Plochá dráha v Pardubicích

KDY: 1. až 3. září

KDE: Stadion Svítkov, Pardubice

ZA KOLIK: vstupenky na Zlatou přilbu stojí od 300 Kč (na stání)

Pardubice o víkendu patří motocyklovému sportu, konkrétně ploché dráze, do města míří závodnická elita z celého světa. V pátek od 17 hodin se na stadionu ve Svítkově jede mistrovství světa jezdců do 21 let, v sobotu od 13 hodin je na programu 47. Zlatá stuha juniorů (mistrovství světa ve flat tracku), v neděli ve 12 hodin nastane čas legendárního plochodrážního závodu, jehož první ročník se uskutečnil už v roce 1929. Odstartuje 73. ročník Zlaté přilby města Pardubic. Trofej, o kterou budou v neděli bojovat přední světoví plochodrážní jezdci, je nyní vystavena ve výloze obchodu Klenoty Lejhanec v Pardubicích na třídě Míru, odkud bude za doprovodu historických vozidel a motocyklů v neděli 3. října v 11 hodin převezena na stadion do Svítkova.

S Dechnou na večer seriálových melodií

KDY: 2. října

KDE: Kulturní dům, Holice

ZA KOLIK: 150 Kč



S Dechnou na večer seriálových melodií, to je název koncertu Dechového orchestru Kulturního domu města Holic, v němž budou účinkovat sólisté a zpěváci orchestru, ale také pěvecký sbor Malichor, který působí při Základní umělecké škole Karla Malicha, a další hosté. Uskuteční se v sobotu 2. října od 18 hodin v holickém kulturním domě.

Den architektury se spolkem Offcity

KDY: 2. října 2021 od 14 hodin

KDE: Bubeníkovy sady, Pardubice

Den architektury 2021 můžete prožít i v dětské perspektivě. Stačí přijít v sobotu 2. října ve 14 hodin k fontáně v pardubických Bubeníkových sadech. Čeká vás městská hra po dětských hřištích. Hravě i kriticky, architektonicky a objevitelsky. Akce je určena pro děti, rodiče, prarodiče i nerodiče.

Chrudimsko

Malá čarodějnice v muzeu

KDY: 3. října

KDE: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

ZA KOLIK: 80 Kč



V neděli od 15 hodin můžete do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi dorazit na další z letošních nedělních pohádek. Tentokrát přiletí Malá čarodějnice, která v podání loutkoherečky Jany Štromské bude nejen čarovat, ale i zpívat a tančit. Nezapomeňte si včas rezervovat místo, kapacita sálu je omezená. Vstupné činí 80 korun.

Mykologická vycházka

KDY: 3. října

KDE: Podhůra, Chrudim

Spolek Altus pořádá již tradiční mykologickou vycházku, a to v neděli 3. října. V doprovodu zkušených mykologů Pavla Brůžka a Václava Kobery můžete vyrazit do lesů na Podhůře. Sbírat a především určovat se budou všechny nalezené druhy hub. Ty jedlé si každý může odnést domů, takže košíky určitě s sebou. Mluvit se bude i o jedovatých houbách a možných záměnách. Sraz je v 9:00 u vodárny na Monaku, kde se dá i parkovat. Délka trvání 2 až 3 hodiny. Další informace na 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz.

Víkend architektury ve skanzenu

KDY: 2. a 3. října

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

ZA KOLIK: zdarma



První říjnový víkend bude na Veselém Kopci v duchu architektury a nabídne po oba dva dny volný vstup do areálu. Návštěvníci se tak budou moci přesvědčit na vlastní oči o obtížnosti, ale zároveň i zručnosti vybraných řemesel a řemeslníků. Pro návštěvníky je po celý den připraveno povídání o lidové architektuře a možnostech využití tradičních technologií a materiálů v dnešním moderním stavitelství. Připraveny jsou ukázky různých stavebních technik například tesání trámů, výroba povřísla a vázání došků, výroba nepálených cihel. Pro malé návštěvníky je připravena tematická dílna. V 10.30 a 13.30 hodin se zájemci mohou po oba dva dny zúčastnit komentovaných prohlídek v areálu, které budou zaměřené na tradiční lidovou architekturu. Areál Veselého Kopce je otevřen pro návštěvníky od 9 do 17 hodin.

Traktoriáda

KDY: 2. října

KDE: Mrákotín

3. mrákotínská traktoriáda se uskuteční v sobotu na Oflendě u koupaliště. Start závodu je ve 12 hodin. Připraven je i doprovodný program: soutěže pro děti, výstava strojů a živá hudba.

Svitavsko

Setkání harmonikářů a heligonkářů

KDY: 2. října

KDE: Fabrika Svitavy

ZA KOLIK: 80 Kč

17. setkání harmonikářů a heligonkářů se uskuteční v sobotu ve Fabrice Svitavy. Setkají se hudebníci všech věkových kategorií z mnoha blízkých i vzdálených míst České republiky. Akce začne ve 13 hodin. Vstupné činí 80 Kč.

Matthew Long v Poličce

KDY: 1. října

KDE: Divadelní klub Polička



Nová hvězda britského blues Matthew Long je fenomenální 22letý kytarista a zpěvák, který svými vynikajícími sóly dokáže pravidelně zvednout diváky ze sedadel. V roce 2021 získal cenu Instrumentalista roku v rámci British Blues Award 2021. V Divadelním klubu v Poličce vystoupí spolu s baskytaristou Matějem Černým a s bubeníkem Oliverem Lipenským v pátek od 20 hodin.

Hody na hradě Svojanov

KDY: 2. 3. října

KDE: Svojanov

V kuchyni hradu Svojanov se budou o víkendu od 9 do 17 hodin podávat dobová jídla. Půjde o pokrmy typické pro 18. a 19. století. Nebudou chybět knedlíky, řízečky ani Honzovy buchty nebo dýňové bábovky.

Biskupické kaléšek

KDY: 2. října

KDE: Biskupice



Tradiční festival slivovice Biskupické kaléšek se koná už v sobotu. Již 23. ročník festivalu začíná ve 12 hodin v areálu v Biskupicích. Vyhlášeny budou tradičně nejlepší pálenky, nebude chybět košt slivovice, jarmark nebo koncerty kapel Šlágr parta nebo Kopjam. Při vstupu na akci platí epidemiologická opatření. Kdo chce navštívit festival a nesplňuje podmínky bezinfekčnosti, nemusí zoufat. Biskupice totiž zajistily mobilní testovací stánek, kde se za sto korun mohou zájemci otestovat přímo na akci a v klidu si užít festival slivovice.