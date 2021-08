Tři veteráni

KDY: 20. až 22. srpna

KDE: Kunětická hora u Pardubic

ZA KOLIK: od 390 Kč



Pardubický soubor si po minulé covidové sezóně téměř bez publika zkrátil letní prázdniny a už tento pátek 20. srpna se chystá přivítat první diváky nové sezóny. Úvodní představení 112. divadelní sezóny Východočeského divadla se uskuteční od 20 hodin na Kunětické hoře, kde herci odehrají oblíbené Tři veterány. Výpravnou pohádkovou inscenaci pro celou rodinu podle kultovního českého filmu Oldřicha Lipského nastudoval režisér Petr Novotný, jenž titulní role tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel, svěřil Tomáši Lněničkovi, Martinu Mejzlíkovi a Alexandru Postlerovi. „Veteráni“ budou v magickém prostoru pod hradem bavit ještě v sobotu a v neděli 21. a 22. srpna.

Koncert Živaňanky

KDY: 21. srpna

KDE: Sezemice

ZA KOLIK: zdarma



Sezemice zvou na koncert dechové hudby Živaňanka. Uskuteční se v sobotu od 17 hodin v areálu TJ Spartak Sezemice.

Chrudimsko

Velký jezdecký den

KDY: 21. srpna

KDE: Slatiňany

V sobotu od 13 hodin pořádá Národní hřebčín Kladruby nad Labem Velký jezdecký den ve Slatiňanech. Akce s bohatým programem, která je oslavou výjimečného plemene starokladrubského koně a zároveň připomenutím loňského 75. výročí chovu starokladrubského vraníka ve Slatiňanech, se koná na nově vybudovaném kolbišti Na Rembáni. Diváci se mohou těšit především na starokladrubské koně, a to jak v zápřeži, tak pod sedlem. Chybět nebude ani vystoupení hostů – jezdců a koní ze Zemského hřebčince Písek a privátních chovatelů. K vidění bude například kočárový koktejl s předvedením různých druhů zápřeží, vystoupení jezdkyň v dámských sedlech nebo velká jezdecká čtverylka šestnácti jezdců s osmi bělouši a osmi vraníky. Chybět nebudou ani ukázky parkurového skákání, uherská pošta, volné stádo vraných klisen a voltiž.

Hrané prohlídky ve Slatiňanech

KDY: 22. srpna

KDE: Zámek Slatiňany

Hrané prohlídky na slatiňanském zámku vám přiblíží každodenní život knížecí rodiny na jejich letním sídle na přelomu 19. a 20. století. Konají se tuto neděli od 17 do 19 hodin. Iva Ryzová z divadelního spolku Acord, autorka projektu, napsala scénář tak, aby se návštěvníci dozvěděli všechna historická fakta a současně, aby se cítili jako očekávaní a vítaní hosté, kteří mohou poznat každodennost knížecí rodiny se všemi radostmi i starostmi. Další divadelní prohlídky se konají 28. a 29. srpna.

Noční závody

KDY: 21. srpna

KDE: Kladno u Hlinska

V Kladně u Hlinska v hasičském areálu za kulturním domem se v sobotu koná 25. ročník noční soutěže v požárním útoku mužů a žen O pohár starosty obce Kladno. Prezentace účastníků bude od 19 do 20 hodin. K poslechu a tanci hraje skupina Nouzový režim. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.

Manitou Železné hory

KDY: 21. srpna

KDE: start v Chrudimi



V Chrudimi se v sobotu jede 25. ročník cyklistického závodu Kolo pro život – Manitou Železné hory. Jde o atraktivní závod, kde cyklisty hned po startu v historickém centru města čeká sjezd Širokých schodů a později také několik brodů. Hlavní závod na 65 km startuje v 11 hodin z Resselova náměstí. Připraveny jsou ale i rodinné trasy a kratší okruhy po děti. Dětské kategorie startují od 9 hodin (více na kolopro.cz). Závod omezí v době od 9 do 14 hodin dopravu v centru Chrudimi.

Zlatá Pecka

KDY: od 22. srpna

KDE: Chrudim

V neděli bude zahájen hudební festival Zlatá Pecka. Letošní ročník je věnován Marii Callas – operní pěvkyni řeckého původu, která byla skutečným fenoménem. V sobotu se koná ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi vernisáž výstavy Fenomén Maria Callas. K vidění budou fotografie, filmové a hudební ukázky doplněné díly předních českých výtvarníků. Výstava dokumentuje život umělkyně, její komplikovanou a vroucí osobnost i její touhu po absolutní dokonalosti. Potrvá do 29. září. Festival bude zahájen v neděli od 11 hodin v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mší a požehnáním. Zazní Rossiniho Petite messe solennelle. Zahajovací koncert festivalu se koná týž den od 19 hodin v Klášterních zahradách. Na programu budou díla autorů Donizettiho, Belliniho, Cherubiniho, Rossiniho, Verdiho, Pucciniho, Saint-Saense a Bizeta. Festival pokračuje do 30. srpna.

Nefestival v Konopáči

KDY: 21. srpna

KDE: Heřmanův Městec



Spikeball, crossnet, cornhole, skimboard, kan-jam. Že nevíte, o co jde? Dozvědět se to můžete v sobotu na Nefestivalu v Konopáči u Heřmanova Městce (v autokempu). Přehlídka netradičních sportů nabídne všechny již v úvodu zmiňované aktivity, ale také horolezeckou stěnu, lukostřelbu, elektrické motorky a další zábavu. Nefestival začne v 9 a skončí v 16 hodin. Dospělí a děti s výškou nad 130 cm platí za vstup 50 korun.

Keltská bašta

KDY: 21. a 22. srpna

KDE: Nasavrky

o víkendu se koná v Keltském skanzenu Nasavrky akce Keltská bašta. Kromě toho, že si odnesete spoustu informací, můžete zde také keltské pochoutky ochutnat. Prohlédnete si navíc i to, jak Keltové žili a v jakých domech bydleli. Na návštěvníky čeká hned několik zastávek, na kterých budou připraveny keltské pokrmy. Brány Keltského skanzenu budou otevřeny po oba dny od 9 do 17 hodin, program bude probíhat od 10 do 16 hodin.

Svitavsko

Újezdské babí léto

KDY: 20. a 21. srpna

KDE: Dolní Újezd

ZA KOLIK: od 250 Kč



V pátek a v sobotu se v Dolním Újezdu u Litomyšle koná country-folkový festival Újezdské babí léto. Program v areálu za koupalištěm začne v pátek v 19 hodin. Hvězdami večera budou Poutníci a Robert Křesťan a Druhá tráva. Sobotní program ve 13 hodin zahájí Brontosauři revival. Dále vystoupí například Kamelot, Pavel Dobeš, Žamboši, Slávek Janoušek, Žalman a spol. Program v deset večer uzavře kapela Epydemye, která na festivalu pokřtí své nové CD. Vstupné na místě stojí na páteční program 250 korun, na sobotní pak 310 korun.

Polička *555

KDY: od 20. do 22. srpna

KDE: Polička

Třídenní multižánrový festival Polička *555 začíná ve městě v pátek 20. srpna. V 17 hodin vystoupí na Palackého náměstí domácí rocková kapela Revoluce, která hraje vlastní tvorbu. V 19 hodin pokračuje program koncertem skupiny The People, jejíž repertoár je zaměřený od popu přes disco až po swing. O půl deváté večer tradičně zazní z ochozu věže sv. Jakuba Věžní hudba, o kterou se postará dechový kvintet. Poté následuje koncert slovensko-české kapely Instinct a páteční festivalový večer uzavře Tichá dohoda. Na festivalu nechybí ani doprovodný program, jako je staročeský jarmark a atrakce pro děti. Festival Polička *555 pokračuje i po oba víkendové dny, kdy je opět připraveno mnoho koncertů a nebude chybět ani ohňostroj, divadelní a westernové představení.

United City

KDY: 20. srpna

KDE: Zámek Litomyšl

ZA KOLIK: 350 Kč



V zámeckém areálu v Litomyšli se v pátek koná křesťanský multižánrový festival United City. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a také ve spektru dalšího programu – semináře, workshopy, sporty, street scéna, ale také služba modliteb a duchovního poradenství. Areál se otevře ve 12 hodin, sportoviště, která nabídnou například bungee running, tvorbu bublin, petanque, mölkky, slackline a další aktivity budou otevřena od 13 do 16:30 hodin. Hlavní program začne v 16:30 hodin, pódium bude patřit muzikantům i řečníkům. Více na webu festivalunited.cz. Vstupenka stojí 350 korun.





Jabloňová panna

KDY: 22. srpna

KDE: Svitavy

ZA KOLIK: zdarma



V neděli na děti čeká v parku Jana Palacha ve Svitavách loutkový příběh na motivy pohádky Jabloňová panna od Karla Jaromíra Erbena. Dokáže statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? Představení začíná v 15 hodin, vstupné je dobrovolné.

Orlicko

Africké trhy

KDY: 21. srpna

KDE: Vysoké Mýto



Do Vysokého Mýta se v sobotu 21. srpna vypraví to nejlepší přímo ze Afriky. Na náměstí Přemysla Otakara budete moci ochutnat tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Pořadatelé slibují všechno tak akorát zralé, čerstvé a bez jakékoli chemie. Na trzích najdete kromě čerstvého ovoce, také ovoce sušené, dále koření ze Zanzibaru, kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího. Trhy pořádá Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží zemědělskou produkci letecky ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele.

Týden hudby

KDY: do 20. srpna

KDE: Vysoké Mýto

Celý předposlední srpnový týden patří ve Vysokém Mýtě tradičnímu hudební festivalu Týden hudby. Ve čtvrtek se můžete od 19 hodin těšit na Janu Věnečkovou & DJ a od 20:30 na Monkey Business. V pátek Týden hudby zakončí od 19 hodin vystoupení Bez Smokingu, Upside Down a od 22 hodin zahraje Doga.

Stezka za pokladem

KDY: v srpnu

KDE: Česká Třebová a okolí



V srpnu se můžete s dětmi vydat na stezku za pokladem, kterou vytvořila Alena Gondeková a realizovala Městská knihovna Česká Třebová. Trasa dlouhá cca 2 km vedeúdolím Křivolického potoka. Začíná v Křivolíku a končí v blízkosti restaurace Na Horách. Je vhodná i pro kočárky. Cestou potkáte 20 stanovišť s šifrou v morseovce, která vás po jejímvyřešení dovede až k pokladu. Na každém stanovišti najdete několik zvídavých otázek a úkolů (s nápovědou na zadní straně listu), QR kód se zvukem zvířete, část šifry a jednu otázku bonusového kvízu. Kvíz je dobrovolný. Odpovídat na něj můžete online nebo písemně.Písemnou odpověď pak doručte do knihovny, kde bude zařazena do slosování.S sebou na stezku potřebujete tužku, papír, případně telefon se čtečkou QR kódů a připojením k internetu. V truhle s pokladem naleznete také samolepku do sešitu Knížkohraní s Edou. Další informace na http://bit.ly/stezka-za-pokladem.

Výletní okruh začíná u Nymfy

KDY: kdykoliv

KDE: Žamberk a okolí

Výchozím bodem výletu je Masarykovo náměstí v centru města Žamberk. Zde si prohlédnete budovu radnice, Mariánské sousoší a kašnu se sochou Nymfy a Kentaura. Z náměstí se vydáte Kostelní ulicí kolem kostela sv. Václava, dále kolem autobusového nádraží a pokračujete ulicí Klostermannovou do kopce. Na křižovatce odbočíte do ulice Na Rozárce, která vás dovede až k Tyršově rozhledně a ke kapli sv. Rozálie.Po shlédnutí okolí z vyhlídkového vrchu nebo rozhledny se vrátíte stejnou trasou až na kruhový objezd, kde zahnete doleva a pokračujete kolem autobusového nádraží rovně až k městskému muzeu a židovskému hřbitovu. Trasa je nenáročná, vhodná pro pěší i cyklisty s malými dětmi, pro dětské kočárky, vozíčkáře a spojuje zajímavá místa ve městě. U turisticky významných míst najdete tabule s mnoha zajímavými informacemi.