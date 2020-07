KDY: 27. července 2020

KDE: Pardubické letní kino

ZA KOLIK: Zdarma

Zfilmování populární stejnojmenné knihy autora Blanky Lipinské ukazuje Lauru Biel (Anna Maria Sieklucka), úspěšnou hotelovou manažerku, jejíž manžel ale sedí do noci u počítače a jí nezbývá než si vybrat shodného robertka. Na dovolené na Sicílii ji ale zahlédne mladý gangster Massimo Torricelli (Michele Morrone), kterému nedávno zastřelili otce (dost krvavě a před očima). Massimo se do Laury zamiluje, unese ji a sdělí ji, že ji bude 365 dní držet v luxusní vile, dokud se do něho nezamiluje. Začátek ve 21.30 hodin.