Upozorňujeme čtenáře, že program akcí se může změnit (případně mohou být zcela zrušeny) s ohledem na aktuální opatření.

Pardubicko

O ztraceném Večerníčkovi

KDY: 28. listopadu

KDE: Malá scéna ve dvoře, Pardubice



Mladé divadelní studio LAIK působící při Východočeském divadle Pardubice uvede v neděli v komorním prostoru Malé scény ve dvoře premiéru autorské pohádky O ztraceném Večerníčkovi. Nová pohádka z pera dramaturgyně souboru Kristýny Pleškové zavede diváky do pohádkové země mnoha generacím známého chlapečka jménem Večerníček. Když si Honzík a Anička chtějí večer pustit jeho pohádku, malý Večerníček na svém pověstném kole nepřijede. Obě děti se ho proto vydají hledat. Na dobrodružné cestě pohádkami se setkají s Broučky, Včelími medvídky, ale také s Rákosníčkem i s Bobem a Bobkem.

Neviditelné synagogy

KDY: 27. listopadu

KDE: Divadlo Exil, Pardubice

ZA KOLIK: 130 Kč (sobotní koncert)



V sobotu bude v divadle Exil (pod Machoňovou pasáží ) v Pardubicích otevřena výstava Neviditelné synagogy. Fotografie Štěpána Bartoše zachycují místa, kde stávaly synagogy, které byly zničeny nacistickým a komunistickým režimem. Výstavu v 18 hodin otevře koncert cimbálovky Capella, která pochází ze Slovácka a věnuje se zejména židovské hudbě. Výstavu bude možné si prohlédnout vždy v době provozu divadla, a to do 16. ledna.

Advent s vůní perníku

KDY: od 28. listopadu do 23. prosince

KDE: Pardubice



Na Advent s vůní perníku se mohou těšit obyvatelé i návštěvníci Pardubic. Nezaměnitelná vůně tohoto lahodného pečiva, které je s městem neodmyslitelně spjaté, se letos bude linout od perníkářů, cukrářů, pekařů i kavárníků od první adventní neděle. Po celý předvánoční čas bude možné do místních cukráren a kaváren chodit ochutnávat perníkové speciality. V nabídce nebude chybět žitný perník, perníkový cheesecake, rumové perníčky a mnoho dalších perníkových dezertů, z nápojů pak káva a horká čokoláda s perníkovým kořením nebo perníkovým likérem. Infocentrum Pardubice letos spustilo nový web, kde budou označeny všechny zapojené kavárny a kde bude také možné dozvědět se něco o historii tohoto sladkého voňavého pečiva. Všechny zapojené kavárny poznáte i podle označení „Advent s vůní perníku“ vylepeného na vstupních dveřích provozoven. Více informací naleznete na www.ipardubice.cz nebo na www.adventsvuniperniku.cz.

Rozsvícení vánočního stromu v Přelouči

KDY: 28. listopadu

KDE: Přelouč

Tradiční rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v Přelouči na Masarykově náměstí v neděli 28. listopadu od 18 hodin.

Advent ve Vyšehněvicích

KDY: 27. listopadu od 16 hodin

KDE: Vyšehněvice



Vyšehněvický advent se uskuteční na návsi U křížku. Akce začíná v sobotu od 16 hodin. Zazpívají žáci ze ZŠ Rohovládova Bělá, děti potěší Ježíškova pošta. Nebude chybět ani vyhlášený slaměný vyšehněvický betlém.

Chrudimsko

Vánoce na Veselém Kopci

KDY: od 27. listopadu do 5. prosince

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

V Muzeu v přírodě Vysočina začne v sobotu program Vánoce na Veselém Kopci. Slavnostně vyzdobené roubenky tentokrát přiblíží tradiční obyčeje zimního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se například dozví, jak vypadalo pohoštění pro přadleny, jaké dárky mohly děti před sto dvaceti lety nalézt v mikulášské nadílce, ale také, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. S ohledem na panující situaci muselo muzeum z letošního doprovodného programu vypustit předvádění výroby vánočních předmětů v objektech. O víkendech atmosféru zpestří hudební vystoupení. Program zakončí v neděli 5. prosince Adventní jarmark, kterého se zúčastní vybraní a pozvaní řemeslníci z celé České republiky. Jarmark budou provázet koledy v podání Pouličníků z Tábora a sváteční vyhrávání Dechového kvintetu Mrákotínka z Mrákotína. Vánoční výstava na Veselém Kopci bude otevřena do 5. 12. denně (i v pondělí 30. 11.) od 9 do 16 hodin.

Posvícení: Zabíjačkové pochoutky

KDY: 27. listopadu

KDE: Resselovo náměstí, Chrudim

V sobotu se na Resselově náměstí v Chrudimi uskuteční Kateřinské posvícení. K dostání budou jitrnice, prejt a kroupy, zabíjačková polévka, tlačenka, škvarky, ovar, zabíjačkový guláš, vepřový řízek, kroupáky a další zabíjačkové pochoutky. Přijďte i na sladké dobroty - tlačené a vázané koláče, jabkance, povidlové taštičky, mrkvové rohlíčky, makové hřebeny. Vánoční strom by se měl na Resselově náměstí v Chrudimi rozzářit v neděli 28. listopadu v 17 hodin.

Mikulášsko-vánoční jarmark

KDY: 26. listopadu

KDE: Památková rezervace Betlém, Hlinsko



Mikulášsko-vánoční jarmark v Betlémě se uskuteční v pátek od 12 do 19 hodin. Během trhu bude rozsvícen vánoční strom.

Svitavsko

Výstava betlémů

KDY: 27. listopadu

KDE: Litomyšl

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V sobotu v 15 hodin se uskuteční vernisáž výstavy nových i historických betlémů v chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. K vidění budou betlémy z všemožných materiálů – papír, keramika, šustí, sklo. To vše v krásném prostředí piaristického chrámu. Vstupné na akci je dobrovolné. V sobotu je otevřeno do 18 hodin.

Putování do Betléma

KDY: 28. listopadu

KDE: Regionální muzeum Litomyšl



Víte, jak se správně staví betlém? Na které straně u jesliček obvykle stojí Marie a na které Josef? Kdo jsou to darovníčci, kolik je králů a z které strany přicházejí k Ježíškovi? Jestli si nejste jisti, tak právě pro vás bude v Regionálním muzeu v Litomyšli v adventním a vánočním čase připraven podstavec, dáliny, jednotlivé figury a postupy, jak si betlém postavit. Pro malé návštěvníky bude připravený jednoduchý pracovní list, zkoušení lidových zvyků a výtvarné tvoření betlémových figur. V papírové podobě je betlém připraven k zakoupení na pokladně muzea. Akce Putování do Betléma se koná v muzeum v neděli od 13 do 16 hodin.

Svojanov ve vánočním

KDY: od 27. listopadu

KDE: Svojanov u Poličky



Hrad Svojanov se zahalí do vánočního kouzla, pro návštěvníky budou připravené adventní prohlídky, a to v období od 27. listopadu do 19. prosince - vždy o víkendech bude hrad otevřen od 10 do 17 hodin. V letošním roce návštěvníci zavítají do gotických prostor hradu, které budou vyzdobené tradičními adventními a vánočními dekoracemi. Prohlídky budou navíc doplněné povídáním o dobových vánočních zvycích. O víkendu 11. a 12. prosince proběhne ochutnávka dobových vánočních pokrmů, připravovaných přímo v historické hradní kuchyni. V neděli 19. prosince ve 14:00 hodin se koná divadelní vystoupení „Legenda o vánoční hvězdě“ v podání herecké dvojice Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka v historickém sále domu zbrojnošů.