám je, tady jsem to napsal, že nemám rád kafe.“

hrají: V. Pojmanová, A. Gregar; hudba: J. Fikejz; režie: K. Fikejzová Prouzová. Začátek v 19 hodin.