Zámek Pardubice a Východočeské muzeum v Pardubicích budou letos opět součástí štědrovečerní procházky Pardubicemi. Své brány otevřou 24. prosince od půl desáté do půlnoci. Vstup je zdarma. „Máme radost, že po loňské pandemií vynucené přestávce navážeme na tradici, která trvá už 20 let. Na štědrovečerní návštěvníky se budeme těšit v kapli Tří králů, expozici Pardubice – příběh města a výstavách Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea a Život ve věčné tmě. Přístupná bude také vyhlídka na zámecké věži,“ pozval ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Štědrovečerní muzejní noc se bude letos konat už podevatenácté, loni se neuskutečnila z důvodu proticovidových omezení. Návštěvníci nemusí dokládat covid pasy, stačí mít předepsanou ochranu dýchacích cest a dodržovat minimální rozestupy 1,5 metru.

Východočeské muzeum v Pardubicích je o vánočních svátcích otevřeno kromě pondělků denně od 10 do 18 hodin, s několika výjimkami: Pátek 24. 12. 2021 – otevřeno od 21:30 do 24 hodin. Sobota 25. 12. 2021 – otevřeno od 13 do 18 hodin. Neděle 26. 12. 2021 – otevřeno od 10 do 18 hodin. Pátek 31. 12. 2021 – otevřeno od 10 do 15 hodin. Sobota 1. 1. 2021 – otevřeno od 13 do 18 hodin.

Betlémské světlo v Pardubicích

KDY: 24. prosince

KDE: Pardubice



Pro Betlémské světlo – symbol pokoje a míru zažehnutý v městě Betlémě – si můžete v Pardubicích na Štědrý den přijít od 8:30 do 22 hodin do kostela sv. Bartoloměje, od 10 do 11 hodin do kaple Nejsvětější Trojice a od 11 do 12 hodin do kapličky v Popkovicích.

Štědronoční zpívání

KDY: 24. prosince

KDE: Městské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: 50 Kč



Východočeské divadlo Pardubice zve na tradiční Štědronoční zpívání. Herci se s diváky sejdou o půlnoci, budou se zpívat nejen koledy, vyprávět a vzpomínat. Vstupenky za 50 Kč jsou ještě k dostání.

Svatoštěpánský koncert

KDY: 26. prosince

KDE: Dům hudby Pardubice

ZA KOLIK: od 300 Kč



Tradiční Svatoštěpánský koncert se koná 26. prosince od 17 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Pořádá Barocco Sempre Giovane. Vstupenky od 300 Kč

Zelená brána

KDY: dle otvírací doby uvedené níže

KDE: Pernštýnské náměstí, Pardubice

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč, děti (6-18 let) 30 Kč



I v některých svátečních dnech můžete vystoupat na Zelenou bránu a prohlédnout si zářící Pardubice z výšky. Kromě vyhlídky vás čekají i zajímavé expozice. Otevřeno je: 23. 12. od 15:00 do 18:00; 24. 12. je zavřeno; 25. 12. je otevřeno od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00; 26. 12. je otevřeno od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00; 27. 12. - 31. 12. 2021 je zavřeno.

Bruslení na závodišti

KDY: podle harmonogramu na www.zavodistepardubice.cz

KDE: Dostihové závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč

Ledová plocha na dostihovém závodišti v Pardubicích slouží bruslařům od pondělí do neděle od dopoledních až po večerních hodin. Stejně jako v předchozích letech jsou stanoveny pevné časové bloky, v nichž jsou speciálně vyhrazeny i termíny pro bruslení rodičů s malými dětmi. Otvírací doba samozřejmě může být upravena podle aktuálních meteorologických podmínek, proto je dobré sledovat webové stránky závodiště www.zavodistepardubice.cz. Bruslit se podle aktuálních informací bude i na Štědrý den a oba svátky vánoční. Na Štědrý den takto: 9:00 – 10:00 VEŘEJNOST, 10:15 – 11:15 RODIČE S DĚTMI, 11:45 – 12:45 VEŘEJNOST, 13:30 – 14:30 VEŘEJNOST. Vstupné pro děti do 10 let je 20 Kč, stejně jako pro seniory starší 60 let. Děti od 10 let a dospělí za jeden časový blok zaplatí 50 Kč. Vzhledem k nutnosti reagovat na aktuální protiepidemická nařízení je prodej vstupenek možný pouze online.

Chrudimsko

Bruslení v Třemošnici

KDY: aktuální provozní doba níže

KDE: Sportovní areál Třemošnice

V Třemošnici ve sportovním areálu si můžete zabruslit na umělém kluzišti o rozměrech 24 x 12 m. Na místě nabízí i profesionální ostření bruslí. Provozní doba umělého kluziště o svátcích: 24. 12. 2021 zavřeno; 25. 12. 2021: 10.00 - 15.00 hodin; 26. 12. 2021: 10.00 - 15.00 hodin; 27. 12. 2021: 10.00 - 17.00 hodin; 28. 12. 2021: 10.00 - 17.00 hodin; 29. 12. 2021: 10.00 - 17.00 hodin; 30. 12. 2021: 10.00 - 17.00 hodin; 31. 12. 2021: 10.00 - 15.00 hodin; 1. 1. 2022 Zavřeno; 2. 1. 2022: 10.00 - 17.00 hodin.

Vánoce v zahradách

KDY: 23. prosince

KDE: Klášterní zahrady

Ve čtvrtek 23. prosince můžete v Chrudimi navštívit Vánoce v zahradách. V Klášterních zahradách jsou od 15 do 20 hodin stánky s dárečky a svátečními dekoracemi a dětský kolotoč. V 16.30 hodin uvidíte pohádku loutkářského souboru AHOJ Kašpárek v Chrudimi. V 18 hodin zazní tradiční Česká mše vánoční v podání sborů Slavoj Chrudim, Rubeš Skuteč a Chrudimské komorní filharmonie.

Betlém vánoční

KDE: Hlinsko



Výstavu s názvem Betlém vánoční můžete navštívit v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Ve čtvrtek 23. 12. jsou vánočně vyzdobené roubenky otevřeny od 8.30 do 16 hodin. Otevřou se také 26. prosince, a to od 13 do 16 hodin. 27. prosince: ZAVŘENO; 28.–30. prosince: út–čt od 8.30 do 16.00 hodin; 31. prosince: pá od 8.30 do 13.00 hodin; 1. ledna: ZAVŘENO; 2. ledna: ne od 13.00 do 16.00 hodin

Vánoce ve světě a další výstavy

KDE: Regionální muzeum v Chrudimi

Výstavu Vánoce ve světě i další výstavy Regionálního muzea v Chrudimi můžete navštívit i o svátcích. 24.12. je otevřeno 9.00 - 12.00; 25.12. ZAVŘENO; 26. 12. 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00, 27.12. ZAVŘENO; 28.-30.12. 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00; 31.12. a 1. 1. zavřeno. 2.1. otevřeno 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00.

Svitavsko

Betlémské světlo

KDY: 23. a 24. prosince



Pro Betlémské světlo – symbol pokoje a míru zažehnutý v městě Betlémě – si můžete přijít: na Štědrý den v 17 hodin k betlému v areálu stolařství (vedle kláštera bratří Františkánů) v Moravské Třebové; na Štědrý den od 11 do 12 hodin k vánočnímu stromu na náměstí ve Svitavách; ve čtvrtek 23. prosince od 9 do 15 hodin k jesličkám před kostelem v Dolním Újezdě. Nezapomeňte si s sebou vzít lampičku nebo svíčku.

Nad Betlémem vyšla hvězda

KDE: Městské muzeum Svitavy

Muzeum ve Svitavách pořádá i letos tradiční výstavu Nad Betlémem vyšla hvězda a otevena bude i o svátcích. Na výstavě Nad Betlémem vyšla hvězda lidé uvidí Novopacký betlém z konce 19. století, několik králických betlémů, krušnohorské vánoční pyramidy, betlémy mechanické, slaměné, cínové, skleněné, keramické, porcelánové i papírové. Sbírku rodiny Sochorových doplní čtyřmetrový betlém prosečského řezbáře Jiřího Brunclíka nebo podobně rozsáhlý soubor Jaroslava Škrance z Rohozné. Muzeum bude otevřeno o vánočních svátcích až do nového roku nonstop v odpoledním režimu: pátek 24.12. 2021 - neděle 2.1. 2022

13:00 - 17:00.

Vánoce z depozitáře a Zima napříč výtvarných uměním

KDE: Městské muzeum a galerie Polička



Vánoce z depozitáře a Zima napříč výtvarným uměním. To jsou výstavy, které můžete v poličském muzeu navštívit i o vánočních svátcích a v závěru letošního roku. Zde je otevírací doba: 24. 12. 2021 – zavřeno; 25. – 26. 12. 2021 – otevřeno od 13.00 – 17.00 hodin; 27. 12. 2021 – zavřeno; 28. – 30. 12. 2021 – otevřeno od 13.00 – 17.00 hodin; 31. 12. 2021 1. 1. 2022 – zavřeno; 2. 1. 2022 – otevřeno od 13.00 – 17.00 hodin.

Orlicko

Lyžování na Dolní Moravě

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava

Svahy na Dolní Moravě zasypal sníh. První lyžaři už brázdí sjezdovky. Projeďte si 10 kilometrů dlouhých upravovaných sjezdovek. Otevřená je sjezdovka Slamník, Vyhlídková, Horní sáňkařská, Spodní sáňkařská, Kamila a Sněžník B. Probíhá zasněžování. V provozu je i lanovka Sněžník, lanovka Slon, vlek Slamník, vlek Kamila. Více na www.dolnimorava.cz.