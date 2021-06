Krásný dětský den aneb Zámkohraní

KDY: 13. června

KDE: nádvoří a parkán Zámku Pardubice

ZA KOLIK: 100 Kč děti od 4 let a dospělí



V neděli 13. června nádvoří a parkán Zámku Pardubice rozezní koncert „nejlepší kapely ve vesmíru“ a divadlo pro děti. Šestý ročník dětského dne na zámku pořádá kapela Mixle v piksle ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Dětem zahraje legendární rokenrolová kapela Mixle v piksle a Pohádku perníkovou, červenou a šípkovou přidá Týbrďo divadlo. Těšit se můžete na bublifukovou dílnu a další aktivity. Počet míst je omezen. Vstupenky se prodávají v pokladně muzea, děti od 4 let a dospělí zaplatí 100 korun.

Život ve věčné tmě

KDY:denně kromě pondělí 10 až 18

KDE: Východočeské muzeum Pardubice



Jeskyně a podzemní prostory s důrazem na jejich faunu jsou hlavním tématem výstavy Život ve věčné tmě, kterou otevřelo Východočeské muzeum pod věží Zámku Pardubice. Specifické podzemní prostředí, po staletí neměnné, se podílelo na vývoji svérázných životních forem živočichů adaptovaných na tyto extrémní podmínky. Výstava návštěvníky obklopí zajímavostmi o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají. Návštěvníci si prohlédnou pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce, vybavení jeskyňářů, sbírku karbidových lampiček a ukázky specializovaných knih či odborných časopisů k této problematice. Chybět nebude ani „opravdová“ jeskyně se vším všudy – krápníky, kolonií vrápenců, jezírkem i jeskyňářem. Výstava potrvá do konce roku. Vstup na tuto výstavu stojí 40 Kč, snížené vstupné 20 Kč.

Drátenické Choltice

KDY: 11. až 13. června

KDE: Choltice



Zámek Choltice zve na historicky největší setkání drátenic a dráteníků. Své umění předvede čtyřicítka dráteníků. Na zámeckém nádvoří budete moci sledovat jejich práci, vyzkoušet si ji, něco si koupit či si nechat vyrobit. Bohatý doprovodný program také zaujme. Své umění předvede rolničkář Martin Král z Dobronína, budete si moci vyrazit vlastní pamětní medaili, napsat pamětní list husím brkem nebo vyzkoušet sto let starý kolotoč na navlékání korálků. Součástí akce bude i bleší trh, stan plný veteše nejen na drátování a mnoho dalšího. Akce je třídenní, v pátek od 15 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.

Hrady a zámky na dosah

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubický kraj



Nabízíme pár tipů na výlet do historie v Pardubickém kraji. Na hradě Kunětická hora můžete navštívit komentované prohlídky s průvodcem nazvané Dušan Jurkovič, básník dřeva. Čeká vás prohlídka nově obnovené, dlouho nepřístupné západní části hradu, jejíž podobu z větší části určil ve 20. letech 20. století architekt Dušan Jurkovič. Druhý okruh Hradní palác s věží je z důvodu probíhající památkové obnovy pro letošní rok uzavřen. Hrad je otevřen denně kromě pondělí od 9.30 do 17.30 (poslední prohlídka v 16.45). Zámek Litomyšl nabízí okruh Zámek za Valdštejnů. Podíváte se do prvního patra západního křídla s pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna-Vartenberka a jeho choti Kajetány z Fünfkirchen, kteří vlastnili zámek mezi lety 1825-1848. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16. Ve Slatiňanech si můžete projít zámeckou zahradu nebo si vybrat jeden ze dvou zámeckých okruhů nazvaných Letní sídlo Auerspergů a Celým zámkem. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin, poslední prohlídka interiéru začíná v 16 hodin. Hrad Litice je do odvolání uzavřen kvůli havárii na druhé bráně.

Víkend otevřených zahrad

KDY: převážně 13. června

KDE: celá ČR

Máme před sebou Víkend otevřených zahrad. V blízkém okolí se k akci připojí například zámek Slatiňany, a to v neděli 13. června. Nabídne šest komentovaných prohlídek, program pro děti o pěti aktivitách a v neposlední řadě návštěvníky zavede i do běžně nepřístupných míst. Pracovníci správy zámku spolu s odborníky z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu připravili originální program určený pro návštěvníky každého věku. Mimo zámeckého parku a zahrady bude možné navštívit také běžně nepřístupnou zásobní zahradu a skleníky, které svému účelu nepřetržitě slouží již bezmála dvě staletí. Program v neděli dopoledne od 9 do 12 hodin je určen převážně pro rodiny s dětmi a odehrávat se bude na nádvoří zámku, kde si bude možné vytvořit 3D model zámeckého parku či autorský návrh. V 9:30 a 11:00 budou probíhat komentované prohlídky určené především pro dětské návštěvníky. Pro dospělé jsou připraveny komentované prohlídky o historii a rekonstrukci zahrady vedené kastelánem zámku v 10 a 14 hodin. Zcela výjimečně bude volně přístupná zásobní zahrada se skleníky, a to od 10 do 15 hodin. V rámci komentovaných prohlídek ve 13 a 15 hodin se bude možné seznámit s jejím posláním, historií a současným využitím. Zásobní zahradou vás provede vedoucí údržby zámeckého parku a představí také techniku na jeho údržbu. Komentované prohlídky budou začínat před zahradním průčelím zámku a před pokladnou zámku pro návštěvu zásobní zahrady. Vstupné do zahrady je 30 Kč. Otevře se také areál zámku a zahrady odborného učiliště v Chroustovicích, a to v neděli od 13 do 17 hodin. Vstup do areálu parku a budovy zámku je možný s průvodcem, v 13 a v 15. Původně gotická vodní tvrz se poprvé připomíná v roce 1406. V 16. století na místě zpustlé tvrze postavil Zachariáš Slavata z Chlumu renesanční zámek – čtyřkřídlou budovu s uzavřeným nádvořím. V roce 1676 nechal František Karel Libštejnský z Kolovrat zámek barokně přestavět a v roce 1779 Filip Kinský zahájil rokokovou přestavbu zámku. Po těchto úpravách budova zámku získala v podstatě dnešní vzhled. Posledními majiteli byl rod Thurn – Taxisů, kterým zámek sloužil do roku 1919. Od 20. let 20. století začal zámek sloužit zdravotnickým a školským účelům. Další informace www.vikendotevrenychzahrad.cz.