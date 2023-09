Kam ve volných dnech za zábavou v Pardubickém kraji? Podívejte se na nabídku akcí od naší redakce.

PARDUBICKO

Tip na svátek: Pohřebačský jarmark

Kdy: 28. září

Kde: Opatovice nad Labem, místní část Pohřebačka

Proč přijít: 11. ročník Pohřebačského jarmarku se uskuteční ve čtvrtek 28. září od 9 do 17 hodin. V 10 hodin přijede kníže Václav s družinou. Na pódiu na návsi ve 13 hodin vystoupí Milan Peroutka a skupina Perutě, od 15.45 hodin Olympic Revival Band. Další program se bude odehrávat také na druhém pódiu u zvoničky. Přijede cca 100 prodejních stánků, připraveny budou tvořivé dílničky pro děti.

Tip na svátek: Choltické slavnosti

Kdy: 28. září

Kde: Zámek, Choltice

Proč přijít: Choltické podzimní slavnosti se konají na zdejším zámku ve čtvrtek od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na jarmark, šermířské vystoupení, lukostřelnici a dílničky pro děti. Plné vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč.

Otevření mlýnů

Kdy: 29. září až 1. října

Kde: Automatické mlýny, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, jedna z významných staveb architekta Josefa Gočára, se po rekonstrukci otevře veřejnosti. Tento historický komplex se promění na kulturní a společenské centrum, kde nově sídlí Gočárova galerie, Galerie města Pardubic a další instituce. Velké otevření je naplánováno od pátku do neděle. Můžete se těšit na výstavy, prohlídky, koncerty, workshopy, setkání s umělci a gastro zónu. V pátek se mlýny těší na návštěvníky od 16 do 22 hodin, v sobotu od 10 do 22 hodin a v neděli od 10 do 19.30 hodin.

Josef Zíma v Dašicích

Kdy: 1. října od 14.00

Kde: Kulturní dům, Dašice

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Město Dašice zve na příjemné odpoledne u příležitosti Dne seniorů. Setkání se zpěvákem Josefem Zímou se uskuteční v neděli od 14 hodin v Kulturním domě v Dašicích. Vstupenky zakoupíte na městském úřadu nebo v knihovně, cena za vstupenku je 250 Kč.

Cesta do Benátek

Kdy: 30. září od 19 hodin

Kde: Divadlo Exil, Pardubice

Za kolik: Cena v online předprodeji 200 Kč, cena na místě 220 Kč

Proč přijít: Divadlo Exil, které sídlí v Machoňově pasáži v Pardubicích, zve diváky v sobotu večer na laskavou norskou komedii Cesta do Benátek, kterou uvádí v české premiéře. Edith a Oskar po celý svůj život cestovali po celém světě a milovali umění. Stáří je už nepustí z jejich bytu… nevadí. Na výlety se dá jezdit i doma v obýváku. Představení začíná v 19 hodin.

Superhrdinové v Pardubicích

Kdy: 1. října od 13.00

Kde: Zámek, Pardubice (sraz účastníků v pokladně zámku)

Za kolik: vstupné 100 Kč

Proč přijít: Víte, že superhrdinové existovali odjakživa? Ti současní si o svých předchůdcích dodnes rádi povídají příběhy. V Pardubicích na pověsti a legendy narazíte na každém kroku. Na procházku historickým centrem vás doprovodí dávní i současní, skuteční i smyšlení hrdinové. Prohlídka, která startuje v neděli ve 13 hodin, je primárně určena pro rodiny s dětmi do 12 let. Nutná rezervace prohlídky na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo telefonním čísle 773 819 028.

ORLICKO

Den architektury 2023

Kdy: neděle 1. října od 14.00

Kde: Vysoké Mýto

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nabitý a pestrý program má i vysokomýtská část festivalu, která zahrnuje exkurze, architektonickou procházku s poutavým výkladem, filmovou projekci a přednášku.

Třebovská stopa 2023

Kdy: sobota 30. září od 7.00

Kde: Na Podhorce, Česká Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zveme všechny přátele - kynology na závod ve sportovním výcviku (poslušnost, stopa).

CHRUDIMSKO

Tip na svátek 28. září

Dýňobraní na Baringotce

Kdy: sobota 30. září od 14.00

Kde: Resselovo Náměstí, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Blíží se nám podzimní sezóna a s ni i poslední dny na Baringotce. Připravujeme pro Vás úžasnou akci, kdy rozsvítíme placek u Balustrady dýněmi a užijeme si společně krásné babí léto.

Len na Veselém Kopci

Kdy: sobota 30. září od 10.30

Kde: Veselý Kopec

Za kolik: 170 korun dospělí

Proč přijít: Len na Veselém Kopci, to jsou komentované prohlídky, během nichž se seznámíte s náročným procesem od zasetí lněného semínka až po finální tkaný výrobek.

SVITAVSKO

ArchiMyšl 2023

Kdy: od pátku 29. září do úterý 3. října

Kde: Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavy Světového dne architektury v Litomyšli se konají pod záštitou všech pěti porevolučních starostů města Litomyšle: Miroslava Brýdla, Jana Janečka, Michala Kortyše, Radomila Kašpara a Daniela Brýdla.

Houbařská výstava

Kdy: od soboty 30. září do neděle 1. října

Kde: Dolní Újezd

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Mykologický klub Dolní Újezd srdečně zve všechny houbařské nadšence i laiky na tradiční výstavu hub v budově chovatelů U Jirečků.