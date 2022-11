V pátek 18. listopadu se na Malé scéně ve dvoře opět uskuteční talk show s názvem Bez kostýmu aneb Povídání z herecké šatny, do které si moderátorka Jana Uherová pozvala režiséra a herce Miroslava Hanuše a jeho ženu, choreografku Janu Hanušovou. „Mými hosty tentokrát nebudou herci našeho souboru, ale manželé Hanušovi, kteří u nás právě připravují inscenaci Pan Kaplan má třídu rád. Možná je to pro mnohé překvapení, protože ještě donedávna jsme inzerovali, že u nás nastudují titul U Hitlerů v kuchyni. Goldflamovu černou komedii jsme připravovali v jisté době, začali ji zkoušet a korepetovat písně, ale zaskočila nás koronavirová pandemie a hru jsme odložili. Když jsme se k ní teď na začátku sezóny chtěli vrátit, ukázalo se, že její ostré tóny se s hrozbou rozšíření válečného konfliktu zdají ostřejší, že humor víc mrazí, než rozesmává. A tak jsme se rozhodli udělat změnu a uvést laskavou i dojemnou komedii s písněmi a tanci Pan Kaplan má třídu rád,“ vysvětluje dramaturgyně Jana Uherová. Miroslava Hanuše jistě není třeba představovat, většina diváků ho zná nejen z divadelních prken, ale také z televize a filmu. „Navíc s Divadlem v Dlouhé často účinkoval v komediích na našem GRAND Festivalu smíchu, další veselohry v jeho režii se zde setkaly s velmi vřelou diváckou odezvou – zmiňme třeba Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ či Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách,“ připomíná Jana Uherová. Jana Hanušová je tanečnice, choreografka, bývalá pedagožka DAMU, která v současné době pracuje i jako pečovatelka v charitě. „Vždy usměvavá Jana je vzácná žena plná energie a laskavosti. Mnohokrát se divím, co všechno dokáže a čemu všemu se věnuje. Svoje zážitky z pečovatelské služby vepsala do knihy Rádio v mrazáku, která nedávno vyšla. Jestli se to povede, prvních pár výtisků budeme moci nabídnout i na našem setkání,“ slibuje Jana Uherová.

Noc divadel

KDY: 19. listopadu

KDE: Pardubice



Východočeské divadlo Pardubice se i letos zapojí do programu jedinečné akce Noc divadel, jež je součástí celoevropského projektu European Theatre Night, který se už od roku 2008 vždy třetí listopadovou sobotu snaží netradiční a originální formou více zpřístupnit divadelní svět. Milovníky divadla v tento den čekají nejen výjimečná představení, ale rovněž autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, diskuse s tvůrci či noční prohlídky zákulisí. Podrobnější informace o české části Noci divadel, kterou u nás od roku 2013 koordinuje Institut umění – Divadelní ústav, naleznete na webových stránkách www.nocdivadel.cz. Pardubickou Noc divadel v sobotu 19. listopadu předznamená repríza muzikálové komedie Pekařova žena, samotný program začíná v Městském divadle ve 21.15 hodin. Účastníci se opět mohou těšit na aktivní zapojení do nočního dění v divadle. „Letošní Noc divadel zahájí beseda s herci, během které představíme i nové tváře našeho divadla. Následně si diváci budou moci vybrat ze tří druhů aktivit – ti méně odvážní, ale přesto zvídaví se zúčastní komentované prohlídky zákulisí divadla. Naši kolegové je provedou všemi kouty od střechy až po sklep a zpřístupní i prostory v dílenském dvoře. Další část publika se zapojí do soutěže, v rámci níž si vyzkouší svoje znalosti o jednotlivých inscenacích a našich hercích. A ti nejodvážnější se na jeden večer stanou herci, nazkoušejí krátkou scénku, kterou posléze předvedou všem ostatním účastníkům,“ představuje náplň mimořádného večera dramaturgyně Jana Uherová. Vstupenky divadlo nabízí za symbolických 50 Kč (případně se vstupenkou na Pekařovu ženu za 1 Kč nebo v akci 1 + 1 zdarma v rámci věrnostního programu FANDA).

Kdy jste je viděli naposledy?

KDY: do 3. září

KDE: Pardubice

Východočeské muzeum otevřelo na pardubickém zámku novou výstavu nazvanou Kdy jste je viděli naposledy? Pestrost druhů a stavy populací mnoha z nich v naší krajině nebezpečně klesají. Přibývají ale „útočníci“ a „navrátilci“ – druhy invazní, expandující a druhy nedávno vzácné, které se nyní vracejí. Sýček obecný trpí hustotou i sterilitou trávníků a polí, kde jen těžko loví dostatek hmyzu, drobných savců a žížal. Syslovi obecnému zase schází nižší řidší travní porost, v kterém má přehled o blížících se predátorech. Z nižších poloh téměř vymizela zmije obecná, dříve typický had vřesovišť a rašelinišť doplácí na odvodňování krajiny. Nové výstavní sály muzea se proto promění v rozličná prostředí. Návštěvníky uvítá prázdná, téměř sterilní krajina, které dominuje obří červená kniha ohrožených druhů. Životem bují další část výstavy, která připomíná spíš džungli. Existuje totiž celá řada rostlin i živočichů, kterým současná situace naopak vyhovuje, kolonizují nová území a jejich stavy stoupají. Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů. Podle ocásku zkusí rozeznat lišku nebo vydru, prolezou i bobří noru a vydrápou se k sokolímu hnízdu. Zažijí, jaké je to bloudit jako los. Dozví se, které rostliny se trhat smí, a které ne a mohou samy přispět vlastními nápady a radami, jak lépe chránit přírodu. Zajímavá místa s mnoha vzácnými rostlinami a živočichy nejsou ale jen v rezervacích. Poslední útočiště nalézají některé druhy na postindustriálních stanovištích. A tak se ve výstavě objeví i místa, která bývala donedávna považována za nehezké jizvy v krajině, a volalo se po jejich urychlené rekultivaci, a která začínají být uznávána jako lokality významné pro ochranu přírody a zachování biodiverzity. Výstava je přístupná do 3. září 2023.

Slavnostní koncert

KDY: 18. listopadu

KDE: Pardubice



V pátek 18. listopadu se v Aule Arnošta z Pardubic uskuteční slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice nazvaný Studenti za svobodu a demokracii. Program nabídne mimo jiné i předehru k opeře Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta nebo premiéru skladby s názvem Zrození hmoty od Martina Kudrny. Začátek v 19 hodin.

Benefiční koncert

KDY: 19. listopadu

KDE: Holice

Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice a Městem Holice zve na Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru. Uskuteční se 19. listopadu od 16 hodin v kostele svatého Martina v Holicích. Pod vedením Jaroslavy Ševčíkové zazní liturgické písně a další skladby. Dobrovolné příspěvky návštěvníků podpoří domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice, která poskytuje terénní služby v domácnosti pacientů a jejich blízkých prostřednictvím dvou středisek v Pardubicích a Holicích. Pro ty, kdo se z různých důvodů nebudou moci této benefiční akce účastnit osobně, je připraven přímý přenos koncertu na https://youtu.be/E-4rrjWjPlk.

Slyšte, slyšte, pastuškové!

KDY: 20. listopadu

KDE: Polička



V adventním a vánočním čase můžete v poličském muzeu navštívit vánočně laděnou výstavu. Na správnou sváteční notu vás naladí pestře malované figurky svaté rodiny, pastýřů, sedláků, venkovanek, měšťanů, ale i ovcí, kulisy krajiny, jednotlivých stromů, domů i hradů. Betlém bude hlavním tématem letošní výstavy. K vidění jich bude dvacet. „Základem instalace budou papírové betlémy od současných umělců Jiřího Knapovského a Jaroslava Heraina, kteří jsou pokračovateli tradičního malování betlémů na papír podle pojetí betlemářské oblasti Ústí nad Orlicí,“ uvedla etnografka muzea Stanislava Cafourková. „Půvabný biblický příběh o narození chudého dítěte ve chlévě, o solidaritě nemajetných pastýřů a venkovanů si naši předkové připomínali o Vánocích ve svých domácnostech, ale přenesli jej také do svého okolí – do měst, do krajiny, do místopisných názvů. Na mapě najdete ulici Na Betlémě, osadu Betlém, Betlémskou jeskyni a tak dále,“ dodala etnografka a kurátorka výstavy. K vidění budou i netradiční varianty betlémů – betlém tříkrálový, hromniční a postní. Jak se liší od klasických vánočních jesliček, si návštěvníci musí odhalit sami. Výstava betlémů Slyšte, slyšte, pastuškové! začíná v neděli 20. listopadu a trvá do 8. ledna 2023. Vernisáž se uskuteční v neděli 20. listopadu v 16 hodin ve výstavních sálech muzea. Těšit se můžete na zpívání koled žáky ZUŠ Bohuslava Martinů Polička a voňavé pohoštění. V tvořivé dílně si vyrobíte tradiční nebo moderní dekoraci do betléma i na stromeček.

Tradiční Topolský jarmark

KDY: 19. listopadu

KDE: Topol

V obci Topol se v sobotu koná tradiční Topolský jarmark. V 10 hodin vystoupí MŠ Kočí a v 10:30 hodin vystoupí MŠ Topol. O hudební doprovod během dne se postará kapela Czech Necks. Občerstvení zajištěno. Jarmark potrvá do 18 hodin.

Hradišťský dobrotrh

KDY: 20. listopadu

KDE: Hradiště



V neděli se v kostele ČCE v Hradišti koná koncert pěveckého sboru Jeřabiny pod vedením Adély Jelínkové. Od 17 hodin bude následovat Dobrotrh - trh s vlastními výrobky, jehož výtěžek bude věnován Jakubovi Jelínkovi z Nasavrk na potřebnou rehabilitaci. Připraveno bude také občerstvení.

Obrazy Martina Zemanského

KDY: do 27. listopadu

KDE: Hlinsko

Městská galerie Hlinsko zve na výstavu Martina Zemanského. Jeho tvorbu charakterizuje intuitivní či expresionistický přístup k figurativní malbě. Autor často zobrazuje věci z běžného života, zážitky, které ho zasáhly. Do obrazů také rád komponuje odkazy na malíře a jejich díla, která ho inspirují. Výstava je průřezem autorovy tvorby a potrvá do 27. listopadu.

Bezkontaktní ženy

KDY: 18. listopadu

KDE: Hlinsko



Hlinecké ochotnické divadlo Dany Chaloupkové uvede v pátek v Multifunkčním centru v Hlinsku komedii Marie Janíčkové Bezkontaktní ženy. Vstupné 100 korun.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

KDY: 20 listopadu

KDE: Svitavy

V Divadle Trám ve Svitavách můžete v neděli od 15 hodin zhlédnout klasickou pohádku Karla Jaromíra Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký v loutkovém provedení Studia dell' arte. Představení klasické lidové pohádky vychází z tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Známý příběh je tak doplněn o prvky improvizace a především pak o přímou spolupráci s dětmi. Plné vstupné 80 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč.

Čokoládový festival

KDY: od 18. do 20. listopadu

KDE: Litomyšl



Čokoládový festival se koná od 18. do 20. listopadu na Zámeckém návrší v Litomyšli. V pátek ho můžete navštívit od 14.30 do 18.30 hodin, v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 17 hodin. Plné vstupné 70 Kč, snížené 50 Kč. Kromě prodeje čokolády se můžete těšit na workshop, koncerty a soutěže.