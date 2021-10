Podzimní městské slavnosti

KDY: 8. a 9. října

KDE: Pardubice

V pátek 8. a v sobotu 9. října se návštěvníci mohou těšit na nabitý program Podzimních městských slavností. Oficiální zahájení slavností je plánováno na pátek v 16 hodin, kdy na Pernštýnské náměstí dorazí i Vilém z Pernštejna se svou chotí Johankou. Centrum města ale ožije již dopoledne, od 10 hodin bude fungovat Pernštýnské tržiště plné řemeslných a prodejních stánků. Od 12 hodin se děti zase budou moci vyřádit na třídě Míru, kde pro ně budou připravené atrakce. V 15 hodin vyrazí z pardubického závodiště spanilá jízda kočárů, která městem zamíří na Pernštýnské náměstí. To bude po oba dny centrem dění, na pódiu se budou odehrávat taneční a hudební vystoupení, ale představí se například i Tělocvičná jednota Sokol Pardubice. Na doprovodném programu nechybí ani Pernštejnská hospoda, kde bude možné ochutnat staročeské speciality. Chystá se také historický průvod k zámku, kde bude připraven program plný historie. Vystoupí šermíři, kejklíři a bubeníci. Oba dva večery se můžete těšit na skvělé vystoupení skupiny Sabrage nebo na zpěvačku Annu K. Podrobný program níže.

Podzimní slavnosti.Zdroj: archiv města

Běh Univerzity Pardubice

KDY: 9. října

KDE: Pardubice



Běh Univerzity Pardubice navazuje na sérii Běhů Terryho Foxe, které se v České republice úspěšně organizovaly v letech 1993 až 2007, z toho deset let také v Pardubicích. Sportovci vyběhnou v sobotu 9. října 2021 z Pernštýnského náměstí. Běžce čeká trasa dlouhá 2,5 kilometru, trať pro příznivce kol a koloběžek bude mít 3 kilometry. První start je naplánovaný na 10.00 hodin pro běžce a 10.30 hodin pro cyklisty a koloběžky. Prezentace začíná v 9.00 hodin. Celá akce je nesoutěžní s dobrovolným příspěvkem na dobrou věc. Všichni nadšenci pohybu si kromě sportu užijí také zábavný doprovodný program Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Univerzitního sportovního klubu (USK) a Taneční a pohybové skupiny Hroch.

Víkend na závodišti

KDE: Dostihové závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: Velká pardubická od 350 Kč



Vrcholem následujícího víkendu i celé překážkové sezóny je nedělní 131. Velká pardubická. Ovšem atraktivní program je v Pardubicích přichystán už na sobotu. Jeho vrcholem je totiž dvojice jedničkových dostihů přes proutěné překážky a na své si přijdou i příznivci rovinových dostihů, mohou se těšit na trojici dostihů II. kategorie. První dostih odstartuje v sobotu v pravé poledne a i ze soboty odvysílá přímý přenos Česká televize. Ten můžete sledovat na programu Čt Sport od 14:10. V neděli se areál závodiště otevře už v 8:00 hodin, kdy v paddocku začne veterinární přejímka koní do 131. Velké pardubické. V 10 hodin se uskuteční slavnostní zahajovací ceremoniál, o půl hodiny později odstartuje první z osmi dostihů. V 15:45 hodin odstartuje 131. Velká pardubická. Vstupenky na stání i na tribuny jsou stále v prodeji.

Jako břitva

KDY: 9. a 10. října od 19 hodin

KDE: Východočeské divadlo, Pardubice



Východočeské divadlo Pardubice uvede o víkendu odloženou premiéru hry Jako břitva v režii Radovana Lipuse. Text současné české dramatičky Lenky Lagronové na motivy života, díla a odkazu Boženy Němcové v Pardubicích inscenoval režisér Radovan Lipus. Hlavní roli ztvárňuje Martina Sikorová, alter ego Boženy Němcové Báru hraje Petra Janečková a Josefa Němce představuje Martin Mejzlík. Před premiérou se ve foyer uskuteční vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Josefa Mathiase Minaříka. Vstupenky na premiéru jsou ještě ke koupi.

Chrudimsko

Skauting na Chrudimsku

KDY: do 28. listopadu

KDE: Regionální muzeum Chrudim

Skauting na Chrudimsku se jmenuje výstava v Regionálním muzeu Chrudim. Je věnována celosvětovému fenoménu zastávajícímu významné místo ve výchově mládeže nejen v zahraničí, ale také u nás - skautingu. Zatímco v některých zemích skautská organizace kontinuálně pokračuje více jak sto let, v našem prostředí byla třikrát zakázána a třikrát obnovena. Přes tyto peripetie je s naší společností pevně svázána a je největší organizací dětí a mládeže v České republice. Výstava potrvá do 28. 11. 2021.

Nová výstava v Hlinsku

KDY: od 8. října

KDE: Městské muzeum a galerie Hlinsko



V pátek 8. října zahájí Městské muzeum a galerie Hlinsko dlouho připravovanou výstavu Karel Beneš 1881-1941. Malíř a profesor Karel Beneš patří mezi významné rodáky města Hlinska a také uznávané výtvarníky nejen zdejšího regionu. Jeho tvorba bývá spjata nejen s Českomoravskou vrchovinou. Je oceňován především pro svou usilovnou etnograficko-výtvarnou práci na zachycení mizejících venkovských stavení i dalších prvků lidové architektury. Výstava i doprovodná publikace se zaměřují na autorovo dílo komplexněji a vedle dobře zmapovaného odvětví etnografické kresby, postupně představí Beneše také jako malíře, grafika, ilustrátora, nebo autora sgrafitové výzdoby fasád hlineckých domů.

Svitavsko

Zámek Litomyšl

KDY: 9. a 10. října

KDE: Litomyšl

Do 22. října vás na Zámku Litomyšl provedou trasou "Zámek za Valdštejnů" také od úterý do pátku. Prohlídka začíná vždy v 11:00 a ve 14:00 hodin. Nádvoří s pokladnou bude otevřeno 30 minut před zahájením prohlídky. O víkendech se můžete těšit na plný návštěvnický provoz s oběma prohlídkovými trasami, tedy i s okruhem Zámek za Thurn Taxisů. V sobotu a v neděli je zámek otevřen od 9 do 16 hodin.

Koncert skupiny Dunaj

KDY: 8. října

KDE: Litomyšl



V pátek vystoupí v Music Clubu Litomyšl skupina Dunaj. Koncert začne ve 21 hodin, otevřeno je od 20 hodin.

Orlicko

Zavzpomínejte na dětství na výstavě retrohraček

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Městské muzeum Ústí nad Orlicí otevřelo novou expozici plnou retro hraček, vyrobených v období mezi lety 1950 až 1990. „Výstava má u starších návštěvníků úlohu vyvolat příjemné vzpomínky na dětství a malým dětem poskytne představu o hračkách jejich prarodičů a rodičů. Jako interaktivní prvek je součástí expozice také herna s několika klasickými hračkami a hrami,“ informoval za městské muzeum Lukáš Prokeš. Hračky pocházejí převážně ze sbírky muzea a doplňkově také od soukromých osob.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě slaví 150 let

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Vysokomýtské muzeum bylo založeno v roce 1871, stalo se tak prvním městským muzeem, které v Čechách vzniklo. K oslavě významného kulatého výročí připravili muzejníci řadu akcí, které zahrnují výstavy, koncerty, představena byla také nová kniha. V minulých dnech již muzeum zahájilo výstavu s názvem 150 příběhů. Pro ni muzejníci vybrali 150 předmětů, které mají nějaký pozoruhodný příběh spojený například se způsobem jejich nabytí, zajímavou osobou donátora či s jejich samotným využitím. Vrchol oslav nastane 7. října, kdy se pro veřejnost otevře expozice s názvem Vysoké Mýto světové. Expozice provede návštěvníky historií města od jeho založení až po zlomové události 20. století. Ústředním bodem každé části výstavy budou vybrané předměty a informace, které přináší doklad o tom, že svět mnohdy zasáhl do dějin malého města a malé město zase někdy zasáhlo do dějin jiných států.