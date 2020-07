Koncert Chinaski pod širým nebem

KDY: 18. července

KDE: Svojšice u Pardubic – Amfiteátr

ZA KOLIK: dospělý 550 Kč, dítě do 15 let 100 Kč

V sobotu 18. července od 18 hodin zahraje známá kapela Chinaski v přírodním amfiteátru ve Svojšicích pod širým nebem. Místo velkých halových koncertů a vystupování na festivalech se kapela rozhodla udělat menší open air koncerty pro několik stovek diváků s jedinečnou atmosférou, která se nejspíš už nikdy opakovat nebude. Vstupenky je možné koupit v síti TicketLIVE.

Koncert Ready Kirken ve Starém Máteřově

KDY: 18. července

KDE: Starý Máteřov – letní parket Obecního domu U Lípy

ZA KOLIK: dospělý 150 Kč v předprodeji/200 Kč na místě, dítě od 5 do 15 let 50 Kč, dítě do 4 let zdarma

Kapela Ready Kirken, která je stálicí české rockové scény, vystoupí v sobotu 18. července v 18 hodin na letním parketu za Obecním domem U Lípy ve Starém Máteřově. Zpěvákem kapely je Michal Mráz, na kytaru zahraje Zdeněk Ceral, baskytary se ujme Jiří Dračínský a na bicí zahraje Samuel Palán. Posluchači se mohou těšit na průřez všemi devíti vydanými alby a známé hity jako je 1 + 1, Zejtra mám a mnoho dalších. Koncert je vhodný pro rodiny s dětmi. Předprodej vstupenek probíhá v Restauraci U Lípy.

Archeologické léto v Mikulovicích

KDY: 18. července

KDE: Mikulovice

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum v Pardubicích pro zájemce připravuje komentovanou vycházku do významné polykulturní lokality v Mikulovicích. Prohlídka začíná v sobotu 18. července v 10 hodin.

Mikulovice patří mezi významná archeologická naleziště. Archeologové zde vykopali několik tisíc objektů s desetitisíci artefakty, mimo sídlištní situace se zde nacházelo i evropsky významné pohřebiště ze starší doby bronzové (cca 2200–1700/1650 př. n. l.). Součástí prohlídky budou ukázky nálezů (fotografie i fyzické artefakty). Trasa je bezbariérově přístupná (chodníky, lehká polní cesta). Účast na komentované prohlídce je bezplatná, ale je nutné si ji rezervovat na e-mailu joskova@vcm.cz.

Prohlídka Moderní architektura v Pardubicích

KDY: 18. července

KDE: Východočeské muzeum

ZA KOLIK: 160 Kč/plné vstupné, 80 Kč/poloviční (žáci, studenti, senioři)



LV sobotu 18. července od 13 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka po moderních stavbách Pardubic. Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň i stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu. Začátek prohlídky je na pokladně Východočeského muzea. Vstupenky je možné rezervovat zde: https://www.vcm.cz/zamek/prohlidky/moderni-architektura-v-pardubicich/, případně na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110.

Africké trhy v Automatických mlýnech

KDY: 19. července od 9 do 15 hodin

KDE: Automatické mlýny



V neděli 19. července budou v Automatických mlýnech Africké trhy, které pořádá česko-ugandský food projekt Virunga. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat tropické plody, jež vypěstovali drobní ugandští farmáři. Virunga se zaručuje za čerstvé africké pochoutky bez jakékoli chemie. Na trzích naleznete čerstvé i sušené ovoce, voňavé koření ze Zanzibaru, kvalitní kávu, čaj, marmelády nebo ovocné tyčinky.

Tři sestry

KDY: 17. července

KDE: Pardubický pivovar



Přijďte na tradiční setkání v Pardubickém pivovaru s kapelou Tři sestry a začněte si užívat léto po jaru plném mimořádných opatření a omezení. V pátek 17. července frontman skupiny Tři Sestry Lou Fanánek Hagen se představí po 10. za sebou v Pardubickém pivovaru. Letos kapela oslavuje 35 let od svého vzniku a samozřejmě nemohou vynechat tradiční koncertní zastávku v Pardubicích. Jako svého hosta přiveze kapelu Doctor PP.

5. Setkání historických vozidel

KDY: 18. července

KDE: Svratouch

Na 5. Setkání historických vozidel u Muzea motocyklů ve Svratouchu aneb Pohodové setkání přátel vůně benzínu a starých časů přijďte v sobotu 18. července. Budete si moci prohlédnout novou expozici v půdním prostoru muzea, změny proběhly i v původních výstavních prostorách. Prezentace vozidel je od 9 do 11 hodin. Ve 12:30 se uskuteční spanilá jízda traktorů po obci a ve 14 hodin odstartuje vyjížďka historických vozidel po okolí Svratouchu se zastávkou u nově otevřeného Zámečku Karlštejn. Dobové oblečení je samozřejmě vítáno.

Po celý den pro vás bude připraveno občerstvení, pivo, limo, vepřová kýta na grilu, teplé uzené nebo klobáska. Poslechnete si flašinetáře Martina Štěpánka. Uvidíte ukázku stabilních motorů v provozu. Děti se zabaví u stánku Besip.

Svatoanenské koláčové slavnosti

KDY: 18. července

KDE: Jeníkov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Obec Jeníkov zve na Svatoanenské koláčové slavnosti. Účast v krojích je vítána.

Součástí slavností bude soutěž o nejlepší domácí koláč, proto jsou vyzývány k účasti všechny šikovné cukrářky a cukráři. Program: 13:00 Přijímání koláčů do soutěže,14:00 Zahájení slavností a soutěže o nejlepší koláč, 14:10 Vystoupení souboru Vysočan, 15:30 Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší koláč. V průběhu celého odpoledne bude v podkroví přichystána kavárna, která nabídne kromě kávy také domácí koláče, včetně soutěžních. U kávy bude možnost výměny koláčových receptů. V přízemí bude otevřena hospoda, která nabídne pivo jako křen, limo a jiné nápoje, grilované maso, klobásy. V případě příznivého počasí bude možnost projet se v koňském povoze, k posezení zahrají harmonikáři. Vstupné dobrovolné.

Létající snoubenky

KDY: 18. července od 20:00

KDE: Košumberk



„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“ To jsou slova Bernarda, který si své vyvolené vybírá zásadně z leteckých společností. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne, kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje život.

Létající snoubenky uvede v rámci Košumberského léta 2020 Divadelní spolek Zdobničan Vamberk.

Zahradní multižánrový festival

KDY: 18. července od 18:00

KDE: Radim u Luže

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Zahradní multižánrový festival Mezi-tóny se uskuteční na zahradě Sochorka, zahrají kapely :

The Krabice revival band //Luže//

Druhej plán //Praha//

Thé Marmeladoff //Pardubice//

Banány a tak … //Radim//

Otevřeno bude od 17:00, začátek v 18:00.

Vstupné je dobrovolné, torturou vynucené :-)

Občerstvení zajistí Hasiči Radim. (nealko, čepované pivo, víno, šnapsík, párky, klobásy ..).

Bude možnost přespat ve vlastním stanu ve vyhrazeném prostoru na zahradě.

Drahá legrace

KDY: 19. července od 20:00

KDE: Klášterní zahrady Chrudim

Veberova brilantní komedie je volným pokračováním jeho slavného Blbce k večeři. Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte. Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací.

Muzeum v přírodě Vysočina

KDY: 18. a 19. července

KDE: Veselý Kopec

Muzeum připravilo komorní doprovodné programy a komentované prohlídky na zajímavá témata. V sobotu 18. července návštěvníkům poodhalí tajemství jedné staré půdy a díky tomu představíme zajímavé sbírkové předměty, případně se zájemci v dílničce naučí základní stehy, kterými se dříve zdobil lidový oděv nebo se v komentované prohlídce dozvědí podrobnosti o kalendářních obyčejích. V neděli 19. července bude pokračovat stejný program, pouze nahlédnutí do tajemství staré půdy vystřídá komentovaná prohlídka věnovaná vystaveným zemědělským strojům.

Horror zombie

KDY: od 16. 7. do 26. 7.

KDE: Skatepark naproti Albertu, Pardubice



Hororova show, kde mimo jine vystoupi Mr. Extrem, který necítí bolest. ,,Zohoďte strach a vstupte do světa démonů," zvou pořadatelé.