Na hradech a zámcích v Pardubickém kraji začíná 1. dubna hlavní návštěvnická sezona 2022. Pro návštěvníky již neplatí povinnost respirátorů.

Na zámku v Litomyšli, památce UNESCO, byly v loňském roce představeny dva nové prohlídkové okruhy, které byly nyní doplněny o další exponáty, jako jsou například nově restaurované rokokové židle v audienčním sále, nebo závěsy na okna v salonu hraběnky Kajetány Valdštejnové, v němž poprvé koncertoval teprve šestiletý Bedřich Smetana. Zámek Litomyšl je pro veřejnost zpřístupněn od pátku 1. dubna.

Slatiňanský zámek zůstal poprvé přístupný i v zimních měsících. Od listopadu si nově instalovanou zimní trasu prohlédlo celkem 1 693 návštěvníků. Od 2. dubna bude veřejnosti nabízen hlavní okruh Letní sídlo Auerspergů, který bude v průběhu května doplněn o restaurovaný karambolový stůl. Dále je v nabídce prodloužená trasa nazvaná Celým zámkem a ve vybraných termínech také stavebně historické prohlídky s kastelánem. Příznivci nově obnovené zámecké zahrady si mohou zakoupit permanentku za zvýhodněné vstupné, pro školáky je v zahradě umístěna vzdělávací hra. Dětské hospodářství je doplněno o další zvířata – ke stávajícím pávům a zámecké kočce přibyly také holandské zakrslé kozy.

V loňském roce byl na hradě Kunětická hora představen nový prohlídkový okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. Návštěvníci jsou zváni do cenných historických interiérů, nové expozice a také na unikátní vyhlídku v západní části hradního areálu. K dispozici jsou i nové prostory pokladny a občerstvení v hradním nádvoří. I v letošním roce se zde uskuteční oblíbená představení Východočeského divadla v Pardubicích a navrátí se festival Hrady.cz. Hrad se návštěvníkům otevře v sobotu 2. dubna.

Správa hradu Litice nabízí nově možnost pronájmu Velkého sálu ve 2. patře objektu pro svatby či další slavnostní události. Součástí prohlídkového okruhu, který může návštěvník absolvovat sám, nebo s průvodcem, je také film zachycující dějiny tohoto místa. Na letní měsíce se chystá otevření areálu dolního hradu, jehož zpřístupnění umožní statické zajištění severního paláce a východního křídla. Hrad Litice se návštěvníkům otevře 2. dubna.

Pardubicko

Hřebčín zve na prohlídky

KDY: od 1. dubna

KDE: Kladruby nad Labem a Slatiňany



Národní hřebčín Kladruby nad Labem bude od dubna otevřen denně kromě pondělí. V Kladrubech nad Labem se můžete zúčastnit například komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Nenechte si ujít také prohlídku lesovny a výstup na rozhlednu, ze které se vám nabídne ojedinělý pohled na hřebčín a jeho okolí. Ve Slatiňanech vás čeká prohlídka stájí s vraníky, kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. V sobotu 2. dubna se v hřebčíně ve Slatiňanech konají od 10 hodin závody. V drezurní zkoušce a v překážkové jízdě bude k vidění téměř padesát spřežení, v kategoriích dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Vstup na závody je zdarma. Kdo v sobotu do Slatiňan nedorazí, může závody sledovat prostřednictvím online přenosu na EquiTV.cz.

Tip na pátek: Výstava Žena + jaro

KDY: 31. března až 1. dubna

KDE: Pardubice

V Domě techniky na náměstí Republiky v Pardubicích se ve čtvrtek a v pátek koná výstava Žena + jaro. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Na výstavě se představí 60 firem z celé republiky. Připraveny jsou módní přehlídky, přednášky, ukázky líčení.

Po stopách slepých brouků

KDY: do 3. dubna

KDE: Pardubice



Jeskyně a podzemní prostory s důrazem na jejich faunu jsou hlavním tématem výstavy Život ve věčné tmě, kterou najdete v prostoru pod věží pardubického zámku, ale pozor, v neděli končí. Jestli si chcete prohlédnout pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce, vybavení jeskyňářů, ukázky specializovaných knih, odborných časopisů a zajímavých vědeckých článků k této problematice, máte o víkendu poslední možnost.

Velikonoční hra na zámeckých valech

KDY: do 18. dubna

KDE: Pardubice

Venkovní velikonoční hru si můžete zahrát na valech pardubického zámku. Poznejte křesťanské Velikonoce jako dramatický a napínavý příběh, kde má svoji roli pochybnost, láska, zrada, zmanipulovaný soud, oběť, poprava, truchlení i šťastný konec. Příběh najdete na 12 zastaveních. Každé nabízí jedno téma velikonočního příběhu a také úkol, který nakonec dovede děti i dospělé k velikonočnímu pokladu. Cestou poznáte výrazy a předměty, se kterými se běžně setkáváte (třicet stříbrných, zrádný jako Jidáš, kalich hořkosti, symbol kříže, kokrhání kohouta). Uvidíte také fotografie s Velikonocemi spojených předmětů ze sbírek muzea. Na valech čeká také kraslicový keř.

Chrudimsko

Velikonoce na Betlémě

KDY: od 1. dubna do 1. května

KDE: Hlinsko



Velikonoční výstava, kterou návštěvníci naleznou v roubených domcích památkové rezervace Betlém Hlinsko od 1. dubna do 1. května, je zaměřena na tradiční jídelníček postního období. Umíte si představit, jaký pokrm se skrývá pod názvem pražmo, pučálka nebo couralka? Odpověď na tuto otázku a mnohé další přináší letošní expozice. Kromě toho si můžete prohlédnout tradiční velikonoční pečivo a zdobené kraslice. Ale také přečíst a získat recepty na postní i sváteční jídla provázející jarní svátky a Velikonoce v minulosti. Otevřeno je denně (kromě pondělí) od 8.30 do 16 hodin.

Ukliďme Česko v Chrudimi

KDY: 2. dubna

KDE: Chrudim

Hlavním úklidovým dnem iniciativy Ukliďme Česko je sobota 2. dubna. Tuto sobotu můžete pomoci uklidit veřejná prostranství v Chrudimi. Sraz dobrovolníků je v 9 hodin u prodejny Tesco nebo Albert. Pytle a rukavice zajistěny.

Muzeum barokních soch

KDY: 2. dubna

KDE: Chrudim



Muzeum barokních soch v Chrudimi v sobotu zahájí letošní sezonu. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin. Je připravena premiéra filmu O třech ztracených hlavách kapucína Fortunáta (v čase od 10 do 16 hodin se bude promítat každou celou hodinu). V programu je i pohádka pro děti: v 11 hodin, Sněhurka a sedm trpaslíků (uvádí Divadlo Koráb). Expozice muzea je nyní rozšířena o obraz Svaté rodiny a putovní výstavu o Přemyslu Otakarovi II. Vstup volný.

Vítání jara ve skanzenu

KDY: 2. dubna

KDE: Nasavrky

V sobotu zahájí skanzen Země Keltů u Nasavrk na Chrudimsku letošní návštěvnickou sezonu. Vítat jaro tam budou od 10 do 17 hodin. Pro návštěvníky budou ve skanzenu připraveny dílničky, kde si vyzkouší pletení pomlázek a ozdob z proutí či přírodní barvení vajíček. K ochutnání budou keltské pochoutky.

Svitavsko

Ukliďme Česko ve Svitavách

KDY: 2. dubna

KDE: Svitavy

Ve Svitavách se v sobotu můžete přidat k úklidu organizovanému Klubem českých turistů, který se chystá vyčistit areál kolem rybníku Rosnička. Sraz je v sobotu v 9.30 u sportovní haly. K akci se přidaly také místní základní školy, jejichž žáci budou během dubna uklízet v okolí škol, ve Vodárenském či Langerově lese.

Výtvarná dílna, Svátky jara a pohádka

KDY: 2. dubna

KDE: Polička

V poličském muzeu na sobotu připravili odpoledne plné tvoření a zábavy. Vyrábět se budou tradiční dekorace – jarní vrkoče, k vidění bude jarní výstava o Velikonocích v útulném prostředí třídy Bohuslava Martinů s názvem Svátky jara a ti nejmenší se mohou těšit na Pohádku z rozkvetlé louky. Dílna bude otevřená od 13 do 15 hodin. Představení divadélka začíná v 15 hodin. Cena je 100 Kč na osobu a děti do 3 let mají program zdarma. Součástí této ceny je materiál na výtvarnou dílnu, divadelní představení a vstup na výstavu Svátky jara.

Festival Jeden svět

KDY: od 31. března do 2. dubna

KDE: Polička

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se v Poličce koná ve dnech 31. března až 2. dubna ve volnočasovém centru Pontopolis. Program pro veřejnost v centru Pontopolis: Čtvrtek 31. března v 18 hodin: Severní proud. Po filmu následuje debata se Soňou Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání. Čtvrtek 31. března ve 20.30 hodin: Máte zakázku. Pátek 1. dubna v 18 hodin: Opouštět Počátky. Po filmu následuje debata s ředitelkou Dětského domova Polička Miroslavou Přiklopilovou. Pátek 1. dubna ve 21 hodin: Každá minuta života. Sobota 2. dubna 16.30 hodin Andělé ze Sindžáru, 19 hodin Děti mlhy. Vstupné je vždy 70 Kč na celý večer.