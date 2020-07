KDY: 9. července 2020

KDE: Pardubické letní kino

ZA KOLIK: Zdarma

Bruce Springsteen představuje své poslední album Western Stars s celou kapelou a orchestrem a je to opravdový filmový zážitek. Přijměte pozvání do jeho historické katedrály – téměř sto let staré stodoly a vychutnejte si všech 13 zbrusu nových písní. Začátek ve 21.30 hodin.