Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící

KDY: 26. září

KDE: výchozí bod - kostel sv. Bartoloměje, Pardubice

Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Pěší z Pardubic vyrazí na pouť v sobotu v 6 hodin od kostela sv. Bartoloměje, cyklisté se sejdou tamtéž v 11:00, budou mít před sebou 32 kilometrů. Z Chrudimi se vychází v 8:30 hodin od kostele Nanebevzetí Panny Marie (trasa 21 km), cyklisté vyjedou ve 12:00. Mše svatá začne v poutním kostele Pany Marie Pomocné v Luži v 15:00. Na místo jsou z Pardubic a Chrudimi vypraveny i autobusy, je nutná rezervace míst na www.pardubice.charita.cz. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pořadatelé z programu vypustili pohoštění a skákací hrad pro děti.

Společenstvo vlastníků a jiná představení

KDY: sobota 26. září a pondělí 28. září

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: od 220 Kč



Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo uvede v sobotu od 17 a podruhé od 20 hodin komedii Společenstvo vlastníků. Sobota na Malé scéně bude patřit detektivní tragikomedii Podivný případ se psem (začátek od 19 hodin). V pondělí bude na scéně Městského divadla k vidění komedie Lady Oskar s Janou Paulovou v hlavní roli (začátek v 19 hodin).

Festival tetování

KDY: 26. září

KDE: Congress Centre, Palác Pardubice

ZA KOLIK: 200 Kč



Festival tetování se uskuteční v sobotu 26. 9. v Congress Centre v Paláci Pardubice. Zúčastní se více než 30 českých i zahraničních tatérů, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Budete mít možnost zhlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou, která ocení ty nejlepší práce, ale také si můžete dát tetování na místě i udělat. Vyzkoušet můžete i airbrush tetování na pár dní. Připraveno bude pletení francouzských copánků a copů či služby vizážistky, soutěže pro návštěvníky a hudební doprovod. Pro veřejnost bude otevřeno od 10 do 22 hodin. Vstupné 200 Kč, děti do deseti let (v doprovodu rodičů) mají vstup zdarma.

Jablkobraní

KDY: 26. září

KDE: Nasavrky

V Zemi Keltů nastal čas sklízet jablka. V sobotu od 10 hodin začne v areálu nedaleko Nasavrk na Chrudimsku podzimní Jablkobraní, při kterém si mohou návštěvníci vyzkoušet lisovat mošt, vařit povidla a sušit křížaly tak, jak to dělali naši předkové. K ochutnání pak budou i další sezónní keltské dobroty.

Během celého dne se budou konat tradiční prohlídky okořeněné nějakou to dobrotou z keltské kuchyně. Není třeba se bát ani zimy, zahřát se každý může u ohně nebo horké medoviny. Přichystány jsou i přednášky o podzimní kuchyni starých Keltů a pečení chleba.