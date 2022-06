Zámek Pardubice je nejen renesanční perlou města, ale také místem řady kulturních i sportovních akcí nebo festivalů věnovaných dobrému jídlu a pití. Letos poprvé bude hostit Pardubický festival piva. Koná se v sobotu 18. června od 12 do 20 hodin a vstup na první ročník akce je zdarma. „Na festivalu se předvedou regionální pivovary především z východních Čech – Mordýř, U Vojtěchů, U Hušků, Rodinný pivovar 713 z Hradce Králové, Hradecký Klenot, Beránek ze Stěžer, ale také Kamenice nad Lipou nebo polská řemeslná piva,“ vyjmenovává některé z 13 pivovarů Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které festival pořádá. Zámecký areál s rozlehlými obrannými valy nabídne ideální odpočinkové prostředí pro pikniky, posezení na nádvoří a v parkánu – ať už na ochutnávku lokálních piv, poslech koncertu či odpolední svačinu. „O živou hudbu se na festivalu postará od 17 hodin písničkář Martin Čmelík a od 18:30 se můžete těšit na punkrockovou kapelu Dirty Blondes,“ slibuje organizátor festivalu Matěj Bekera, vedoucí oddělení služeb muzea. Dobré pivo je nutné zajíst neméně dobrým jídlem, a tak se návštěvníci mohou těšit na BBQ Boys, Bůůů and Chrocht, Poké sisters, Unrest foods nebo Zmrzku Bellezza.

Festival uvědomění

KDY: 18. června

KDE: Svojšice

První ročník celodenní akce pod širým nebem Festival uvědomění se koná v sobotu 18. června 2022 ve Svojšicích u Pardubic (začátek v 11 hodin, konec ve 21 hodin). Návštěvníky čeká program plný informací z oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, psychologie, regenerace organismu, motivace, kultury a sportu. Své místo bude mít také osvěta ve stravování a výživě. Hlavní program tvoří přednášky v podání významných osobností a expertů na konkrétní problematiku. Mezi hlavními vystupujícími a řečníky budou Jaroslav Dušek, Marian Jelínek, Pavel Moric, Jan Skryja, Ludmila Eleková či Lukáš Bulín a Monika Dzingelová. Pořadatelé slibují festival s bohatým doprovodným programem, který zahrnuje také kvalitní prezentaci světové kuchyně, včetně té vegetariánské. Hudební doprovod v rámci přestávek obstará kapela B1nary a návštěvníky festivalu čeká i prodejní zóna s knižními publikacemi přednášejících a vouchery na jejich semináře a programy. Připravena bude i dětská herní zóna. Cena vstupenky v předprodeji je 550 Kč.

Sokolské Pardubice

KDY: 17. až 19. června

KDE: Pardubice

Ve dnech 17. až 19. června se konají Sokolské Pardubice. Můžete se seznámit s tím, na čem sokolové právě pracují. A nemusíte se jen dívat. Zapojit se můžete do sportovních turnajů a poměřit tak síly se sokolskými oddíly. Všechny turnaje se odehrají v sobotu 18. června v areálu TJ Sokol Pardubice I v Jiráskově ulici. Více na webu www.sokol.eu. Zváni jste také na galashow, která se uskuteční v sobotu od 18 hodin v enteria aréně v Pardubicích. Uvidíte hromadné skladby, akrobatický tanec, pyramidy, mažoretky, roztleskávačky, sportovní gymnastiku a mnoho dalšího.

Život v době protektorátu

KDY: 18. června

KDE: Pardubice



Dobový život v improvizovaných scénách, prezentace historické techniky, výzbroje a výstroje, módní přehlídka, vystoupení swingové hudební skupiny - to vše uvidíte v sobotu od 12 do 18 hodin v prostoru třídy Míru, Zelené brány a Machoňovy pasáže v Pardubicích.

Dostihy v Pardubicích

KDY: 17. a 18. června

KDE: Pardubice

Další pokračování dostihové sezóny na pardubickém závodišti má dvě části. Dostihům totiž bude patřit už páteční podvečer, během něhož se odběhne čtveřice rovin a dvojice proutěnek (první dostih v pátek startuje v 16 hodin). To hlavní přijde na řadu tradičně v sobotu, kdy nejenže pokračuje seriál kvalifikačních dostihů na Velkou pardubickou, ale odběhnou se také jedničky pro klasické steeplery a specialisty na krátké krosy.

Pardubické vínokoštování

KDY: 18. června

KDE: Pardubice



Čtvrtý ročník Pardubického vínokoštování se uskuteční 18. června v prostředí Natura-parku na nábřeží Chrudimky v Pardubicích. V podtitulu má slogan Festival malých vinařů, protože se zaměří převážně na rodinná vinařství. Návštěvníci mohou ochutnat vína z Vinařství Žerotín ze Strážnice, Vinařství Moravčík z Horních Věstonic, Spěvák z Velkých Bílovic, Vinařství Pergen z Perné a mnohá další, například i z malých vinařství z prestižní rakouské vinařské oblasti Wachau. Představena budou také portugalská červená vína a těšit se můžete na šansony, cimbálku a občerstvení. Festival se koná od 11 do 20 hodin.

Chrudimsko

Keramické trhy

KDY: 18. června

KDE: Heřmanův Městec



Spolek tradičních keramických řemesel pořádá v sobotu na náměstí Míru v Heřmanově Městci Keramické trhy. Návštěvníci se mohou těšit na prodejce autorské keramiky z celé republiky, nebudou chybět ani další lidové řemeslné výrobky a stánky s občerstvením. Trhy budou doprovázeny kulturním programem. Plánovaný začátek trhů je v 9 hodin, konec ve 22 hodin.

Oslava 630 let v Chlumu

KDY: 18. června

KDE: Chlum u Hlinska

Oslava 630 let od první písemné zmínky o obci Chlum, spojená se srazem rodáků, žehnáním obecního znaku a praporu, se uskuteční v sobotu 18. června. Program začne v 10:30 hodin mší v kostele svatého Petra a Pavla. Ve 13:15 hodin vyjde průvod obcí z hasičárny na letní parket, kde se od 14 hodin uskuteční žehnání obecního znaku a praporu. V 16 hodin přijde na řadu pohádka Princové jsou na draka. Od 17 hodin vypukne volná společenská zábava a tanec.

Kloboučky a hučky

KDY: do 4. září

KDE: Skuteč



Městské muzeum ve Skutči na Chrudimsku otevřelo výstavu klobouků, kloboučků, čepic a huček. Návštěvníci mají vůbec poprvé možnost vidět historické pokrývky hlavy, které má instituce ve svých sbírkách. Velké množství z nich pochází přímo ze Skutče a okolí. Muzeum schraňuje ručně zdobené čepce selských krojů, dětské čepečky, dámské měšťanské kloboučky a mnoho různých druhů pánských klobouků a čepic. Výstavu doplňují fotografie z minulosti, kdy vyjít ven bez klobouku bylo nemyslitelné. Starodávné modely si návštěvníci také mohou vyzkoušet ve fotokoutku.

Mezinárodní výstava koček

KDY: 18. a 19. června

KDE: Chrudim

Mezinárodní výstava koček Chrudim 2022 se koná v Chrudimi o víkendu. Ve Sportovní hale Chrudim uvidíte sto padesát koček a koťat různých plemen. Výstava je otevřena v sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15.30 hodin. Vstupné pro dospělé 90 Kč, děti a důchodci 50 Kč.

Setkání rodáků

KDY: 18. června

KDE: Mladoňovice

Kulturní dům v mladoňovické místní části Pohled bude v sobotu dějištěm 6. setkání rodáků. Hlavní program začne ve 13 hodin ekumenickým setkáním u kaple Strážných Andělů v Deblově a bude v Pohledu pokračovat koncertem cimbálovky a promítáním historických diapozitivů. Vystoupí děti z mateřské školy, pražské divadlo Loudadlo zahraje pohádku „Jů, Hele a kouzelná pouť“. V 17 hodin začne SOUSEDIvadlo – vystoupí Jitka Klaudová, Jiří Beran, Iva Malinová, Klíčenky a přátelé a soubor Kvítko s obnovenou premiérou „Zvláštního případu pana rady“. Večerní program začne v 19 hodin besedou se spisovatelkou Halinou Pawlovskou, zahrají Bíbři a setkání rodáků ukončí ohnivá show.

Stroj času

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Chrudim

Na léto si Regionální muzeum v Chrudimi připravilo ve spolupráci s Muzeem Vysočiny interaktivní výstavu s názvem Stroj času. Nejedná se o klasickou vzdělávací výstavu spojenou s prezentací originálních historických exponátů, které musí být uchráněny jakéhokoliv kontaktu s návštěvníky, naopak. Projekt je postavený na konceptu, který dotýkání přímo vyžaduje. Výstava sestává z několika stanovišť, na kterých si budou moci návštěvníci vyzkoušet vybraná řemesla a činnosti z každodenního života našich předků. Chcete si zkusit umlít mouku v žernovu, vyzkoušet výrobu kroužkové zbroje nebo zjistit, jak se pracovalo s tkalcovským stavem?

Dendrologická procházka

KDY: 18. června

KDE: Chrudim



V sobotu 18. 6. se koná dendrologická vycházka do Městského parku v Chrudimi. Vycházku vede Vítězslav Haupt, který představí zajímavé druhy dřevin z původních výsadeb z roku 1903, ale i novější z poslední revitalizace parku v roce 2007. Dozvíme se také něco o nově vyvěšených budkách a záměru vyhlásit tento park kulturní památkou. Vycházka je vhodná i pro osoby s fyzickým hendikepem nebo pro rodiny s malými dětmi. Koná se za každého počasí. Sraz ve 14:00 u finančního úřadu, kde je i možnost parkování. Vycházka je zdarma, díky podpoře Města Chrudim a Pardubického kraje. Další informace na 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz.

Svitavsko

Cyklistické závody

KDY: 18. června

KDE: Jevíčko

V Jevíčku se v sobotu 18. června uskuteční cyklistické závody Jevíčko MTB Open. Cyklisté se mohou těšit na tratě různých obtížností, kdy si na své přijdou zdatní technici, pohodáři i rodiny. Závodníci budou startovat v několika vlnách z ulice Vrchlického v sobotu od 14 hodin. Na výběr přitom jsou tratě na 24, 37 a 64 kilometrů. Čas mezi dojezdem dospělých cyklistů zpět do cíle vyplní dětské závody, kdy si zájemci od tří let budou moci vyzkoušet drobné terénní překážky jako muldy, vlnky i malý přeskok. Nejkratší trať na 24 kilometrů je vhodná pro rodiny s dětmi, časový limit na její absolvování je tři hodiny. Vede přes řadu historicky pozoruhodných míst – můžete vidět například bývalou sýpku z roku 1564, napoleonský pomník, pomník partyzánů, zajatecký tábor Kelínky či rozestavěnou dálnici z roku 1939. Novinkou letošního ročníku je na nejdelší trati závod pro elektrokola, do nějž se mohou zapojit starší aktéři osmnácti let.

Obrazy na hradě

KDY: v době otevírací doby hradu

KDE: Svojanov



Obrazy Aloise Živného jsou k vidění na hradě Svojanov. Alois Živný působil na hradě jako kastelán v letech 1946 – 1979. Živný maloval převážně hrad a jeho okolní krajinu. Výstava se nachází hned vedle pokladny a je přístupná v otevírací době hradu Svojanov zdarma.

Starodávný jarmark

KDY: 18. června

KDE: Litomyšl

V horní části Smetanova náměstí se bude v sobotu 18. června konat od 8 do 17 hodin tradiční Starodávný jarmark. Na pódiu před morovým sloupem se budou střídat účinkující různých žánrů. Zahrají kapely Onic (8.30 h), Dolnovanka (10.00 h), Tři hluchá ucha (11.45), Junior (13.45), Drums&Guitars (15.30). Je pozváno kolem 100 řemeslníků, kteří budou nabízet své výrobky, někteří i předvádět své řemeslo. Můžete si zde zakoupit například bižuterii, cukroví, čepice, dárkové zboží, hračky, keramiku, klobouky, koření, kosmetiku, masné výrobky, mýdla, oblečení, prostírání, suché plody, sýry, šperky, ubrusy, také výrobky ze dřeva, kůže, levandule, medu, papíru, porcelánu, proutí, rakytníku, skla nebo textilu. Ochutnat můžete i cukrovou vatu, mandle, medovinu, oříšky, perník, valašské frgály, štramberské uši, topinky, trdelník, uzeniny či houbový guláš litomyšlských mykologů.

Smetanova Litomyšl pokračuje

KDY: 18. června

KDE: Litomyšl



Festival Smetanova Litomyšl pokračuje. V sobotu bude patřit Smetanův dům v Litomyšli představení na pomezí opery a muzikálu Perníková chaloupka. Vypráví vtipnou a sdělnou formou známý pohádkový příběh, který je hudebně i obsahově srozumitelný i pro nejmenší děti. Představení se koná ve 13:30 a v 16 hodin. Na zámeckém nádvoří zazní v 19.30 hodin oratorium George Friedricha Händela Mesiáš. V sobotu i v neděli je samozřejmostí volně přístupný program ve Festivalových zahradách. Začne již v 10 hodin čtením pro děti, deskohernou a dílnami. Odpoledne pokračuje povídáním se zajímavými hosty a hudebními vystoupeními. Celý program zde

Orlicko

Jablonský medvídek

KDY: 17. a 18. června

KDE: Jablonné nad Orlicí



Festival Jablonský Medvídek se koná v pátek a v sobotu v přírodním areálu - koupaliště v Jablonném nad Orlicí. Můžete se těšit na koncerty, divadlo pro děti, soutěže a další bohatý doprovodný program. V pátek začíná hudební program ve 20 hodin, zahrají napříkald Space Bandits. V sobotu program začne již v 10 hodin loutkovým divadlem a skončí až po půlnoci. Dospělí zaplatí za jednodenní vstupné 90 Kč, děti 50 Kč.

Mikádofest

KDY: 18. června

KDE: Vysoké Mýto



Celodenní rodinný festival Mikádofest se koná v sobotu od 9 do 22 hodin v Jungmannových sadech ve Vysokém Mýtě. Návštěvníci se mohou těšit na den plný tance, hudby, divadla, workshopů, dílen i dobrého jídla a pití. Na programu bude například bublinová show a parkour show, představení Loutkového divadla Srdíčko i Divadeliéru, vystoupení žáků základní umělecké školy a taneční skupiny T-komplex a také hudebních skupin The Shookies a Mutanti hledaj východisko. V rámci festivalu bude probíhat oblíbený bleší trh a Handmade market. Vstupné dobrovolné.