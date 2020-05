Od jara do léta

KDY: od 12. května, úterý - neděle: 10 až 18 hodin

KDE: Mázhaus Pardubice (Pernštýnské náměstí)

Výstava Od jara do léta přibližuje především dětem veselou a hravou formou svět skřítků, dobových tradic a nejrůznějších pranostik, expozice je navíc doplněna o oblíbené postavičky, které děti jistě znají z animovaných filmů. Inspiraci, kterou zde nejmenší návštěvníci načerpají, pak mohou ztvárnit v rámci Skřítkohraní ve výstavním prostoru nad Šatlavou.

Být sněný

KDE: Galerie města Pardubice (GAMPA) Příhrádek



Interaktivní výstava. Internetový svět virálních videí proniká do reality a ztělesňuje se ve svých uživatelích. Simulace předpovídá realitu. Realita se stává snem.

Fotografie honů

KDY: do dubna 2021

KDE: Zámek Pardubice (parkán)



Východočeské muzeum otevřelo výstavu velkoformátových tisků věnovanou parforsním honům. Je volně přístupná veřejnosti v zámecké Open Air Galerii Parkán. Je volně přístupná a příchozím přiblíží zmizelý svět nejvyšší aristokracie, plnokrevných koní a honicích psů.

Vyrazte do přírody

KDE: jižní Hornojelensko



Hluboké lesy v okolí Horního Jelení ve východním cípu pardubického okresu lákají jak k projížďkám na kole, tak jejich pěší variantě – procházkám. Vyrazíme z hornojelenského náměstí po souběhu turistických stezek a u hřbitova se dáme po zelené vlevo. V lese mineme rybník Pětinoha, jenž je i s přilehlými mokřady chráněn jako přírodní památka, roste zde třeba vrbina kytkokvětá. Kolem rybníka Mencák a přes hluboké hvozdy, kde jedno z míst nese poetický název U Tří zmrzlých, se dostaneme až na rozcestí Nad Hlubokou, kde odbočíme na modrou značku. Ta nás dovede do Dobříkova, kde stojí unikát: celodřevěný kostel Všech svatých, převezený sem za první republiky ze vsi Cholmovec na Podkarpatské Rusi. Pro české země netypický svatostánek dnes užívá Církev československá husitská. Za přestěhováním stál významný československý politik Václav Klofáč, jehož letní sídlo stojí opodál. Teď jsme již viděli všechny dobříkovské povšímnutihodnosti, vydáme se tedy na cestu zpět: žlutá turistická značka nás dovede přes les s názvem U Tří pánů (už ne zmrzlých!) zpět do Horního Jelení. Během tohoto výletu půjdeme takřka stále v lese: zdejší lesy jsou pozůstatkem bývalého pohraničního hvozdu, který se táhl až k hranicím české země.