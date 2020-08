Pardubice na bruslích

KDY: v neděli 9. srpna

KDE: Pardubice (Enteria aréna)



V neděli 9. srpna se sportovně založení Pardubáci mohou sejít a společně vyrazit na vyjížďku na bruslích po městě. Tradičně budou bruslaři vyrážet ve 20:30 od Enteria arény a pojedou přes Sukovu třídu směrem na ulici Hradecká a Bělehradská a vrátí se z Polabin přes Palackého třídu a Masarykovo náměstí zpět ke stadionu. Účastníci obdrží před startem svítící náramky, organizátoři doporučují lidem přinést si vlastní světélka a blikačky kvůli bezpečnosti.

Západy na Zelené bráně

KDY: v sobotu od 19 do 22 hodin

KDE: Zelená brána Pardubice

KOLIK: Dospělý 50 Kč



V sobotu od 19 do 22 hodin mohou lidé nově navštívit Zelenou bránu a užít si výhled na město při západu slunce. Otevřeno bude pouze za hezkého počasí. Vstupné na vyhlídku je pro dospělého 50 Kč, pro děti, studenty a držitele ZTP 30 Kč. Speciální večerní prohlídka Zelené brány se bude konat každou sobotu do konce srpna.

III. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou

KDY: sobota 8. srpna

KDE: Pardubické závodiště

ZA KOLIK: Vstupné (placené online) na dostih je pro dospělého 120 Kč a pro děti, studenty a seniory za 60 Kč



Sobota 8. srpna bude opět ve znamení dostihů. Ve 13 hodin se na závodišti v Pardubicích poběží již třetí a předposlední kvalifikační závod na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, půjde o Cenu firmy Chládek a Tintěra a.s. Na startu bude pouhá sedmička koní, ovšem o velká jména nouze nebude. Trenér Josef Váňa pošle na start hned tři koně. Během dostihového dne se uskuteční i autogramiáda autora knihy Deník jednonožce Jiřího Švihálka, který přišel při nehodě o nohu, a dojde také na předání speciálního závodního vozíku pro handicapované dítě. Vstupné na dostih (zakoupeno online na webu závodiště) je pro dospělého 120 Kč a pro děti, studenty a seniory za 60 Kč. Vstupenky lze zakoupit i v den konání u pokladny.

Mini Přehrady na Seči

KDY: pátek 7. a sobota 8. srpna

KDE: Autokemp Pláž Seč

ZA KOLIK: Dospělý na jeden den 350 korun, permanentka na oba dny 450 korun. Děti do 10 let zdarma

Akce Mini Přehrady a uskuteční v pátek a v sobotu u Sečské přehrady na Chrudimsku. V pátek od 17 hodin postupně zahrají Robin Mood, Voxel (17:50 hodin), Sebastian (19:40 hodin) a UDG (21:30 hodin), v sobotu pak od 15:30 hodin Jakub Děkan, Pokáč (17:00 hodin), Pavel Callta (18:30 hodin), Xindl X (20:20 hodin) a ATMO Music. V sobotu v 10 hodin začne Pigyáda pro děti, kde nebudou chybět skákací hrady a další atrakce. Akce se uskuteční v Autokempu Seč Pláž, děti do deseti let mají vstup zdarma. Dospělý zaplatí za vstupenku na jeden den 350 korun, permanentka na oba dny stojí 450 korun. Areál je v pátek otevřen od 13 hodin, v sobotu od 9:30 hodin.

Prohlídka města: Pardubický Slavín

KDY: v sobotu 8. srpna

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: Vstupenka pro dospělého je 130 Kč

Turistické a informační centrum Pardubice pořádá v sobotu 8. srpna další netradiční prohlídku města, tentokrát zaměřenou na významné osobnosti Pardubic a jejich osudy. Zájemce po městě provede profesionální průvodce, sraz je v 15 hodin u hlavní brány Centrálního hřbitova Pardubice. Prohlídku si rezervujte s předstihem e-mailem: info@ticpardubice.cz, telefonicky: 775 068 390 nebo osobně na adrese náměstí Republiky 1. Vstupenka pro dospělého je 130 Kč a pro děti do 15 let, seniory a držitele ZTP 60 Kč.

Koncert na Příhrádku

KDY: v neděli 9. srpna

KDE: Příhrádek Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



V neděli 9. srpna od 18 hodin pokračuje kulturní program Léta na Příhrádku. Zámecký Příhrádek v neděli podvečer oživí folk-bluesový koncert rodinné kapely. Hudebníci představí milý projekt bluesové zpěvačky Petry Börnerové, jejího manžela - kytaristy Tomáše Bobrovnického a jejich desetiletého syna Tomáše - hráče na bicí.

Sportovní park Na Špici

KDY: od soboty 8. srpna

KDE: park Na Špici, Pardubice

Od soboty 8. srpna se areál pardubického parku Na Špici na týden promění ve Sportovní park Pardubice. Návštěvníkům park nabídne možnost vyzkoušet si sporty všeho druhu pod vedením trenérů ze sportovních klubů z Pardubic a okolí. Sportovat se bude v prostoru celého parku i na řekách. Díky hrací kartě mohou malí i velcí návštěvníci sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín - za zdolání 12 sportovních disciplín obdrží diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín medaili. Karta není časově omezená a je tedy možné přijít sportovat kdykoliv od 8. až do 16. srpna. Letos bude v areálu i freestyle zóna, zároveň se bude v neděli 9. srpna konat oblíbený překážkový běh Gladiator race run a chybět nebude ani přednáškový stan.

Art/music – autorské čtení básní

KDY: v sobotu 8. srpna v 18 hodin

KDE: Žlutý pes Pardubice



Letní projekt music clubu Žlutý pes pokračuje v sobotu 8. srpna v 18 hodin. Tentokrát se mohou diváci těšit na autorské čtení básní za doprovodu kvalitní hudby Petra Langra. Své básně přednese například Matěj Karas, Anna Řehůřková nebo Vilém Kubáč. Vstupné na akci je dobrovolné.