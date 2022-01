Myslíte si, že hrát kuličky v zimě a ještě k tomu na ledě je bláznivý nápad? Ano, ale právě takové nápady mohou být báječné! Můžete se o tom přesvědčit v neděli 16. ledna 2022 od 14 hodin v malé hale Enteria arény v Pardubicích. Na ledové ploše bude 12 drah, hráči budou rozděleni do dětských kategorií a kategorie dospělých a hrát lze ve tříčlenném družstvu, nebo jako jednotlivec. Své týmy sestaví i herci Východočeského divadla a další zajímaví hosté. Čekají na vás také lákavé a hodnotné ceny – vstupenky do divadla, divadelní dárkové balíčky nebo sladký perník. Registrace soutěžících a trénink probíhá od 13 hodin, soutěž bude zahájena ve 14 hodin. Vzhledem k tomu, že se hraje na ledě, doporučujeme vzít si teplou obuv a pro děti případně i chrániče kolen a loktů a přilbu.

Peníze si do hrobu nevezmeš

KDY: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

KDE: Zámek Pardubice



Nová expozice Východočeského muzea v Pardubicích nazvaná Peníze si do hrobu nevezmeš láká do světa platidel a pokladů. Každý návštěvník si ji může projít sám, svým tempem. V nové expozici se návštěvníci dozví, jak se svatý Václav zapsal do dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem. Spolu s českým stříbrným tolarem se vydají na dalekou pouť za Atlantik a nahlédnou do tajů medailérského umění. Ti šikovnější si zkusí vlastnoručně vyrazit svou minci podle tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II. Jádro expozice tvoří trezorová místnost, ve které je uložen denárový poklad, početný depot stříbrných denárů z počátků české státnosti, nalezený u Chýště na Pardubicku. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí.

Autokino na závodišti

KDY: 13., 14. a 15. ledna

KDE: závodiště Pardubice

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu promítá od 18 hodin na pardubickém dostihovém závodišti autokino. Vjezd je zdarma. Čtvrtek 13. 1. český film Zbožňovaný režiséra Petra Kolečko; pátek 14. 1. drama Atlas ptáků s Miroslavem Donutilem a Alenou Mihulovou; sobota 15. 1. německý animovaný film pro děti Dračí země.

Chrudimsko

Skauting na Chrudimsku

KDY: do 23. ledna

KDE: Regionální muzeum Chrudim



Výstava Skauting na Chrudimsku v Regionálním muzeu v Chrudimi potrvá do 23. ledna. Výstava je rozdělena do dvou částí. První část seznámí návštěvníky s počátky skautingu, s jeho zakladateli a s obecným vývojem na našem území. Nechybí ani ukázky dobových předmětů a skautský tábor. Druhá část je pak zaměřena na vývoj a současnost doposud existujících středisek na území chrudimského okresu. Výstava obsahuje i interaktivní část, ve které si můžete vyzkoušet své zálesácké dovednosti. Zajímá vás, jak to bylo a je se skautingem v Chrudimi, Slatiňanech, Heřmanově Městci, Chrasti, Luži, Skutči, Proseči, Hlinsku, Kameničkách či Nasavrkách? Pak navštivte tuto výstavu.

Sám v lese

KDY: do 31. ledna

KDE: Městská galerie Hlinsko

Do konce ledna můžete v Městské galerii v Hlinsku poznat dílo výtvarníka a cestovatele Tomáše Honze, jehož tvorba zavedla po celé Evropě a Asii. Mladý umělec dává přednost práci přímo v plenéru. Tomáš Honz vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ale také čínskou malbu a kaligrafii na Tchaj-wanu a ilustraci ve Spojených státech amerických. Dříve pracoval jako návrhář konceptů v zábavním průmyslu, ale po vážné nehodě skončil a věnuje se vlastním projektům. Na obrazech uvidíte krajinu Chrudimska, zákoutí českých měst, ale také motivy ze zahraničí, například ze Středomoří či Tchaj-wanu.

Putování tří králů

KDY: do 17. ledna

KDE: Třemošnice

Chtěli byste, aby se vaše děti dozvěděly něco více o významu svátku Tří králů? Do 17. ledna si můžete v Třemošnici zahrát hru Putování tří králů. Pracovní list a podrobný návod si můžete vyzvednout v místní knihovně. Pokud se vám povede projít celou trasu a vyluštit tajenku, získáte i drobnou cenu. Staň se králem, následuj kometu a zažij dobrodružství.

Střípky z minulosti chrudimských domů II

KDY: kdykoliv

KDE: www. muzeumcr.cz

Chrudim včera a dnes: Střípky z minulosti chrudimských domů II. Tak se jmenuje nová webová výstava Regionálního muzea Chrudim. Jde o pokračování stejnojmenné výstavy, kterou muzeum představilo v roce 2016. Na výstavě je prezentována historie vybraných chrudimských domů doplněná o zajímavé hmotné artefakty. K dokreslení atmosféry výstavu doplní obrazy chrudimských zákoutí, pocházející ze sbírek chrudimského muzea. Výstavu si můžete prohlédnout na stránkách www.muzeumcr.cz.

Svitavsko

Taje linorytu a Výtvarná Litomyšl

KDY: výtvarná dílna 15. ledna

KDE: dům U Rytířů, Litomyšl



Městská galerie Litomyšl zve v sobotu dopoledne (od 9.30 hodin) do domu U Rytířů na výtvarnou dílnu věnovanou linorytu. Budete si moci vyzkoušet jednu z nejjednodušších grafických technik. Rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz. Obraz vytvořený pomocí linorytu můžete obdivovat i na aktuální výstavě Výtvarná Litomyšl ´21, na které představuje svá díla téměř 60 profesionálních i amatérských výtvarníků různých generací s vazbou na Litomyšl. Tuto výstavu můžete v domě U Rytířů navštívit denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Potrvá do 13. února.

Obrazy malíře a jogína Jiřího Motáka

KDY: od 16. ledna

KDE: Regionální muzeum Litomyšl

Malíř, jogín a cestovatel Jiří Moták je nepřehlédnutelným příslušníkem výtvarné komunity litomyšlského regionu. V roce 2003 se vydal na první cestu do Indie a Nepálu, kde se věnoval především duchovní praxi. Od té doby podnikl na tato místa několik dalších cest. Maluje osobitě a netradičně. Pod vlivem svých duchovních zážitků maluje obrazy meditativní, které umí ztišit, uvolnit, nebo naopak rozjitřit a zneklidnit. V každém případě dovedou diváka vtáhnout a zaujmout. Výstava Obrazy Jiřího Motáka je k vidění od 16. ledna v Regionálním muzeu Litomyšl. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 15. ledna ve 14 hodin.

Cesta od renesance k baroku

KDY: kdykoliv

KDE: Moravská Třebová

V Moravské Třebové si můžete projít naučnou stezku nazvanou Cesta od renesance k baroku. Vede od renesančního jádra k baroknímu vrcholu nad městem. Zámecký areál a cesta na Křížový vrch představují dvě velké umělecké epochy v dějinách lidstva. Dvanáct označených zastávek této stezky tvoří významná renesanční a barokní díla. V historickém jádru Moravské Třebové leží přes devadesát nemovitých památek, převážně měšťanských domů. Stezka měří necelé tři kilometry, je tak vhodná i pro méně zdatné turisty.

Orlicko

Závod na saních rohatých

KDY: 15. ledna

KDE: Orlické Záhoří



To slibuje Závod na saních rohatých s přednáškou a ukázkami jízdy ve Ski areálu Černá Voda Orlické Záhoří, který se koná v sobotu 15. ledna. Start ve 12 hodin, vyhodnocení výsledků od 16 hodin. Klání se uskuteční v rámci projektu Kultura a sport bez hranic. Účastníci poznají, jak rohačky vlastně vypadaly, a hlavně si na vlastní kůži vyzkouší, jak se na nich v dobách jejich největší slávy jezdilo. Saně rohaté bývaly totiž neodmyslitelnou součástí inventáře každé pořádné horské chalupy. Používaly se hlavně v zimě – dřevorubci s jejich pomocí přibližovali dřevo nebo se na nich vozilo seno lesní zvěři. Nezahálely ovšem ani v létě, kdy sloužily na příkrých svazích při senoseči. Dle dostupných informací se uskutečnil první písemně zaznamenaný sjezd na saních rohačkách roku 1737 v Krkonoších. V samotném závodě budou mít výhodu závodníci, kteří uplatní cenné zkušenosti získané na oblíbeném mezinárodním závodu v předchozích ročnících.