KDY: 23. července 2020

KDE: Pardubické letní kino

ZA KOLIK: Zdarma

Zatímco Marcus (Martin Lawrence) se pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will Smith) je přesvědčený, že bude lovit zločince do konce života. A to může být co nevidět – někdo se ho totiž pokouší zabít. Svérázní miamští detektivové si tak naposledy musí změřit síly s nepřáteli v očekávaném pokračování populární akční komedie. Režie: Billal Falla. Začátek ve 21.30 hodin.