KDY: 18. července 2020

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: 550 Kč

Už Vás nebaví se koukat na své oblíbené interprety jen na internetu? Chcete je vidět naživo? My taky! Některé z nich Vám ve spolupráci s Majáles Pardubice přivezeme do Pardubic do Automatických mlýnů. Devětapadesátiletý Koller v roce 2016 celkem třikrát uspěl na 25. ročníku Cen Akademie populární hudby Anděl. Začátek ve 20 hodin.