KDY: 1. srpna 2020

KDE: Zámek Pardubice, valy pardubického zámku

ZA KOLIK: 200 Kč

Co to bude za titul? Nevíme. Jít na divadlo a nevědět, co mě čeká?! To je něco jako rande naslepo. Berte to od náš jako dárek k 5. výročí festivalu o lásce a vztazích ve všech podobách. Bude to situační komedie nebo tragédie? Nadchne mě černý humor? Nebo mě přišpendlí k sedačce muzikálové hity? Co si mám vzít na sebe? A koho s sebou? Pochyby jsou na místě! Začátek v 18 hodin.