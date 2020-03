Pipi Dlouhá punčocha

KDY: 8. března od 14 a 17 hod.

KDE: Východočeské divadlo Pardubice



Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou jsou plné neobvyklých dobrodružství a radosti ze života. Pipi je hlavní postava švédské řady dětských knih (první vyšla v roce 1945) autorky Astrid Lindgrenové. Do Pardubic do Východočeského divadla příběhy copaté obyvatelky vily Vilekuly přiveze Divadlo Radost z Brna.

Ani za milion!

KDY: 6. března od 19 hodin

KDE: Divadlo Exil Pardubice



Divadelní soubor Neruškruh uvede detektivní komedii pro dva herce. Je to příběh o prachaté paničce, kufru s milionem, vražedném kbelíku a správci majáku.

Pozorování oblohy

KDY: 6. března od 19 hodin

KDE: Hvězdárna barona Artura Krause Pardubice



Pozorování zářivé planety Venuše, mlhovin a hvězdokup.

Gaia Mesiah

KDY: 7. března

KDE: Žlutý pes Pardubice

V sobotu 7. března kapela Gaia Mesiah zamíří se svým zbrusu novým albem Refresh In Golden Hive (Live) do klubu Žlutý pes v Pardubicích. Stane se tak v rámci Refresh Tour. Turné navazuje na loňskou úspěšnou koncertní šňůru a zazní na něm kromě nové tvorby i starší a dobře známé hity. Jako support vystoupí kapela Phatlip.

Harlej 25 let

KDY: 7. března

KDE: Enteria arena Pardubice

ZA KOLIK: dospělý 450 Kč, děti do 15 let (v doprovodu zákonného zástupce) 225 Kč



Skupina Harlej slaví své 25. výročí a vyrazila na tour napříč Českou republikou. Partička založená v roce 1995 má na svém kontě více než desítku řadových alb, nespočet klipů, které v mnohých případech dosahují milionových zhlédnutí na youtube a samozřejmě stovky koncertů . Na výročním koncertě v Pardubicích se můžete těšit na velkolepou scénu, největší se kterou skupina kdy vyjela na koncertní turné, LED projekci, spoustu efektů a v neposlední řadě na nezapomenutelnou atmosféru. Jako předkapela se představí spřátelená skupina Jaksi Taksi. Tour čítá 8 zastávek, Pardubice jsou tou první, vrcholem bude doposud největší samostatný koncert kapely v dubnu pražském Forum Karlín.