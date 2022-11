Mint Market se po roční odmlce v sobotu 12. listopadu vrátí do Pardubic. Tentokrát se však koná na novém místě, a to na na zámeckém nádvoří, kde vyroste pět desítek stánků lokálních a nezávislých tvůrců. Módu nejen na zimu, design, stylové oblečení pro děti, hračky, šperky, kabelky, pásky a boty, bytové doplňky, bio kosmetiku a vánoční dárky pro celou rodinu můžete nakoupit od 10 do 17 hodin. Chybět nebudou ani vybrané delikatesy. Vstup je zdarma a bez bariér, čtyřnozí mazlíčci jsou vítáni.

Pernštejnská rezidence

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubice



Nový prohlídkový okruh Východočeského muzea v Pardubicích se nazývá Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Vypráví strhujícím a neotřelým způsobem příběh pardubického šlechtického sídla, jehož hlavní dějství rámují léta 1491 a 1560, kdy ve městě působili páni z Pernštejna. Pardubice byly v první polovině 16. století významným mocenským a ekonomickým centrem, odkud Pernštejnové ovlivňovali domácí i evropské dějiny. Nejbohatší rod v zemi mohl svoje sídlo vyzdobit tím nejlepším, co bylo dispozici. I po půl tisíciletí dokládají pozůstatky původní výzdoby interiérů dosud nedoceňovanou skutečnost: pardubický zámek byl nejstarším skutečným renesančním sídlem v Čechách. Úvodní část expozice se odehrává ve velkém gotickém sále, kde dějiny rodu ukáže na podlahové historické mapě. Působivá je velkoplošná malba rodokmenu na stěně. Další část okruhu návštěvníky zavede do prvního patra paláce, kde se nacházejí tři reprezentativní rytířské sály s fragmenty původních nástěnných maleb. Rodovou galerii pardubických Pernštejnů naleznou návštěvníci v jednom z nejlépe dochovaných renesančních sálů s původním kazetovým stropem. Součástí okruhu jsou i mohutné valy a hradby. Okruh je otevřený je každý den kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. Vstupné je 220 korun, snížené 110 korun.

Výstava Pavla Borovce

KDY: do 27. listopadu

KDE: Pardubice

Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích patří tento měsíc obrazům a uměleckým artefaktům všestranného pardubického výtvarníka Pavla Borovce, který se realizuje nejen jako malíř, grafik nebo návrhář oblečení, ale také jako kameraman a režisér. Máte-li rádi moderní výtvarné umění, určitě si nenechte ujít výstavu Pavla Borovce, která je k vidění do 27. listopadu.

Elektrárna ve Skutči

KDY: do 15. ledna

KDE: Skuteč

Regionální muzeum Skuteč prodloužilo výstavu Elektrárna, navštívit ji můžete až do 15. ledna. V roce 1912 město spustilo svoji vlastní výrobu elektrické energie. Jeden z nejmodernějších provozů si nechalo postavit město. Výstava vám představí i tehdejší elektrospotřebiče. Regionální muzeum Skuteč je otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Uši pro princeznu

KDY: 13. listopadu

KDE: Chrudim

Podzimní dny si můžete zpříjemnit loutkovým představením v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. V neděli 13. listopadu od 15 hodin zahrají herci z oblíbeného studia Damúza hudební pohádku Uši pro princeznu. Ludvík je docela normální hudebně nadaný kluk, kterému se líbí jedna hudebně nadaná princezna. Ludvík se svým nadáním nakládá po svém, a tak mu jeho hudební rodina moc nevěří, ale copak existuje jen jeden správný přístup k hudbě a jen jedna cesta k srdci princezny? Vstupné na pravidelnou nedělní pohádku činí 80 Kč.

Výlov rybníka Josef

KDY: 12. listopadu

KDE: Trpišov



Tradiční výlov rybníka Josef v Trpišově se uskuteční v sobotu od 8 hodin. Můžete se těšit na josefovský kapří burger, trpišovský steak, rybí polévku, svařák a podobně. Na hrázi bude také možnost zakoupit naši čerstvě vylovenou rybu. K výlovu, kterého se budete moci i aktivně zúčastnit a užít si tak se vším všudy parádní den v Trpišově na rybách, nám budou v pohodové atmosféře hrát i muzikanti. Pořadatelé vzkazují: ,,Určitě přijďte, bude to stát za to.“

Visací zámek slaví

KDY: 12. listopadu

KDE: Svitavy

Legendární skupina Visací zámek slaví čtyřicáté výročí svého fungování, a to v nezměněné původní sestavě. Během své ,,40 let v punku tour“ navštíví i Svitavy. V sobotu zahraje ve svitavském Lidovém divadle Svitavy. Jako speciální host vystoupí Znouzecnost. Začátek koncertu je ve 20 hodin.

Třešně v rumu

KDY: 13. listopadu

KDE: Svitavy

Alternativní klub Tyjátr ve Svitavách uvítá v neděli od 17 hodin one woman show herečky Petry Bučkové, kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře. Těšit se můžete na show plnou svérázných historek a bizarních situací v kubánských kulisách. V představení nazvaném Třešně v rumu se totiž vypravíte s třicetiletou Michaelou, redaktorkou veřejnoprávní televize, jejím dědou a partou důchodců na Kubu. Když balila kufry, ještě netušila, že za pár dní: stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů a patery trenky na měsíc v pohodě stačí.

Tip na výlet: Martinské akce v Hradci

KDY: 11. a 12. listopadu

KDE: Hradec Králové

Ani letošní jedenáctý listopad nebude výjimkou a bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze v pátek v 16 hodin Martina opět pod Bílou věž v Hradci Králové. Již od dvou hodin budou ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i adventních inspirací. Pohled nejen na historické centrum města z Bílé věže bude možný od dvou do osmi hodin za poloviční vstupné (poslední prohlídka se uskuteční v sedm hodin). O půl čtvrté odstartují bubeníci program na pódiu pro všechny věkové generace. V doprovodném programu budou i ukázky kovářského řemesla, volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha v doprovodu varhan. Děti, které nesou křestní jméno Martin či Martina, se mohou svézt na bílém koni. Tradiční Martinské trhy se pak uskuteční v sobotu 12. listopadu v budově Adalbertina a přilehlém okolí v Žižkových sadech od 9 do 16 hodin. Na trzích si budete moci zakoupit keramiku, vánoční ozdoby, prostírání a dekorace, malované sklo, výrobky ze dřeva, kůže, proutí, skla, kovu, včelího vosku, vitráže, svíčky, batiku, patchwork, drobné i větší dárky z přírodních materiálů a další výrobky lidové tvorby.

Tip na cyklovýlet: Údolím řeky Svitavy

KDE: Českomoravské pomezí



Po dálkové cyklotrase č. 24 se vydáte na projížďku malebným údolím podél řeky Svitavy. Nenáročný okruh s jediným táhlým stoupáním je vhodný i pro méně zkušené cyklisty. Ve Svitavách vás čekají památky, muzea či interaktivní Sváťova zážitková trasa pro děti. Máte-li rádi adrenalin, určitě nevynechte možnost projet se po trasách Březovského trailu. Krásné výhledy nabízí věž svitavského kostela Navštívení Panny Marie i rozhledna Járy Cimrmana u Březové nad Svitavou. Trasa: Start: 24 Svitavy -> Březová nad Svitavou (16,8 km), nezn. Březová nad Svitavou -> Pohledy (6,7 km), 4024 Pohledy -> Hradec nad Svitavou (7,4 km), 24 Hradec nad Svitavou -> Svitavy (6 km). Délka cca 37 km.