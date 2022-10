Řezat kůže pazourkovým nožem? Střílet z luku? Vyzkoušet zbroj Vikingů a germánských bojovníků? V sobotu to v Pardubicích nebude problém. Na zámku a Příhrádku se od 10 do 16 hodin koná Mezinárodní den archeologie. Společně ho pořádají pardubické pracoviště Národního památkového ústavu a Východočeské muzeum v Pardubicích. Celý program je zdarma včetně návštěvy interaktivní archeologické expozice Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku. Na Příhrádku budou připraveny dílny pro nejmenší i odrostlejší návštěvníky, lukostřelba, pravěké kamenné nástroje i archeologická laboratoř. „Návštěvníci u nás uvidí cestu archeologického artefaktu z výzkumu až po finální zpracování a publikování. Řadu prací si budou moci sami vyzkoušet,“ uvádí archeoložka Národního památkového ústavu Jana Marešová. Na pardubickém zámku své ležení rozloží bojovníci ze skupiny Zubři.

Program na Zámku Pardubice od 10 do 16 hodin. 10:30 – 11:20 Komentovaná prohlídka archeologickou expozicí, 11:30 – 12:00 Vystoupení skupiny ZUBŘI – Železná koruna severu, 12:40 – 14:00 Přednáška Archeologie konfliktu a debata s archeology, 14:30 – 15:00 Vystoupení skupiny ZUBŘI – Železná koruna severu, 15:10 – 16:00 Komentovaná prohlídka archeologickou expozicí. Průběžně celý den: Ležení bojovníků – Vikingové a germánští bojovníci (ukázka výzbroje, oděvů a předmětů denní potřeby). Archeologický stánek (nástroje, nářadí, repliky, publikace). Práce s detektory kovů - stánek sdružení Hledači historie Pardubicka, z. ú. (práce s detektory kovů).

Program na Příhrádku od 10 do 16 hodin. Aktivity pro děti i dospělé průběžně po celou dobu trvání akce: Řemeslné dílny pro děti s pravěkou/archeologickou tématikou, ukázky nejstarších štípaných kamenných nástrojů, textilní dílny, lukostřelba, restaurátorská dílna, výtvarná dílna pro nejmenší.

Výstava Pavla Hayeka

KDY: do 14. listopadu

KDE: Pardubice

Galerie Univerzity Pardubice připravila novou výstavu. Tentokrát v prostorách univerzitní auly představí českého výtvarníka Pavla Hayeka. Vernisáž otevře výstavu ve čtvrtek 13. října 17.30 hodin a zájemci o umění mají šanci si prohlédnout moderní díla do 14. listopadu. Pavel Hayek (63) je spojován s tzv. konkrétním uměním s důrazem na geometrickou abstrakci. Hayekova tvorba se pohybuje mezi abstrakcí a konkrétním uměním, novější a poslední série vykazují prvky op-artu, jedním ze směrů geometrické abstrakce. Ten maximálně využívá rozumu, přesnosti a logiky, zpracovává poznatky z geometrie a fyziognomie, a je spojen s psychologickými výzkumy. Díla Pavla Hayeka jsou zastoupena mimo Národní galerii Praha v mnoha českých galeriích, ale také v německých galeriích ve Stuttgartu, Frankfurtu, v kanadském Calgary nebo v National Gallery of Art v americkém Washingtonu DC.

Běžci na závodišti

KDY: 15. října

KDE: Pardubice

V sobotu se na dostihovém závodišti v Pardubicích uskuteční rodinný běžecký závod RunTour. Na sportovce čeká rychlá trasa s možností vyzkoušet si spoustu překážek. Vybrat si mohou z distancí dlouhých 3, 5 nebo 10 km, pro děti jsou připraveny běhy s Rákosníčkem na 500 a 1000 metrů. Registrovat se můžete na www.run-tour.cz.

Kaštanové slavnosti pod Barborkou

KDY: 15. a 16. října

KDE: Svinčany



Rozhledna Barborka v Horních Raškovicích u Svinčan zve v sobotu a v neděli na Kaštanové slavnosti. Na místě se budou nabízet pečené kaštany, horké nápoje, připraveno bude tvoření a hry pro děti, minitržiště. Koná se vždy od 10 do 17 hodin.

Fler Market

KDY: 16. října

KDE: Pardubice

Řemeslníci a rukodělci se sejdou na Fler Marketu v kongresovém centru v Paláci Pardubice. Těšit se můžete na módu pro malé i velké, design, přírodní kosmetiku, keramiku, šperky, marmelády, diáře, hry, batohy, tašky i kabelky, tkané šály, čepice i něco pro nejmenší. Jarmark se koná v neděli od 10 hodin.

Chrudimsko

Výstava hub

KDY: 14. až 16. října

KDE: Dědová

Sbor dobrovolných hasičů Dědová zve na podzimní výstavu hub. Koná se od 14. do 16. října od 9 do 16 hodin v klubovně hasičů Dědová. Připraven je i doprovodný program. V sobotu od 16 hodin to bude přednáška Vzácné houby Světelska a v neděli od 16 hodin se bude hovořit o nejkrásnějších houbách Žďárských vrchů. Připraven je houbový kalendář na rok 2023 a kvízy pro děti i dospělé.

Mezinárodní den archeologie v Chrudimi

KDY: 15. října

KDE: Chrudim



V sobotu můžete zamířit za zábavou do Regionálního muzea v Chrudimi. V 9 hodin tam začíná Mezinárodní den archeologie. Na workshopu, který si pro vás archeologické oddělení nachystalo, budou připraveny ukázky z práce archeologa, vyrobíte si pravěký šperk a možná najdete i poklad. Mezinárodní den archeologie vystřídá od 12.30 workshop výtvarný, kde si účastníci vyrobí podzimní dekoraci. Součástí odpoledního workshopu bude i dražba jedinečných obrázků žáků ZUŠ Chrudim. Výtěžek této dražby půjde na nákup výtvarných potřeb pro malé výtvarníky ZUŠ Chrudim.

Rybí jarmark

KDY: 15. října

KDE: Chrudim

Rybí dobroty a také vodnická vyprávění pro malé i velké vás čekají v sobotu 15. října na Resselově náměstí v Chrudimi během rybího jarmarku. Na náměstí se bude nejen prodávat, ale také vyprávět, zpívat a hrát od 9 do 12 hodin.

Archeoden v Zemi Keltů

KDY: 15. října

KDE: Nasavrky



Také letos se Země Keltů v sobotu 15. října připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie. U jeho příležitosti se ve skanzenu kromě pravidelných komentovaných prohlídek budou konat přednášky. Budete moci prozkoumat archeopískoviště, zastavit se v keltské kovárně, prohlédnout si nálezové situace či se dozvědět něco o výpalu keramiky, který bude probíhat ve dvorci hrnčíře. Na malé návštěvníky pak čeká stezka Indiana Jonese. Otevřeno je od 10 do 16 hodin.

125. výročí dráhy

KDY: 15. října

KDE: Polička, Žďárec u Skutče, Pardubice a další

Dráha mezi Poličkou a Žďárcem u Skutče bude v sobotu slavit své 125. výročí. České dráhy při této příležitosti vypraví historické vlaky z České Třebové a Pardubic, které tímto úsekem několikrát během dne projedou. Fanoušci železnice se mohou těšit na jízdy parního vlaku v čele s lokomotivou „Ventilovkou“ (431.032) a historického motoráčku řady M131 „Hurvínek“. Na nádraží v Poličce bude přichystaná menší výstava kolejových vozidel.

Parní vlak bude v sobotu ráno vyjíždět v 6.45 z České Třebové a pojede přes Svitavy do Poličky (příj. v 7.58), odkud bude po přibližně hodinové přestávce pokračovat až do Žďárce u Skutče. Odtud se historická souprava přes poledne vrátí do Poličky, následně vyrazí do Borové u Poličky a během odpoledne odveze cestující přes Poličku a Svitavy zpět do České Třebové (příj. v 17:30).

Jubileum tratě připomene také historický motoráček „Hurvínek“, který pojede do Poličky z krajského města. Z pardubického hlavního nádraží bude odjíždět v 8:20 a pojede přes Chrudim a Ždárec u Skutče do Poličky (příj. v 10:33). Přes poledne odveze motoráček zájemce do Žďárce u Skutče a zpět a v 15:53 se vydá z Poličky na zpáteční cestu do Pardubic.

Svitavsko

Výročí litomyšlského piva

KDY: 15. října

KDE: Litomyšl



Restaurace a Minipivovar Veselka v Litomyšli zvou na oslavu devátého výročí litomyšlského piva. Začátek Pivního putování je naplánován na 10. hodinu. K poslechu zahrají svitavští heligonkáři, Ježkovy Voči a H.I.T. music. Těšit se můžete na prohlídky minipivovaru, pivní gastronomii.

Ottendorferova knihovna

KDY: do 20. listopadu

KDE: Svitavy

V Městském muzeu a galerii ve Svitavách můžete prožít neuvěřitelný příběh svitavského rodáka Valentina Oswalda Ottendorfera, který musel kvůli stíhání policií emigrovat, aby se později vrátil v roli mecenáše a váženého občana. Na své rodné město nikdy nezapomněl a věnoval mu celkem přes jeden milion zlatých. Jeho jméno je spjato s výstavbou nemocnice, sirotčince a chudobince a také Ottendorferovy veřejné knihovny a čítárny. Od slavnostního otevření knihovny uplynulo v letošním roce 130 let a při této příležitosti připravilo Městské muzeum a galerie ve Svitavách výstavu nazvanou Ottendorferova knihovna v proměnách času, která potrvá do 20. listopadu. Návštěvníci si mohou kromě jiného prohlédnout svazky z původního knižního fondu, které zaujmou svou vazbou i obsahem. Vystaveny jsou také knihy, které ve Svitavách patřily k těm nejčtenějším. Ottendorferova knihovna je do dnešních dní jednou z dominant města, i když už neplní svou původní funkci.

Inspektor má těžkosti

KDY: 15. října

KDE: Polička



V Tylově domě v Poličce pokračuje nesoutěžní přehlídka ochotnických divadelních souborů Zákrejsova Polička. V sobotu 15. října do Poličky přijede ochotnický spolek ze Žďáru nad Sázavou s detektivní hrou s prvky komedie francouzského autora Roberta Thomase Inspektor má těžkosti a 22. října se představí kolektiv mladých kočovníků ochotnického spolku města Poličky s autorským dílem Balada o Franku Youngovi. Vstupenka na jedno představení stojí 120 Kč, snížená cena pro seniory, studenty a ZTP je 60 Kč.

Orlicko

Žamberecký divočák

KDY: 15. října

KDE: Žamberk

Klub plastikových modelářů Žamberk zve v sobotu všechny příznivce plastikového modelářství na 37. ročník soutěže Žamberecký divočák. Můžete se těšit na bodovací soutěž, soutěž líbí/nelíbí, ukázky modelářských technik, tradiční akci „Slep si svůj model", prezentaci uniforem a zbraní, prohlídku prostor muzea, projížďku historickým vláčkem. Občerstvení zajištěno. Akce se koná od 8 do 17 hdin v prostorách Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

Festival duchovní hudby

KDY: 15. října

KDE: Ústí na Orlicí

27. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie se koná v sobotu v Ústí nad Orlicí. V děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie se můžete těšit od 13 hodin na vystoupení chrámových sborů a varhaníků, mši svatou se společných zpěvem (od 16 hodin) a v 18 hodin slavnostní koncert - Maurice Duruflé: Requiem, Op. 9.

Honění kohouta

KDY: 16. října

KDE: Kunčice u Letohradu

Kampelička Kunčice a Sbor dobrovolných hasičů Kunčice zvou na tradiční Posvícenské honění kohouta, které se uskuteční v Kunčicích neděli. Slavnostní průvod vyrazí z horního konce Kunčic ve 13.30 hodin a svou cestu zakončí na hřišti Pod lipami. Občerstvení, dechová hudba k poslechu a tanci je zajištěna.

Posvícení a setkání rodáků

KDY: 15. října

KDE: Lichkov



Sál Obecního úřadu Lichkov bude v sobotu 15. října od 14 hodin dějištěm posvícenské zábavy a setkání rodáků. O hudební program se postará Arnošt Štěrba a Pětka Králíky, své umění předvedou i děti ze zdejší základní a mateřské školy a taneční skupiny Jitřenka. Na akci čeká také řada překvapení a domácí kuchyně Petra Bielčíka.