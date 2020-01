Muzikál Shrek

KDY: 18. ledna od 15 hodin

KDE: Enteria Arena

Muzikál Shrek se deset let po premiéře na Broad-wayi dostává do Česka.

V Pardubicích budou moct příběh zhlédnout diváci v Enteria Areně v sobotu 18. ledna od 15 hodin. Děj prozpívané pohádky se drží příběhu zachyceného v prvním filmu. Před diváky vystoupí kromě Shreka i jeho láska Fiona, Oslík či lord Farquaad. Zlobra Shreka ztvární v českém provedení Jiří Zonyga, nebo Jan Kříž.

O kováři Mikešovi

KDY: 19. ledna od 16 hodin

KDE: kino Přelouč

ZA KOLIK: 70 Kč



Mikeš je syn kováře. Rozhodne se vydat do světa na zkušenou. S kamarádem Matějem chce zachránit dvě princezny. Do cesty se jim ale naplete nespočet překážek. Zvládnou je překonat? To se dozví děti v neděli od 16 hodin v kině v Přelouči během představení O statečném kováři Mikešovi. Vstupné 70 korun.

Belcanto v Pardubicích

KDY: 19. ledna od 19 hodin

KDE: Enteria Arena Pardubice

ZA KOLIK: od 590 Kč



Belcanto je koncert předních českých umělců nazvaný podle italské pěvecké techniky využívané především v operních představeních. V nejznámějších áriích a duetech se v neděli od 19 hodin v pardubické Enteria Areně představí sopranistka Tereza Mátlová, tenor Peter Berger, baryton Vladimír Chmelo a basbaryton Daniel Hůlka. Na programu jsou árie a duety z hudebních počinů například Antonína Dvořáka, Wolfganga A. Mozarta, Leonarda Bernsteina či muzikálových géniů Andrew Lloyd Webera a českého Karla Svobody. O doprovod se postará český symfonický orchestr, který bude dirigovat Leoš Svárovský. Vizuální stylizaci představení připravil režisér Filip Renč. Vstupenky se dají zakoupit na Ticket Artu od 590 korun.

Perfect Days

KDY: 17. ledna od 19:30

KDE: Kulturní dům Holice



Příběh o kadeřnici Barbs, která má prosperující živnost, exkluzivní byt i výborné přátele. Dosud ale nestihla mít dítě. Lov na dárce kvalitního spermatu je tak ústředním motivem komedie. Hra je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme. Hlavní role ztvární Lenka Vlasáková, Jan Dolanský či Dana Syslová.

Název akce

KDY: 18. ledna

KDE: Muzeum kouzel (Jana Palacha) Pardubice



Tradiční kouzelnické vystoupení kouzelníka Standy a kouzelnice Zdeny. Uvidíte tři programy na jevišti a mikromagii – kouzla z bezprostřední blízkosti. Pořad je vhodný pro děti od 3 let.

Až ustane déšť

KDY: 18. ledna

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

Tajemný příběh, v němž se konec světa sice očekává, ale možná neuskuteční. V mysteriózní hře, odehrávající se v Londýně a v Austrálii v letech 1959–2039, se rozkrývají tajemství několika lidských životů, které se vzájemně proplétají. Inscenaci Až ustane déšť uvidíte ve Východočeském divadle v sobotu od 18 hodin.