KDY: 21. ledna 2020

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: 200 Kč

Páni, já to hned říkal, že je chyba mít hosty v den naší první vraždy. Račte dál. Místa je tu dost. Je tu jen ještě jedna mrtvola. Manželé Molovi přijali pozvání na večeři do Morové ulice. Hostitelé ovšem neumějí vařit a uprostřed místnosti stojí zamčená truhla.

Co to bylo za fórek, s tou mrtvolou? Naštěstí je možné objednat si pizzu a věnovat se společenským hrám. Alespoň na chvíli Morbidní komedie o jedné návštěvě. Uvádí Činoherní studio města Ústí nad Labem. Začátek v 19.30 hodin.