Advent na pardubickém zámku

KDY: adventní čas

KDE: Zámek Pardubice

Víte, jak se naladit na adventní atmosféru a těšení na Vánoce za současných protiepidemických opatření? Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo na nádvoří zámku rozsvícený vánoční strom a obří historické vánoční pohlednice, jejichž součástí se může stát každý návštěvník. Současně za příznivého počasí zpřístupňuje o adventních nedělích zámecké valy až do osmé hodiny večer. Zároveň zve muzeum návštěvníky do nové velké výstavy Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. Přístupná je i nová expozice S.K.L.E.M., expozice historie města Pardubic a expozice archeologie. Kapacita je omezena na čtvrtinu, návštěvníky o naplněnosti muzeum informuje na pokladně.

Východočeská galerie

KDY: adventní čas

KDE: Zámek Pardubice, Dům U Jonáše (Pernštýnské náměstí)

Východočeská galerie Pardubice je opět otevřena pro veřejnost, i když v omezeném režimu. V jejích prostorách na pardubickém zámku můžete navštívit výstavu „Stanislav Diviš: Květy z ráje“. Cyklus obrazů je inspirován zářivými vitrážemi oken francouzských gotických katedrál. Jsou zpřístupněny také nové výstavy v Domě U Jonáše „Atlas nových souhvězdí“ o současných podobách autorských knih a „Architekt Miroslav Řepa a jeho svět“, která byla připravena k jubileu tohoto významného pardubického rodáka. Otevřeno je od 10 do 18 hodin (kromě pondělí).

Aj, dnes v Betlémě

KDY: do 17. ledna

KDE: Regionální muzeum Chrudim



Regionální muzeum Chrudim má opět otevřeno a srdečně vás zve na výstavu betlémů ze sbírky Lucie Benedikty Petrusové ze Sobětuch nazvané Aj, dnes v Betlémě. K vidění je od 29. listopadu do 17. ledna od 9 - 12 a a 12:30 - 17:00 hodin.

Viktorin Kornel ze Všehrd: humanista a právník

KDY: kdykoliv

KDE: web Regionálního muzea Chrudim

Viktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury. Výstava je ke zhlédnutí pouze on-line. Na https://muzeumcr.cz/cz/ najdete výstavní panely a doprovodné ilustrace.

Adventní kalendář Muzea v přírodě Vysočina

KDY: do 24. prosince

KDE: instagram muzea



Čekání na Vánoce si můžete zkrátit s adventním kalendářem, který na svém instagramu připravilo Muzeum v přírodě Vysočina. Každý den se otevírá jedno políčko s nějakou vánoční inspirací, návodem či receptem. Národní muzeum v přírodě, jehož součástí je i Muzeum v přírodě Vysočina, připravilo na svém facebooku také soutěž o volné vstupenky na rok 2021.