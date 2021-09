Dětský super den

KDY: 18. září

KDE: závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: 100 Kč dospělí; děti od 2 let 80 Kč



Dětský super den se koná v sobotu na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to od 10 do 17 hodin. Na co se můžete těšit? Vystoupí Michal Nesvadba z Kouzelné školky, připraven je animační program se spoustou písníček a soutěží Čiperkové a všichni se samozřejmě dostatečně vyřádí na více než 20 soutěžních stanovištích.

Festival tetování

KDY: 18. září

KDE: Palác Pardubice

ZA KOLIK: 200 Kč



Festival tetování se koná v sobotu od 10 do 22 hodin v Congress Centre v Paláci v Pardubicích. Zúčastní se více než 35 českých i zahraničních umělců, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Budete mít možnost zhlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou, která ocení ty nejlepší práce. Přímo na místě se můžete nechat tetovat. K vyzkoušení bude také technika airbrush – tetování na pár dní, které je vhodné i pro děti, nebo si můžete nechat uplést francouzské copánky. Ke koupi budou potetované výrobky z kůže. Vstupenky budou k zakoupení na místě za 200 Kč, děti do 10 let (v doprovodu rodičů) mají vstup zdarma.

Pardubický vinařský půlmaraton

KDY: 19. září

KDE: centrum Pardubic

Pardubický vinařský půlmaraton si za svou éru získal přízeň mnoha sportovců jak špičkových, tak běžců „hobíků“, ale také vozíčkářů, bruslařů, koloběžců a zejména rodičů s dětmi či školních kolektivů. Jarní termín se z důvodu epidemiologické situace přesunul na neděli 19. září. Centrem Pardubic se poběží nejen půlmaraton, ale také kratší trasy – „desítka“ a Lidový běh Vaňka Vaňhy. Start většiny běhů je ze Smetanova náměstí, cíl na Pernštýnském náměstí.

40. chovatelská výstava

KDY: 18. a 19. září

KDE: Svinčany



Pro milovníky chovatelství je připravena soutěžní výstava králíků, holubů, drůbeže a zvířat mladých chovatelů okresu Pardubice, dále výstava okrasného ptactva, akvarijních ryb a domácích mazlíčků. Chystá se také výstava holubů texanů a mondenů, na které se sejdou chovatelé z celých Čech. Těšit se můžete na prodejní výstavu okrasných dřevin, kaktusů, sukulentů, koniferů a dekoračních prvků do zahrad. Zakoupit můžete také vše pro pěstování jedlých a léčivých hub. Výstavu obohatí živá hudba, vystoupení mažoretek a dětský koutek. Koná se ve Svinčanech v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin.

Ceny Františka Filipovského za dabing

KDY: 18. září

KDE: Přelouč

V Přelouči se v sobotu uskuteční 27. ročník udílení Cen Františka Filipovského za dabing. Už ve 13 hodin začne na Masarykově náměstí bohatý kulturní program - vystoupí například Magda Malá, Voxel, Smokie revival. Od 17 hodin se bude na velkoplošné obrazovce živě vysílat vyhlášení letošních vítězů cen za dabing ze sálu Občanské záložny. Po skončení (od 19 hodin) vystoupí na náměstí Mňága a Žďorp. Živo bude v sobotu i na pódiu v parku za školou, kde od 14 hodin hraje dechovka, cimbálovka a Michal Tučný revival.

Kladruby naruby

KDY: 18. září

KDE: Kladruby nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil na sobotu 18. září bohatý program, který se snaží přiblížit chov starokladrubských koní nejširší veřejnosti. Akce Kladruby naruby (letos již pátý ročník) je odpoledne plné zábavy i poučení, odehraje se na závodišti v Kladrubech nad Labem. Od 13 hodin se budou na pódiu střídat hudební a divadelní vystoupení. Hlavním bodem programu je předvedení starokladrubských koní. To začíná ve 14:30 hodin a k vidění budou ukázky zápřeže, voltiž a předveden bude také pushball – sport, který bychom mohli označit jako koňský fotbal. Program celé akce, která probíhá od 13 do 18 je uzpůsoben tak, aby si zde každý návštěvník našel to své. V areálu závodiště vyroste dřevěné dětské hřiště, stánky s tradičními výrobky a ukázkou řemesel spjatých s chovem koní, jako je sedlář a kovář. Pro zvídavé je také připravena naučná stezka Za starokladrubským koněm. Během celého dne mají návštěvníci možnost podívat se s průvodcem do stájí, zámku či historické kočárovny. Návštěvníci akce se mohou svézt ve výletním voze taženém starokladrubskými vraníky, který má stanoviště u vchodu do závodiště. Hlavním lákadlem doprovodného programu je koncert kapely Mňága a Žďorp, který začíná v 15:30. Národní hřebčín připravil pro návštěvníky celý program na závodišti zdarma, komentovaný vstup do stájí, zámku či kočárovny podléhá ceníku služeb.

Výstava v Rovni

KDY: 18. až 20. září

KDE: Sokolovna Dolní Roveň



Český zahrádkářský svaz Roveň zve na podzimní výstavu květin, ovoce a zeleniny. Navštívit ji můžete v sokolovně v Dolní Rovni od 18. do 20. září. Připraven bude také prodej výpěstků, výrobků i zahrádkářských potřeb. Otevřeno bude v sobotu od 9 do 18, v neděli od 9 do 17 a v pondělí od 9 do 12 hodin.

Chrudimsko

Betlémská noc

KDY: 17. září

KDE: Betlém Hlinsko

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum v přírodě Vysočina - expoziční areál Betlém Hlinsko - připravilo pro návštěvníky v pátek noční prohlídky vybraných roubenek. Nahlédnete do tkalcovny v Betlémě a zjistíte, jak úžasné výrobky tu vznikají, seznámíte se s vybranými řemesly - síťování a vyřezávání perníkových forem. Na závěr v zábavném kvízu zjistíte, jak znáte historické předměty. Akce trvá od 19 do 22 hodin.

Nové výstavy v muzeu

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Regionální muzeum v Chrudimi

V září můžete navštívit v Regionálním muzeu v Chrudimi dvě nové výstavy. Menší výstava v pokladní místnosti představí významného chrudimského malíře, restaurátora a pedagoga Josefa Papáčka, u něhož si připomínáme 200. výročí narození. Těžištěm Papáčkovy tvorby byla portrétní malba a malba kostelních obrazů. Je také autorem velkého množství salvátorských obrazů. Další výstavou, jejíž verzináž se koná ve čtvrtek 16. září od 17 hodin, je Skauting na Chrudimsku. Jak již název napovídá, je věnována celosvětovému fenoménu zastávajícímu významné místo ve výchově mládeže nejen v zahraničí, ale také u nás - skautingu. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.

Fenomén Maria Callas

KDY: do 29. září

KDE: Divadlo Karla Pippicha, Chrudim



Do 29. září je v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi přístupná výstava Fenomén Maria Callas. Právě tato operní pěvkyně řeckého původu objevila výrazové možnosti lidského hlasu jako instrumentu. Dokázala v každé roli, v každé árii vystihnout psychiku zpívané postavy. Mohla a také uměla zazpívat vše. Zemřela v 54 letech v absolutní samotě. Vystaveny jsou fotografie, filmové a hudební ukázky doplněné díly předních českých výtvarníků.

40 let v kůži Jůheláků

KDY: 19. září

KDE: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

ZA KOLIK: 100 Kč



V neděli od 18 hodin přivítá Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi na muzejních terasách milé hosty. Herci Jiří Lábus a Ota Jirák budou s moderátorem rozprávět o tom, jaké je to být čtyřicet let v kůži Jůheláků a jaké veselé věci při tom lze zažít. Vstupenka na talk show stojí 100 korun. Muzeum v současné době hostí výstavu nazvanou Hele, v muzeu je Jů a Hele!

Svitavsko

Chinaski pod širým nebem

KDY: 17. září

KDE: Litomyšl



V pátek 17. září si můžete poslechnout Chinaski pod širým nebem. Kapela zahraje v zámecké zahradě v Litomyšli. Fanoušci mohou očekávat průřez největšími hity Chinaski i novinky z posledního alba 11. Areál se otevře v 17 hodin. Vstupenka pro dospělého stojí 590 Kč.

Alois Jirásek a Litomyšl

KDY: do 2. ledna 2022

KDE: Regionální muzeum Litomyšl



Výstava Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie v Regionálním muzeu v Litomyšli připomíná život a literární tvorbu jednoho z našich nejvýznamnějších a nejvlivnějších spisovatelů. Mapuje dobu jeho pedagogického působení na gymnáziu a městské reálce v Litomyšli v letech 1874 až 1888. Litomyšl byla Jiráskovým prvním učitelským místem, k městu si vytvořil pouto na celý život. Muzeum je otevřeno: Út-Pá 9-12, 13-17; So-Ne 9-17.

Brouk Pytlík očima entomologa

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Městské muzeum a galerie Svitavy

V Městském muzeu ve Svitavách byla zahájena nová výstava Brouk Pytlík očima entomologa. Spojuje poznávání přírody s tvorbou Ondřeje Sekory. Návštěvníci díky ní zjistí, kdo je brouk Pytlík, jak ve skutečnosti vypadají jeho přátelé a zda je Ferda Mravenec kluk nebo holka. Vzdělávání je přitom propojené s různými hrami a interaktivními prvky. Těšit se tak můžete jak na setkání s majestátním roháčem a obrovskými tesaříky, tak na pozorování mravenců a kůrovců v mikroskopech, tvorbu schránek chrostíků či hledání prehistorických much v jantaru. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci samotného Sekory, jehož životu a dílu je věnována celá jedna sekce. Muzeum je otevřené od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli pak od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do 14 října.

Vzácné listiny

KDY: do 15. října

KDE: Okresní archiv v Litomyšli



Na tuto výstavu se musíte vypravit během týdne. Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli pořádá ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR výstavu „Listiny litomyšlského biskupství a kapituly, archivní kulturní památka“. K vidění je od čtvrtka 16. září od 17 hoidn (vernisáž) v budově archivu. Výstava se koná při příležitosti prohlášení souboru listin litomyšlského biskupství a kapituly za archivní kulturní památku. Výstava potrvá do 15. října, otevřena bude v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

KDY: 18. září

KDE: Staré Město u Moravské Třebové

V Petrušově, části Starého Města u Moravské Třebové, se v sobotu koná 6. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Hodnotí se kvalita hotového pokrmu, ale také jeho příprava, čistota na pracovišti, prezentace týmu, případně doplňkový program. Hodnotit bude odborná porota, ale příležitost dostanou také návštěvníci. Soutěž bude zahájena v 10 hodin, skončí ve 14 hodin a vyhlášení výsledků proběhne v 15 hodin.