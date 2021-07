Pardubické letní kino

KDY: 16. až 18. července

KDE: na louce u Wonkova mostu, Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

V pátek hostí letní kino, které promítá v areálu u Wonkova mostu v Pardubicích, delegaci k dokumentárnímu filmu Miloš Forman: Co tě nezabije… O slavném českém filmaři promluví režisér dokumentu Miloslav Šmídmajer. V sobotu můžete zhlédnout drama 1917 a v neděli akční film Wonder Woman 1984. Promítání začíná ve 21:30 hodin.

Léto na Příhrádku

KDY: 16. července

KDE: Příhrádek, Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Na náměstíčku na pardubickém Příhrádku pokračuje letní program, který je přístupný zdarma. V pátek 16. července od 18 hodin vystoupí zpěvačka a violoncellistka Veronika Hložková. Další program na červenec a srpen najdete na webu Krajské knihovny Pardubice (kkpce.cz).

Zdroj: archiv KK Pce

Arnoštem až do Přelouče

KDY: 16. července

KDE: Pardubice, loď kotví na nábřeží Václava Havla (u Wonkova mostu)

Loď Arnošt z Pardubic zve na speciální plavbu z Pardubic do Přelouče a zpět v termínech 16. 7., 6. 8. a 27. 8. 2021. Lze se svézt lodí z Pardubic do Přelouče a zpět jet historickým autobusem Škoda RTO nebo plout z Přelouče do Pardubic a zpět do Přelouče se vrátit historickým autobusem. Více informací na www.lod.cz. Je nutná rezervace plavby.

Zelená brána

KDY: do 31. 8.

KDE: Zelená brána, Pardubice

Rok 2021 v Pardubicích patří Pernštejnům. Přesvědčíte se o tom i ve výstavních prostorách Zelené brány. Fotografická výstava Lukáše Zemana vám umožní zavítat na místa, kde Pernštejnové působili. Kam se díky výstavě vydáte? Třeba na Kunětickou horu, pardubický zámek a do historického jádra Pardubic. Výjimkou nebude ani centrum „pernštejnské renesance“ – Litomyšl nebo krásy Kladrub nad Labem. Nechybí ani bohdanečské rybníky či Potštejn a Pernštejn. Fotografie zachycují nejen exteriéry, ale také interiéry památek.

Mills in the dark

KDY: 16. července od 18 hodin

KDE: Automatické mlýny, Pardubice

ZA KOLIK: vstup do vnitřních prostor na techno stage 50 Kč

Elektronická hudba a techno bude znít v pátek v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Hraje např. Atomic,

Coxinel, Arrow, Nancy, Barbara Franks, Flash.

Pro milovníky koní

KDY: 16. až 18. července

KDE: závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Jen pár dní před zahájením her v Tokiu se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskuteční závody olympijského sportu – všestrannosti. Kombinaci tří jezdeckých disciplín nabídne pardubický hipodrom od pátku do neděle. Představit by se mělo více než 170 sportovních dvojic jezdec – kůň. Jezdecká všestrannost patří k olympijským sportům už od počátku 20. století. V Pardubicích je populární již řadu let. V pátek se uskuteční drezurní zkoušky, v sobotu skokové zkoušky a v neděli přijdou na řadu crossy, neboli terénní zkoušky. V pátek a v sobotu se bude soutěžit od 9 hodin, v neděli od 8 hodin. Vstup na závody je pro diváky zdarma. Vzhledem k mimořádným opatřením však bude nutné u vchodu do areálu závodiště prokázat bezinfekčnost (test, očkování, prodělání nemoci). V pátek mohou nejen návštěvníci závodů zavítat také do letního kina s Kofolou, které nabízí českou komedii Chlap na střídačku. Začátek promítání je ve 21:15 hodin, vstup je zdarma.

Zdroj: Foto: archiv Dostihového spolku

Chrudimsko

Veselokopecký jarmark

KDY: 17. a 18. července

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

V sobotu a v neděli v době od 9 do 17 hodin se na Veselém Kopci u Hlinska uskuteční Veselokopecký jarmark. Zúčastní se několik desítek lidových výrobců z celé České republiky. V prostředí muzea v přírodě tak budou mít návštěvníci možnost výrobky zakoupit, ale také sledovat řemeslníky při práci nebo využít možnosti vyzkoušet si svoji zručnost ve výtvarných dílničkách. Budou zastoupeny různé řemeslné techniky: modrotisk, keramika, lidové hudební nástroje, dřevěné užitné předměty, jako jsou třeba hrábě, vařečky, misky. K dostání budou také bylinné sirupy a čaje. Zaujmou jistě kováři, dráteníci, výrobci slaměných ošatek, soustružených hraček nebo dýmek. V nabídce nebude chybět tradiční pečivo a medové dobroty. Oba dny zpestří doprovodný kulturní program.

Zdroj: archiv Muzea v přírodě Vysočina

Podlažice 2021

KDY: 16. a 17. července

KDE: Chrast u Chrudimi

Město Chrast si v pátek a v sobotu připomene kulatá výročí, která se váží k jeho části Podlažice. V roce 1421 došlo k vypálení zdejšího kláštera husity a o tři sta let později byl vysvěcen kostel sv. Markéty. Právě v místě, kde stával klášter – vedle kostela sv. Markéty, se v pátek od 19 hodin koná koncert skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním centru Chrast za 300 Kč. V sobotu od 10 hodin proběhne mše, celebrovaná arciopatem břevnovského kláštera. Odpoledne zahrají kapely Hradní duo (od 12 hodin), Ginevra (od 15 hodin) a kapela Quanti Minoris (od 18 hodin), ve 14 a v 16:30 návštěvníci uvidí historické šermířské klání. Na celé sobotní odpoledne je připraven program pro děti, občerstvení a stánky s tradičním sortimentem. Připomínáme, že do širšího povědomí se podlažický klášter dostal díky dochované knize Codex gigas (tzv. Ďáblova bible).

Svitavsko

Pivní slavnosti

KDY: 17. července

KDE: náměstí Míru, Svitavy

Na náměstí Míru ve Svitavách se v sobotu uskuteční Pivní slavnosti. Dopoledne bude patřit výstavě historických vozidel, kterou pořádá klub Boxer Morava Historik. Zahraje Olomoucký Dixieland Jazz Band. Samotné Pivní slavnosti začnou ve 14 hodin. Vystoupí například Electric Lady, Revoluce, Sto zvířat, Move Breakers a Hello Marcel. Program skončí až před půlnocí. Slavností se zúčastní 13 pivovarů z našeho regionu i okolí.

Karmelská pouť

KDY: 16. až 18. července

KDE: Bystré



V Bystrém u Poličky se uskuteční Karmelská pouť. Bystré je pravděpodobně nejstarším poutním místem Panny Marie Karmelské v České republice. Poutě do kostela Panny Marie Karmelské a sv. Jana křtitele ustaly po reformách Josefa II., ale znovu se obrodily po 1. světové válce. Dnes sem opět míří poutníci z Dolního Újezda, Sulkovce a širokého okolí. V pátek (od 19 hodin), v sobotu (od 17 hodin) a v neděli (od 6, 7, 9 a 11 hodin) se konají mše svaté. V sobotu ve 20 hodin se v kostele uskuteční koncert duchovní hudby a ve 21:30 začne mariánská pobožnost a světelný průvod po náměstí. Karmelská pouť v Bystrém bude zakončena v neděli ve 14:30 hodin.

Zážitková cesta

KDY: kdykoliv

KDE: Svitavy

V červnu vznikla v okolí svitavského rybníku Rosnička nová zážitková trasa s originálními herními prvky pro děti. Baví však i dospělé návštěvníky. Trasou provází malé i velké pohádkový příběh o perle, labutí princezně a zvědavém svitavském skřítkovi Sváťovi. Zábavu těm, kteří budou chtít pomoct Sváťovi zachránit princeznu, obstará osm jedinečných herních prvků: Hopsemínko, Rovnovážka, Žabí cirkus, Rybkolov, Hadidráha, Okapka, Pylnice a Mravenčení. Pokud jste ještě Sváťovu trasu nevyzkoušeli, neváhejte. Ke hře potřebujete dřevěnou kuličku, která se hodí do všech herních prvků. Koupíte ji v informačním centru na náměstí ve Svitavách nebo v obou občerstveních u rybníku Rosnička. Kuličky jsou nejen pomocníky při hře, ale i upomínkovým předmětem.

Zdroj: město Svitavy

Ochutnávka a vozidla Moskvič na Svojanově

KDY: 17. a 18. července

KDE: hrad Svojanov

Rádi si pochutnáte na jídle? Pak právě pro vás je určená ochutnávka dobových pokrmů, které se budou připravovat přímo v historické kuchyni na hradě Svojanov. Chcete vědět, co se se jedlo ve starověku, středověku, nebo třeba v baroku či v 19. století? Nahlédněte pod pokličky různých historických období. V roli hospodyněk se představí Perchty von Bladen. Dobovou krmi budou podávat na prohlídkovém okruhu A v sobotu a v neděli 17. a 18. července. V sobotu od 9 hodin si na hradě Svojanov navíc dají dostaveníčko také majitelé vozidel zn. Moskvič.

Orlicko

Hračky na klíček

KDY: do 5. září

KDE: Ústí nad Orlicí



V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí je k vidění velké množství plechových hraček ovládaných klíčkem či setrvačníkem. Malé i velké pány a kluky pak zaujmou různé typy automobilů na dálkové ovládání či hračky inspirované vesmírem. Perlou výstavy jsou hračky značky Schuco, parní stroj nebo velká šlapací autíčka. Výstava, kterou zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou, je v městském muzeu k vidění do 5. září.