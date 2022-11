Řadu novinek slibuje prodejní knižní veletrh Zámek plný knih. Nese podtitul Hrdinové mezi námi a pro návštěvníky v pátek 4. listopadu od 10 do 18 hodin na pardubickém zámku chystá populárně naučnou, odbornou a regionální literaturu, která není běžně dostupná v knihkupectvích. Nově letos přibudou komiksy, audioknihy, deskové hry a aktivity pro dětské návštěvníky. Vstup na veletrh, který pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích už pojedenácté, je zdarma. „Téma Hrdinové mezi námi poukazuje nejen na letošní výročí atentátu na Heydricha, ale také na spousty dílčích hrdinství, bez kterých by se dějiny odehrály jinak. Autorské duo Michal Kocián a Zdeněk Ležák, věnující se komiksovému mapování českého odboje, v 17 hodin vystoupí s přednáškou Jak se tvoří historický komiks na příkladu publikace Anthropoid aneb zabili jsme Heydricha,“ uvedla Nikol Holubová, vedoucí Centra dokumentace sbírek a knihovny muzea. Letošní ročník se ale také zaměří na pop-kulturu, a to především na fenomén komiksové tvorby, rozšíří nabídku o společenské hry, gamebooky nebo audioknihy.V doprovodném programu veletrh představí také nejúspěšnější společenskou hru roku 2021, ukáže miniexpozici knižní kultury ze sbírkového fondu Východočeského muzea. Pro děti je celý den připravena dílna na výrobu knižní záložky a titulního listu komiksu.

Kabát: Tour 2022

KDY: 5. listopadu

KDE: Pardubice

V sobotu 5. listopadu od 20 hodin vystoupí v Enteria aréně v Pardubicích skupina Kabát. Jejich Tour 2022 je koncipované doprostřed stadionů, jak se ve světě říká „center stage“. Všichni návštěvníci koncertu tak mají blíže k jevišti.

Kalifornská mlha

KDY: 6. listopadu

KDE: Pardubice

V neděli 6. listopadu můžete na Malé scéně ve dvoře v Pardubicích zhlédnout hru Stephena Sachse Kalifornská mlha. Bouřlivý duel mezi škrobeným intelektuálem a svéráznou ženou z okraje společnosti odhalující nečekaná tajemství a končící jako napínavý thriller začne v 19 hodin. Hrají Martina Sikorová a Alexandr Postler. Scénickou hudbu do inscenace složil jazzman Michal Žáček.

Překážkový mítink

KDY: 6. listopadu

KDE: u Kladrub nad Labem



V neděli 6. listopadu se uskuteční poslední český překážkový mítink v Kolesách u Kladrub nad Labem. Mítink začne v 11 hodin. V jeho průběhu budou také předány ceny za Koleský překážkový šampionát 2021, ve kterém bodovali jezdec Adam Čmiel, žokej Jan Odložil, jezdkyně – amazonka Lenka Kvapilová a také uznávaný trenér Radek Holčák.

Vzpomínky na Ivo Křena + komentovaná prohlídka výstavy

KDY: 5. listopadu

KDE: Pardubice

Ivo Křen, kurátor sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicích a aktivní výtvarník, mistr barevného linorytu, zanechal během tří desetiletí svého působení v muzeu nesmazatelnou stopu. Dokončení svého životního díla – expozice českého skla S.K.L.E.M. – se nedočkal, zemřel nedlouho před jeho završením. Památku Iva Křena se jeho kolegové rozhodli nyní připomenout doplněním expozice o jeho linoryty, které doplňují vystavená díla sklářských výtvarníků. Zápůjčka Křenových děl ze soukromé sbírky na pardubickém zámku bude dlouhodobá. Ve spolupráci s Východočeskou galerií a sklářskou skupinou Rubikon se v sobotu 5. listopadu od 16 hodin uskuteční také komentovaná prohlídka výstavy Ivo Křen v Domě U Jonáše, kde je vystavena Křenova linorytová grafická tvorba, s pokračováním v zmíněné expozici S.K.L.E.M. v prostorách zámku. Vstupné je 40 korun, vstupenky se prodávají na pokladně Východočeské galerie v Pardubicích.

Dýně, lampiony, ohňostroj

KDY: 5. listopadu

KDE: Třemošnice



Kulturní komise města Třemošnice zve v sobotu 5. listopadu od 14 hodin na tradiční vyřezávání z dýní do cukrárny na náměstí, v 17 hodin následuje lampionový průvod a poté u ZŠ ohňostroj.

Prohlídka Pernštejnské truhly

KDY: 5. listopadu

KDE: Pardubice

Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 19. století. Do současnosti se zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla vzhledem ke svým rozměrům sklípek opustit. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Prohlídka začíná v sobotu 5. listopadu ve 13 hodin. Kapacita prohlídky je omezena na 10 osob, je nutné ji rezervovat.

Esoterický festival

KDY: 5. a 6. listopadu

KDE: Litomyšl



Na Zámeckém návrší v Litomyšli se v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu koná esoterický festival Astrovíkend. Můžete se těšit na tradiční zážitkové setkání za účasti známých osobností ve svém oboru s pestrým programem. Připraveny jsou poradny astrologie, alternativní medicíny, výklad z ruky a z karet. Paranormální jevy představí skupina Lovci duchů. Dále dostane prostor filipínské duchovní léčení, andský očistný rituál se šamanem Renzem Wayrou, přednášky uznávaných odbornic – doktorky Marty Foučkové a spisovatelky a sexuoložky docentky Laury Janáčkové. Připraveno je i mnoho dalšího, včetně prodeje handmade výrobků. Program se uskuteční v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

4TET v Poličce

KDY: 4. listopadu

KDE: Polička

V pátek 4. listopadu od 19 hodin vystoupí v Tylově domě v Poličce vokální seskupení 4TET. V podání Davida Uličníka, Jiřího Korna, Jiřího Škorpíka a Dušana Kollára se můžete těšit nejen na úžasné vokální výkony, ale i na překvapivě originální pojetí aranžmá a temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti.

Vycházka k rybníkům

KDY: 5. listopadu

KDE: Polička



Chcete vědět a vidět, jak se rybník ukládá k zimnímu spánku? Nenechte si ujít povídání o fauně a flóře rybníků v okolí Poličky s biology Jakubem Vránou a Jiřím Machem. Společně s nimi můžete v sobotu 5. listopadu vyrazit do přírody - k Pavlišovu rybníku a Odkalovací nádrži Masokombinátu Polička. Vycházka se uskuteční za příznivého počasí, sraz je v 9 hodin na parkovišti u centrálního hřbitova v Poličce. Předpokládaný konec do 11.30 hodin. Vstup je zdarma.

Kam na výlet? Naučná stezka se rozšířila o duchovní okruh

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Duchovní okruh, stejně jako okruhy městský a přírodní, vybudovalo město Vysoké Mýto. Poutníky provede po místech v okolí města, která jsou spojena s církevními památkami a duchovními tradicemi. „Vede od vysokomýtské zvonice poutní cestou směrem do Knířova, z Knířova na Sedlec, Vraclav a zpátky do Vysokého Mýta,“ řekl Ondřej Halama, vedoucí odboru rozvoje města. Na obsahu jednotlivých zastavení spolupracovalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Tip na výlet: Za božskými výhledy

KDE: Králicko

Výlet začněte na Velkém náměstí v Králíkách, kde můžete navštívit Městské muzeum, Východočeský památník celnictví nebo Památník obětem internace. Po žluté turistické trase s označením Hřebenovka dojdeme přes Malé náměstí k barokní kulisové bráně z počátku 18. století, která Vás pozve do aleje s kapličkami, vedoucí na Horu Matky Boží Hedeč. Až vyšplháte na Kopeček, odměnou vám budou nádherné výhledy na Králický Sněžník, Králíky, Suchý vrch a Orlické hory. Můžete navštívit zdejší klášter s kaplí Svatých schodů, po nichž se může jen po kolenou nebo se osvěžte v Poutním domě. Pokračujte dále po žluté turistické stezce k rozhledně Val, která je volně přístupná a nabízí taktéž nádherné výhledy až na pohoří Hrubého Jeseníku.