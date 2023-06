Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám pravidelnou várku redakčních tipů.

PARDUBICKO

Největší výstava velšských pony

Kdy: 17. a 18. června

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na pardubickém závodišti se koná v sobotu a v neděli mezinárodní výstava plemen koní welsh pony a cob. Akce je přístupná široké veřejnosti. Vstupné je zdarma. Zlatým hřebem šampionátu bude sobotní část. V ní bude k vidění více než 100 koní všech sekcí. Koně budou hodnotit tři renomované posuzovatelky z Velké Británie, odkud velšská plemena pochází. V neděli se diváci mohou těšit především na sportovní disciplíny. Začínat se bude výkonnostními zkouškami a následovat budou disciplíny podsedlové a zápřahové.

Festival piva

Kdy: 17. června od 12.00

Kde: Pardubice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Zámek Pardubice v sobotu hostí Pardubický festival piva. Od 12 do 20 hodin se na festivalu předvedou nejen regionální pivovary z východních Čech, ale také jedna unikátní lahůdka. Pivovar Bohdaneč ve spolupráci s Experimentálním pivovarem Univerzity Palackého uvařil nejstarší pivo v Evropě. Zámecký areál s valy nabídne kromě piva ideální odpočinkové prostředí pro pikniky, posezení na nádvoří a v parkánu – ať už na ochutnávku lokálních piv či burgerů, sendvičů, grilovaného masa i vegetariánské kuchyně. O živou hudbu se na festivalu postarají od 17 hodin kapely Endee a Monantes.

Motoráčkem na hrad

Kdy: 17. a 18. června

Kde: Pardubice (odjezd 8.20)

Za kolik: od 50 korun

Proč přijít: Vydejte se na výlet historickým motoráčkem. Pardubický spolek historie železniční dopravy vypraví o víkendu speciální vlak s cílem hrad Rychmburk. Vlak vyjíždí z Pardubic hlavního nádraží v 8.20 v sobotu i v neděli, zastavuje v Rosicích, Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti, Skutči a svou jízdu ukončí na zastávce Předhradí. Odtud je to na Rychmburk asi 20 minut chůze. V sobotu z důvodu očekávaných přeháněk je navíc pro úsek ze zastávky do obce v záloze autobus. Vlak zpět do Pardubic odjede z Předhradí v 13.35. Jízdenky se kupují pouze ve vlaku. Jízdní řády a ceník najdete na www.pshzd.cz.

Jak je důležité míti Filipa

Kdy: 17. června od 20.30

Kde: Kunětická hora u Pardubic

Za kolik: od 390 korun

Proč přijít: V sobotu se komedie Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa odehraje na vyhlídce hradu Kunětická hora u Pardubic. Jedná se o studii žen, mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme. Hru uvede nezávislá divadelní společnost Indigo company. Herecké obsazení: Ondřej Ruml/Michael Vykus, Dana Morávková/Stanislava Jachnická, Petra Tenorová/Jana Trojanová, Simona Vrbická-Koptová, Lilian Fischerová, Radek Zima a další.

CHRUDIMSKO

Dětský den a neckyáda

Kdy: neděle 17. června od 12.00

Kde: Radčice, Doupnice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: SDH Radčice srdečně zve na tradiční Dětský den a neckyádu do sportovního areálu Doupnice v Radčicích. Můžete se těšit na soutěže pro děti i dospělé, velký skákací hrad a samozřejmě i na dobré jídlo (grilované kýty) a pití. Pro děti párek v rohlíku, limonáda a nanuk zdarma.

Pohádkový les Miřetice 2023

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: Miřetice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Spousta stanovišť s pohádkovými bytostmi a nejrůznějšími úkoly. Celá trasa sjízdná pro kočárky. Pro prvních 500 registrovaných připravena odměna a občerstvení - párek v rohlíku, nápoj a dáreček. Doprovodný program na fotbalovém hřišti (možnost svézt se od posledního stanoviště hasičským autem). Malování na obličej, obrázky na balónky od pana malíře Lušovského, možnost prohlédnout si techniku našich hasičů. Kolotoč a skákací hrad zdarma. Vystoupení pana malíře Lušovského. Soutěž o vstupenky do Pekla Čertovina. Odpoledne diskotéka pro děti, večer pro dospělé.

ORLICKO

All Star Game 2023

Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: Softball & Baseball ORLI, Choceň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota 17. června 2023 bude svátkem českého baseballu. Na půdě choceňského baseballového areálu vyzve výběr hvězd Extraligy čerstvé účastníky World Baseball Classic, tedy reprezentaci ČR pod vedením manažera Pavla Chadima. Utkání slouží reprezentačnímu týmu i jako příprava před následujícím Pražským baseballovým týdnem.



Večer s cimbálovou muzikou Cimballica

Kdy: sobota 17. června od 19.00

Kde: Zámecký park, Lanškroun

Za kolik: 260 korun na místě

Proč přijít: Srdečně vás zveme na zahájení kulturního léta v rámci kterého vystoupí CIMBÁLOVÁ MUZIKA CIMBALLICA. Přijďte si s námi užít živou kulturu pod širým nebem v naší krásné zámecké zahradě. Připravené bude i dobré jídlo a pití – italská sudová vína, dobroty od lanškrounského Eska bistra.

SVITAVSKO

Festivalové zahrady Smetanovy Litomyšle

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Festivalové zahrady, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Volně přístupná doprovodná scéna Smetanovy Litomyšle otevírá svou sedmou sezonu! V parku uprostřed historického města vyroste hudební stage, divadelní amfiteátr i taneční sál. Novinkou je i rozlehlé umělecké hřiště. Sundejte boty a bosky vyběhněte vstříc sedacím pytlům. Lebedění v zahradách je silně návykové a způsobuje čirou radost ze života úplně celé rodině. Přijďte si užít sobotu 17. června s naším parťákem Českým rozhlasem.



Dětské cirkusové odpoledne

Kdy: sobota 17. června od 15.00

Kde: Zámek Moravská Třebová

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Dětské cirkusové odpoledne nádvoří zámku Moravská Třebová. Od 15:00 Motýlí svět - Cirkus trochu jinak - závěsná akrobacie, 16:00 Z tajného deníku Smolíčka Pé - Damúza - pohádka s loutkami a živou hudbou, 17:00 Balaton 1982 - interaktivní nonverbální pouliční divadlo Dřevěná dílna Báry Hubené a další aktivity.