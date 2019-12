Vánoční trhy spojené s rozsvícením vyzdobených obcí začnou tento víkend.

Vánoční trhy na Pernštýnském náměstí

KDY: 30. listopadu až 23. prosince

KDE: Pernštýnské náměstí Pardubice

Zahájení vánočních trhů se v Pardubicích uskuteční v sobotu od 15 hodin. V 15:05 se pak otevřou Ježíškovy dílny. V 16 hodin následuje hudební vystoupení Terez Wrau. Sobotní program pak o půl šesté ukončí koncert Kofe@vlna @ Ivo Batoušek Jumping Drums.

Nedělní program začne opět v 15 hodin zapálením první adventní svíce. Později vystoupí děti s tanečním vystoupením a bude vyhlášena soutěž Pojmenujte vánoční strom. Vánoční strom se na Pernštýnském náměstí rozsvítí v neděli v 17 hodin za účasti zástupců města. Od 17:30 vystoupí šumperská kapela O5 a Radeček.

Trhy potrvají do 23. prosince. Každý den budou moct lidé na Pernštýnské náměstí přijít a zahřát se svařákem, punčem či medovinou. K zakoupení budou také vánoční dekorace a další předměty s vánoční tematikou. Stánky budou otevřené každý den od 10 hodin do noci. Až do Vánoc organizátoři připravili další hudební vystoupení, ať už místních dětí nebo známých jmen české scény. Podrobný program bude k nalezení na www.pardubickevanocnitrhy.cz

Rozsvícení stromku v Přelouči

KDY: neděle, 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Přelouč



V 18 hodin rozsvítí vánoční stromek v neděli také v Přelouči. Na tamní akci vystoupí skupina Devítka s Jindřiškou Brožovou. Večer moderuje L. Mercl.

Holice se také rozzáří vánoční výzdobou

KDY: neděle, 15:30

KDE: náměstí T.G.M. Holice



V Holicích začne program už v 15:30, kdy vystoupí s vánočním repertoárem Dechový orchestr Kulturního domu Holice. Po něm se na pódiu vystřídá dechový soubor BaŠaPa při místní Základní umělecké škole nebo pěvecký sbor Gymnázia Dr. Emila Holuba. Stromek se rozsvítí v 18 hodin. SOuběžně bude na náměstí probíhat adventní jarmark a v Muzeu Dr. Emila Holuba začne výstava betlémů.