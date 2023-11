Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na víkendovou nabídku akcí od naší redakce ve stručném videu.

Víkendové tipy 46. týden | Video: Deník

PARDUBICKO

Mig 21 v Pardubicích

Kdy: 17. listopadu od 20.00

Kde: ABC klub, Pardubice

Za kolik: v předprodeji 550 Kč, na místě 700 Kč

Proč přijít: Kapela Mig 21 se na svém podzimním turné zastaví v pardubickém ABC klubu. Vystoupí na státní svátek, v pátek 17. listopadu. „Termín pardubického koncertu jsme nevybrali náhodou,“ řekl zpěvák kapely Mig 21 Jiří Macháček. Kapela prý chce poděkovat Pardubicím za to, jak důležitou roli měly během sametové revoluce v roce 1989. „Teprve poté, co v Pardubicích vzniklo Občanské fórum, se Ústřední výbor Komunistické strany Československa rozhodl, že nepošle tanky na Prahu. Tehdejší režim pochopil, že když už se přidaly v boji proti němu i Pardubice, tak je to s ním hodně špatné,“ konstatoval Jiří Macháček. Koncert začne ve 20 hodin.

Pardubice čekají adventní trhy. Novinkou je vyhlídkové kolo i vyhřívané bistro

Světla vyprávějí

Kdy: do 7. ledna

Kde: zámecké valy, Pardubice

Za kolik: vstup v listopadu pro děti od 100 Kč, pro dospělé od 150 Kč

Proč přijít: Tisíce světýlek, kilometrové světelné řetězy, tunely, fotorámy a světelné sochy září na valech pardubického zámku. Od 7. listopadu do 7. ledna se tam koná výstava Světla vyprávějí. Otevřeno bude denně od 16 do 21 hodin. Výše vstupného se liší v závislosti na měsíci a také podle dnů v týdnu. Vstupné listopad: Ve všední den dospělí 150 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti (s průkazem ISIC), senioři nad 62 let 100 Kč, rodinné vstupné 400 Kč. O víkendu dospělí 200 Kč, děti (od 3 do 15 let), studenti, senioři nad 62 let 150 Kč, rodinné vstupné 550 Kč.

VIDEO z výstavy Světla vyprávějí

Zdroj: Deník/Nikola Čížková

Festival tetování

Kdy: 18. listopadu od 10.00

Kde: Congress Centrum v Paláci, Pardubice

Za kolik: dospělí na místě 250 Kč, děti do 12 let v doprovodu platícího dospělého zdarma

Proč přijít: V sobotu se v Paláci Pardubice koná Tattoo Event - festival tetování. Zúčastní více než 40 českých i zahraničních umělců, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o nejlepší dílo. Uvidíte umělecké vystoupení pole dance Art Show, taneční vystoupení Landy Dance Company, pro pány bude k dispozici barber shop a pro dámy pletení francouzských copánků a copů. Na festivalu si můžete nechat udělat trvalé tetování od profesionálních tatérů, nebo vyzkoušet airbrush tetování na pár dní. Festival je pro veřejnost otevřený od 10 do 22 hodin.

Kůže jako plátno. Festival tetování Tattoo Event opět míří do Pardubic

Fantastické divadlo

Kdy: 18. listopadu od 18.00

Kde: Východočeské divadlo, Pardubice

Za kolik: běžné vstupné od 290 Kč (na tomto představení lze výjimečně využít 50% slevu pro žáky a studenty a pro seniory vstupenku za 200 Kč)

Proč přijít: V sobotu večer můžete ve Východočeském divadle v Pardubicích zhlédnout současnou černou komedii nazvanou Fantastické divadlo. Čeká vás příběh o tom, co se může stát, když se protne svět mafie se světem handicapovaných divadelníků. Současná izraelská inscenace balancuje na hraně korektnosti, originálním způsobem boří stereotypy a mýty o „lidech se zvláštními potřebami“.

Mistrovství ve šplhu na laně

Kdy: 18. listopadu od 10.30

Kde: Palác, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 18. listopadu od 10.30 hodin se v Paláci Pardubice uskuteční 21. ročník Mistrovství České republiky ve šplhu na laně, pořadatelem je Česká gymnastická federace. Závod proběhne v celkem šesti kategoriích na 4,5 m a 8 m dlouhých lanech. Šplh na laně je sportovní gymnastická disciplína, ve které závodníci lezou vzhůru po zavěšeném laně bez přírazu, tedy výhradně pomocí rukou. Hodnotícím kritériem je zde čas potřebný k dosažení cíle. Závodí se ve čtyřech kolech a započítává se pouze nejlepší čas. Akce začne v 10.30 hodin, dopoledne patří žáků a žákyním, odpoledne dorostencům, ženám a mužům. Výsledky budou vyhlášeny v 16.30 hodin.

ORLICKO

Farmářské a řemeslné trhy

Kdy: sobota 18. listopadu od 9.00

Kde: Mírové Náměstí, Ústí Nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme Vás na farmářské a řemeslné trhy v Ústí nad Orlicí. Můžete si nakoupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček.

Lathife - lanškrounský theatro festival

Kdy: od čtvrtka 16. listopadu do soboty 18. listopadu

Kde: Lanškroun

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Lathife je multižánrový festival, charakteristický svou jiskřivou a pohlcující atmosférou. Během 3 dní na Vás čeká více než desítka divadelních inscenací různých žánrů a forem. To vše je doplněné o decentní klubové koncerty.

CHRUDIMSKO

Degustace vín

Kdy: pátek 17. listopadu od 19.00

Kde: Šatlava, Chrudim

Za kolik: od 100 korun

Proč přijít: Pojďte oslavit společně státní svátek u dobrého vína, které se smí otevírat až po 15.11. Degustaci vín stejně jako v loňském roce povede David Matýsek.

Hasičský ples 2023

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní klub Skuteč

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: SDH Skuteč si Vás dovoluje pozvat na tradiční listopadový HASIČSKÝ PLES 2023, který se uskuteční 18.11.2023 od 20:00 hodin v Kulturním Klubu ve Skutči.

SVITAVSKO

Noc divadel

Kdy: sobota 18. listopadu od 19.00

Kde: Divadelní soubor Eduarda Vojana, Brněnec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vážení příznivci divadla, milí kamarádi. Přijďte s námi oslavit divadelní svátek! Divadelní spolek z Děčína nám přijede zahrát komedii Casanova na duchcovském zámku. Pojďte s námi nejen na příjemný kulturní zážitek, ale taky strávit příjemný večer s divadelní rodinou.

Ecstatic Dance - Cacao Ceremony

Kdy: sobota 18. listopadu od 16.30

Kde: Anahata Studio, Purkyňova 2105/65, Svitavy

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Chceš zažít něco nevšedního, co tě propojí s tvou vnitřní radostí a silou. Přijď s námi tančit a oslavovat život v rytmu hudby, která tě zavede do stavu extáze a štěstí.

Mohlo by vás zajímat: Dopravní peklo u Globusu v Pardubicích. Řidiči do Bohdanče tři týdny neprojedou

Zdroj: Nikola Čížková