Pozvi zvíře na oběd!

KDY: kdykoliv

KDE: www.safaripark.cz

ZA KOLIK: záleží, jaké zvíře si vyberete

Pokud patříte mezi příznivce královédvorského safari a chtěli byste nejen o víkendu udělat dobrý skutek, můžete zvát své zvířecí oblíbence na sváteční oběd, brunch či večeři. Zaplacením účtu za denní krmení pro vybraná zvířata pomůžete safari parku vypořádat se s důsledky koronavirové krize. Na hostinu můžete pozvat více než tři desítky různých druhů zvířat. Originální elektronické certifikáty, stvrzující pozvánku zvířete „na oběd“, je možné zakoupit výhradně on-line v e-shopu safari parku.

Knihy si můžete přečíst online

KDY: do konce listopadu

KDE: https://www.knihovny.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Knihovny jsou branou k informacím. Obsahují množství dokumentů, které si můžete půjčit. Zároveň jsou knihovníci schopni pomoci vám nalézt potřebné informace nejen ve fondech knihoven, ale také na internetu. Problém je, že ne vždy máte čas do knihovny zajít, nemáte poblíž knihovnu nebo je prostě v daný okamžik zavřená. Proto knihovny začaly nabízet své služby online a zpřístupňují je na portálu https://www.knihovny.cz/. Pod jeho hlavičkou a za přispění partnerských projektů vznikl i web www.online.knihovny.cz, jehož cílem je soustředit na jednom místě elektronické zdroje, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online z pohodlí svého domova.

Do poličského muzea se můžete vydat alespoň virtuálně

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky a přesouvá se za nimi do online prostředí. Výstavy si tak můžete užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte a také vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené na www.cbmpolicka.cz. Prohlédnout si aktuálně můžete výstavy 73. Umělecký salon 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a Výstavu ateliérových prací Fakulty architektury VUT v Brně inspirovaných Poličkou. Nebo letem světem nahlédnout do expozic muzea, zákoutí Městské galerie v barokní radnici na náměstí, na poličské hradby či Rodnou světničku Bohuslava Martinů. Přestože muzeum zůstává pro veřejnost uzavřené, určitě není liduprázdné. Zaměstnanci se nadále pečlivě starají o svěřené památky i mobiliář.

Vyrobte si čelenku s květy

KDY: kdykoliv

KDE: www.ddm-chrudim.cz/onlinekrouzky

ZA KOLIK: návod zdarma



Domy dětí a mládeže se v době, kdy jsou uzavřeny, snaží pracovat s dětmi aspoň prostřednictvím internetu. DDM Chrudim připravil online kroužky, dnes vybíráme něco pro holčičky. Mohou si zkusit vytvořit vlastní květinovou čelenku. Stačí vám k tomu kovová čelenka a fantazie. Květy můžete vytvořit z obyčejných pet lahví či z tylu. Pak už stačí jen vymyslet tu nej (líbivější, originálnější, veselejší, vkusnější) kreaci a přilepit květy k čelence tavnou pistolí. Pomůcky: kovová čelenka, květiny z plastu či tylu, korálky, tavná pistole. Návod na www.ddm-chrudim.cz/onlinekrouzky

Loutkářské muzeum je otevřeno on-line

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.puppets.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravuje celý listopad a prosinec velké množství on-line aktivit pro malé i velké, včetně speciálních prohlídek muzea a neobvyklé mikulášské nadílky. V doprovodu maňáska Ručiky se zájemci mohou vydat prozkoumávat tajemné prostory muzea, kam noha návštěvníkova dosud nevkročila, jako jsou sklepy nebo depozitář. Návštěvníci si rovněž mohou poslechnout zvukové záznamy historických loutkových her.

Tradice pokračuje. Nostalgické Vánoce jsou na internetu

KDY: do 13. prosince

KDE: www.nostalgickevanoce.cz

ZA KOLIK: různé ceny



Více než desetiletá tradice inspirativních vánočních prodejních výstav, které se pravidelně konaly v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici, nebude přerušená, pokračuje na stránkách www.nostalgickevanoce.cz. Najdete zde inspiraci a možnost nákupu klasických i romantických vánočních dekorací, ozdob, adventních vazeb a dárků s kouzlem atmosféry starých časů. Ohlédnete se zde i za uplynulými ročníky.