Parní víkend

KDY: 20. a 21. června

KDE: Železniční muzeum v Rosicích

O víkendu zve železniční muzeum v Rosicích nad Labem na Parní víkend. K vidění bude mnoho strojů a zařízení nejen na páru. V sobotu i v neděli bude otevřeno v čase 9:45 do 17 hodin. Letos poprvé se rozjede parková železnice. V části areálu se představí doplněná malá výstavka historických zemědělských strojů. Zpřístupněna bude i expozice údržby tratí v historickém nákladním voze. Na trať vyrazí motoráček „Hurvínek“, pojede na trase Pardubice – Rosice – Chrudim – Slatiňany a zpět. Z Pardubic do Rosic odjíždí v 9:45 a 12:14, z Rosic do Slatiňan v 10:25 a 13:07. Ve Slatiňanech v době pobytu vlaku bude možnost si prohlédnout zdejší malou expozici spolku. Drobné občerstvení a prodej suvenýrů od pohlednic po pohádky zajištěn.

Mixle v piksle

KDY: 21. června

KDE: Zámek Pardubice



V neděli oslavíme Den otců, a proto skupina Mixle v piksle připravila rokenrolové odpoledne na rondelu pardubického zámku nejen pro děti. Chybět nebude oblíbená bublifuková dílna ani bubnová zkušebna. Začátek je v 15 hodin.

Tři veteráni

KDY: 20. a 21. června

KDE: Kunětická hora u Pardubic



O víkendu 20. a 21. června letní scéna na vyhlídce Kunětické hory u Pardubic ožije příběhem rodinné pohádky Tři veteráni. Má premiéru. Režie se ujal Petr Novotný. Hlavní role tří vysloužilých vojáků pohádkového příběhu Jana Wericha známého především z jeho již kultovního filmového zpracování ztvární Tomáš Lněnička, Martin Mejzlík a Alexandr Postler. Divadelní adaptaci na základě literárního scénáře Zdeňka Svěráka připravil Petr Abraham, pod dramaturgií je podepsaná Jana Uherová, scénu navrhl Ivo Žídek, působivé kostýmy jsou z dílny Romana Šolce. Začátky ve 20.30 hodin.

Zahajovací dostihový den

KDY: 20. června

KDE: Dostihového závodiště v Pardubicích



V Pardubicích bude v sobotu zahájena dostihová sezona. V osmi dostizích bude startovat více než stovka koní. První dostih startuje ve 13:00 hodin, areál závodiště bude otevřen v 11:30 hodin. Vstupné je jednotné ve výši 120 korun. Děti do 150 cm a držitelé průkazů ZTP, TP a ZTP/TP mají vstup zdarma; mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 60 let mají nárok na slevu.

Perníková chaloupka Ráby

Původně Lovecký zámeček z roku 1882, který slouží jako výletní místo pro všechny, co dosud nepřestali věřit na pohádky. Uvidíte historii pardubického perníku, výstavu perníků, uslyšíte vyprávění pohádky O perníkové chaloupce a zažijete návštěvu strašidelného pohádkového lesa. V pohádkovém lese si každý na vlastní kůži může vyzkoušet, jaké to bylo, když Jeníček s Mařenkou putovali k perníkové chaloupce. V budově bývalého Loveckého zámečku (z roku 1882) najdete sídlo Úřadu vlády Perníkového hejtmanství s celoročním provozem Muzea perníku a pohádek "Perníková chaloupka" a se zábavnými atrakcemi pro rodiče s dětmi.

Hrad Kunětická hora

Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.

Zámek Pardubice

V zámku je umístěno Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Volně přístupná je výstava fotografií z honů v parkánu zámku a také stezka Bosou nohou po valech. Návštěvníci se projdou mimo jiné po modřínových šiškách, borové kůře, dvou druzích písku, vrbovém proutí, kačírku nebo hebkém mechu. Stezka vznikla na druhém rondelu (jihozápadním), který nabízí posezení na lavičkách a u stolů, zážitek lze tedy snadno spojit i s piknikem.

Automatické Gočárovy mlýny

První pardubická stavba architekta Josefa Gočára (1880-1945) vznikla v letech 1909 a 1910 na břehu Chrudimky. Architektura mlýnů je asociací babylonské Ištařiny brány a proto je pro stavbu typické režné zdivo z tmavých a světlých cihel. Gočár v té době zároveň projektoval lázeňský dům v Bohdanči, otevřený 1. května 1913, a kubistický palác U Černé Matky Boží v centru Prahy. Josef Gočár je mnohými považován za největšího českého architekta 20. století.