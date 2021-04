V sobotu se pro veřejnost otevře zámecká zahrada v Slatiňanech. K procházce lákají také valy pardubického zámku, po cestě tam můžete navíc klidně potkat celý svět. Na náměstí Republiky čeká venkovní výstava Cestování nalehko.

Machu Picchu, Peru. | Foto: Michal Mikulec

S mobilem po světě

KDY: do 30. dubna

KDE: výlohy Turistického informačního centra Pardubice (náměstí Republiky)



K pořízení kvalitní fotografie stačí být jen ve správnou chvíli na správném místě, mít dobré oko a obyčejný mobil. Nevěříte? Tak si nenechte ujít výstavu Cestování nalehko aneb S mobilem po světě, jejímž autorem je Michal Mikulec. Jde o výběr fotografií pořízených mobilem Honor 8 s pouhým 16 Mpx fotoaparátem v době od ledna 2018 do ledna 2020. Díky nim se budete moct přenést do nejrůznějších zemí světa, jako jsou například Argentina, Bolívie, Brazílie, Peru, Indonésie, Spojené arabské emiráty, Nizozemsko, Chorvatsko, Bali, Německo, Gruzie, Portugalsko, Island, Francie či Seychely. Výstava je do 30. dubna k vidění ve výlohách Turistického informačního centra v Pardubicích.