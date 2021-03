Koncert ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka

KDY: 14. března

KDE: Dům hudby Pardubice (stream www.pardubickehudebnijaro.cz)

Slavnostní zahajovací koncert festivalu Pardubické hudební jaro se uskuteční v neděli 14. března v 19 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Oslavte 180. výročí narození Antonína Dvořáka s houslistou Janem Mráčkem, dirigentem Janem Talichem a Komorní filharmonií Pardubice. Na programu bude Dvořákova Serenáda E dur pro smyčcový orchestr op. 22 a Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53. Odkaz na stream najdete v neděli na www.pardubickehudebnijaro.cz. Vstup do vysílání je bezplatný, můžete však hudebníky podpořit zakoupením dobrovolné vstupenky.

Jak funguje Palác

KDY: podle otevírací doby

KDE: Pardubice

V obchodním centru Palác Pardubice jsou stále otevřené obchody, kde je možné pořídit základní sortiment. Prodejny, které nemohou mít otevřeno, nabízejí výdejová okénka pro vyzvednutí on-line objednávek, případně mají limitovaný otevřený prostor s povoleným sortimentem. Při návštěvě všech prostor obchodního centra je povinné nosit zvýšenou ochranu v podobě respirátoru či nanoroušky. I při vyšší kumulaci osob je důležité dodržovat rozestupy a vzhledem k aktuální situaci být vzájemně ohleduplní.

100 let s legendárním Švejkem

KDY: kdykoliv

KDE: na webu Dvojky, Vltavy či v aplikaci mujRozhlas



Už sto let jsme bohatší o knihu, která pojmenovala přístup k životu, obohatila češtinu i náš humor. 1. března 1921 poprvé vyšel román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Český rozhlas nyní nabízí věhlasné dílo Jaroslava Haška v několika verzích. Zaposlouchejte se do Švejkových historek v podání čtyř herců – Josefa Somra, Oldřicha Kaisera, Jana Pivce a Karla Högera. Na stránkách rozhlasu naleznete i ukázky archivních nahrávek a další zajímavosti spojené se vznikem díla. Poslouchejte na webu Dvojky, Vltavy či v aplikaci mujRozhlas.

Dvanáct strun Karla Zicha

Tip na knihu

KDE: internetové obchody

ZA KOLIK: od 410 Kč



Unikátní sbírka rozhovorů, z nichž lze složit pestrý obraz osudů zpěváka Karla Zicha. Tak to je kniha Dvanáct strun Karla Zicha z pera Michala Bystrova, Marty Bystrovové a Zdeňka Hazdry. Na začátku byla stará, oprýskaná kytara. A dva kamarádi, kteří si vysnili knížku o životě slavného strýce jednoho z nich. Jedna z největších hvězd české hudební scény zemřela předčasně, v pouhých pětapadesáti letech. Kolegové, příbuzní a známí na ni bez výjimky vzpomínají s láskou. Kniha je k mání v e-shopech od 410 Kč.

Z víkendového programu Českého rozhlasu Pardubice

KDY: sobota a neděle

KDE: Český rozhlas Pardubice



Z programu Českého rozhlasu Pardubice pro vás vybíráme: Sobota 13. 3. - 15.35 hodin Naše nej… Východočeské muzeum v Pardubicích se může pochlubit největší sbírkou vycpaných ptáků. Unikátní sbírka je uložena ve věži pardubického zámku. Neděle 14. 3. - 11.04 hodin Východočeské výlety. Vypravíme se ke staré chalupě v Mravíně s černou kuchyní, na Židovský hřbitov v Litomyšli nebo ke kamenným sochám v Červené Vodě. 18.04 Na nedělní vlně z Pardubic. Záhady Opatovického kláštera. Pardubice 101,0 FM/104,7 FM, Svitavy 102,4 FM, Orlickoústecko 98,6 FM, Chrudim 104,7 FM.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

KDY: sobota 13. března od 15 hodin

KDE: www.divadlovdlouhe.cz

ZA KOLIK: od 90 Kč



Představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký je určeno dětem od tří let. Diváci mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou. V on-line verzi Dlouhý princeznu hledá po celém Divadle v Dlouhé, takže diváky zavede i do zákulisí, na jeviště a do foyer. Vstupenky od 90 Kč. Odkaz pro sledování online streamu dostanete po zaplacení vstupenky do e-mailu.

Muzikantská pohádka

KDY: neděle 14. března od 10 hodin

KDE: www.djkt.eu

ZA KOLIK: od 50 Kč



Online projekce divadelní hry Muzikantská pohádka. Obnovená premiéra úspěšné pohádky pro děti každého věku. Podaří se zachránit princeznu Terezku ze Zpěvavého království ze spárů tříhlavé saně a skončí vše dobře, jak ve správné pohádce má? Na cestě za její záchranou diváci společně se statečným princem Teodorem potkají spoustu pohádkových bytostí – šaška, vodníka i hodnou babičku. Pohádka se spoustou původních písniček Dalibora Bárty napsaná přímo pro muzikálový soubor DJKT se v obnovené premiéře vrací na Malou scénu.

Nezapomeňte na pohyb

KDY: kdykoliv



Cvičit můžete i doma. Sokol, tedy Česká obec sokolská vám ve videích ukáže jak na to. Na www.pardubicky.denik.cz najdete v rubrice Čtenář reportér už čtyři videa. Vyzkoušejte s námi například cvičení u stolu, s ručníkem či míčem.