Street Food Festival

KDY: 18. a 19. září

KDE: před Palácem Pardubice



V pátek a sobotu 18. a 19. září bude před Palácem Pardubice Street Food Festival. Občerstvení v široké škále chutí budou nabízet stánky a food trucky. Pestrý výběr občerstvení se po oba dny ponese od Srí Lanky přes Ugandu až po Ameriku. Chybět nebudou ani poctivé hranolky, palačinky či sirupy.

Na festival zavítá i oblíbený amatérský kuchař a food blogger Martin Škoda, který se vaření věnuje již od osmi let a vydal již dvě kuchařky. Svou kulinářskou show bude mít Martin Škoda v sobotu v 11:30, 13 a 14 hodin. Pátečním programem bude provázet Petra Beránková a hudebně doprovodí buskeři Adana Sancheze a Tomáše Procházka či Terez Wrau. Sobotní program bude moderovat Markéta Hrubešová a hudebně ho doplní buskeři Terez Wrau a skupina Rumbalgia.

XIII. Festival pěveckých sborů

KDY: 19. září

KDE: Tyršovy sady Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Festival s mnohaletou tradicí pořádaný spolkem pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk se letos koná mimořádně pod širým nebem. Koncert začne v sobotu od 16 hodin u Galerie Café v Tyršových sadech v Pardubicích. Kromě pořádajícího spolku vystoupí Malichor Holice, Smetana Hradec Králové a Bona Vita Hořice. Programem provází Aleš Mokren.

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté

KDY: 20. září od 19 hodin

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: od 420 do 490 korun



Východočeské divadlo Pardubice si na neděli 20. září od 19 hodin připravilo unikátní projekt, který mapuje tvorbu Petra Hapky. V roce 2019 uplynulo 5 let od úmrtí Petra Hapky, jehož písňová i scénická tvorba patří k absolutní špičce toho, co za posledních několik desítek let u nás v hudební oblasti vzniklo. Na koncertě vystoupí Hana Holišová, Jan Maxián, František Segrado, Lenka Nová, Jan Sklenář a Petra Hřebíčková. Zpěváky doprovází pětičlenný orchestr sólistů pod vedením Petra Maláska, který je sám o sobě garantem skvělého provedení písní i diváckým tahákem. Cena vstupenky se podle místa v hledišti pohybuje od 420 do 490 korun, vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách Východočeského divadla.

Workshop pro děti: Cesta do Paříže

KDY: 19. září

KDE: Dům U Jonáše, Pardubice

ZA KOLIK: 70 korun

Východočeská galerie Pardubice pořádá v sobotu 19. září od 14:30 v Domě U Jonáše výtvarný workshop pro děti od 6 let s názvem Cesta do Paříže. Výtvarná dílna se zaměří na zprostředkování výstavy Paříž, věčná láska. Děti si vyzkouší roli malíře, naučí se napnout malířské plátno, dozví se, jaké výtvarné pomůcky malíři potřebují. V závěru celého setkání si každý vytvoří vlastní malbu inspirovanou Paříží. Vstup na workshop je 70 korun. Je nutná rezervace předem na siroka@vcg.cz.

Den otevřených dveří památek v Chrudimi

KDY: 19. září

KDE: Chrudim

ZA KOLIK: zdarma



Doražte v sobotu do Chrudimi na Den otevřených dveří památek. Akce začne v devět hodin a plánovaný konec je v 17 hodin. Můžete se těšit na prohlídku Muzea barokních soch, Galerie Art Světlany a Luboše Jelínkových, Chrudimské šatlavy nebo Kostela sv. Kateřiny. Součástí programu jsou také chrudimské vodní zdroje. Návštěvníci budou moci ochutnat různé druhy podzemních vod nebo si koupit unikátní geoparkové pivo. Otevřen bude také nový herní prvek, který simuluje řeku Chrudimku. V rámci stoletého výročí Speciální základní školy a praktické školy bude v 10 a 13 hodin možné si školu prohlédnout a pro děti zde budou připraveny tvořivé dílny. Vstupy do veškerých památek a jejich prohlídky jsou v rámci této akce zdarma.

8. ročník vodáckého sjezdu

KDY: 19. září v 11:00

KDE: Seč

V pořadí již 8. ročník vodáckého sjezdu Chrudimky Seč I – Mezisvětí (WWI) je naplánován na tuto sobotu. Vypouštění sečské přehrady je zajištěno při příznivém vodním stavu.

Zámek Choltice

Svět zážitků nejen pro děti - to je podtitul nově otevíraných expozic na zámku v Cholticích u Přelouče, zaměřených nejen na vodníky, ale především a hlavně na půvabný svět černého divadla, který vás obklopí a vtáhne do sebe.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara

Uvnitř bývalého hangáru a později odbavovací budovy na letišti v Pardubicích jsou vystaveny letuschopné repliky historických letounů, modely a další zajímavé předměty, které k létání patřily. V expozici najdete i originální vrtuli, která poháněla Blériot aviatika Ing. Jana Kašpara, nebo jedinou letuschopnou repliku letounu Wright na světě!

Perníková chaloupka Ráby

Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který slouží jako výletní místo pro všechny, co dosud nepřestali věřit na pohádky. Uvidíte historii pardubického perníku, výstavu perníků, uslyšíte vyprávění pohádky O perníkové chaloupce a zažijete návštěvu strašidelného pohádkového lesa. V pohádkovém lese si každý na vlastní kůži může vyzkoušet, jaké to bylo, když Jeníček s Mařenkou putovali k perníkové chaloupce. V budově bývalého Loveckého zámečku (z roku 1882) najdete sídlo Úřadu vlády Perníkového hejtmanství s celoročním provozem Muzea perníku a pohádek "Perníková chaloupka" a se zábavnými atrakcemi pro rodiče s dětmi.

Hrad Kunětická hora

Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.

Zámek Pardubice

V zámku je umístěno Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Volně přístupná je výstava fotografií z honů v parkánu zámku a také stezka Bosou nohou po valech. Návštěvníci se projdou mimo jiné po modřínových šiškách, borové kůře, dvou druzích písku, vrbovém proutí, kačírku nebo hebkém mechu. Stezka vznikla na druhém rondelu (jihozápadním), který nabízí posezení na lavičkách a u stolů, zážitek lze tedy snadno spojit i s piknikem.