V sobotu po 13. hodině se do Labe v Pardubicích (Závodu míru - u Poseidonu) ponoří otužilci. Časový harmonogram:11.00 – 13.00 prezence; 13.15 nástup v prostoru cíle u Labe; 13.30 start na 100 m; 13.30 start na 250 m; 13.40 start na 500 m; 13.50 start na 750 m.

Tříkrálový koncert

KDY: 8. ledna

KDE: Pardubice



V rámci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Pardubice, se v neděli 8. ledna od 16 hodin uskuteční v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích tradiční Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. Koncert bude ke zhlédnutí také online či ze záznamu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice.

Kdy jste je viděli naposledy?

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubice

S dětmi se můžete vypravit do Východočeského muzea na pardubickém zámku na výstavu s názvem Kdy jste je viděli naposledy? Sobě i dětem připomenete živočichy a rostliny, které jste dříve běžně vídali a které postupně mizí z očí. Odhalíte známé i překvapivé důvody postupujících negativních změn v naší přírodě. Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů.

Lednové prohlídky zámku

KDY: 5. až 7. ledna

KDE: Slatiňany



Nově zpřístupněné interiéry v přízemí zámku ve Slatiňanech vám představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně. Vypravit se do Slatiňan můžete 5. až 7. ledna. Prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin (v sobotu také v 11 a 14 hodin).

Výstava mechanických betlémů

KDY: do 8. ledna

KDE: Litomyšl

V neděli 8. ledna skončí v Regionálním muzeu v Litomyšli výstava mechanických betlémů, která představuje unikátní pohyblivý a ozvučený Dětenický betlém a betlémy ze soukromé sbírky Martina a Jakuba Sochorových. Nejstarší část Dětenického betléma, která vznikla přibližně v polovině 19. století, uchvátila malého Čeňka (Vincence) Novotného (1845–1928) natolik, že jej v dospělosti nejen rozšířil, ale také rozpohyboval. Po druhé světové válce se betlém ztratil. Znovuobjeven byl v žalostném stavu, který si vyžádal odbornou pomoc. Na záchraně se pak kromě Vojtěcha Jonáše a Kláry Řezáčové v letech 2012 až 2018 podíleli také studenti a pedagogové Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. K obnově přispěla veřejná sbírka, k níž se během výstavy můžete připojit i vy. Druhá část výstavy je věnována soukromé rodinné sbírce betlémů Martina a Jakuba Sochorových. Sbírání a výroba betlémů mají v jejich rodině dlouholetou tradici.

Tip na pátek: Černobílé písničky

KDY: 6. ledna

KDE: Polička



V pátek 6. ledna v 19 hodin se můžete v Tylově domě v Poličce setkat s Alešem Cibulkou a ansámblem Blue Star Václava Marka, a to během koncertního programu Černobílé písničky, ve kterém zazní filmové šlágry 30. a 40. let minulého století. Průvodcem večera bude moderátor Aleš Cibulka, milovník starých českých filmů a autor knih o hvězdách stříbrného plátna. Během programu prozradí desítky zajímavostí. Dozvíte se, jaká byla v soukromí Nataša Gollová, na čem si nejvíce zakládal Oldřich Nový, kde našla místo posledního odpočinku Adina Mandlová, co se dělo při natáčení filmu Kristian.

Muzeum úsměvů

KDY: do 15. ledna

KDE: Svitavy

Do světa snů, radosti a úsměvů můžete vstoupit na výstavě dvou žen – výtvarnice Emmy Srncové a její dcery, herečky a malířky Barbory Srncové, kterou do 15. ledna hostí Městské muzeum ve Svitavách. Emma Srncová je autorkou převážně olejových obrazů, na výstavě jsou však k vidění také její litografické listy. Je možné zhlédnout také dva krátké filmy. V animovaném snímku s názvem Každá Emma má lásku uvidíte nejenom oživlé olejové obrazy Emmy Srncové, ale také Barboru Srncovou jako herečku. Celý proces vzniku litografie vám pak představí dokument z návštěvy dílny. Kromě litografií se můžete těšit na malovaný polštář s peřinou, modré olejomalby a kolekci plakátů Emmy Srncové, která ještě nikdy nebyla veřejně prezentována. Výstava nabízí unikátní pohled na uměleckou tvorbu ženy, která nedávno oslavila své 80. narozeniny, a její dcery Báry, kterou většina z nás zná jako nezapomenutelnou Rampepurdu z českého televizního seriálu Bylo nás pět.

Veřejné bruslení v Luži

KDY: od 6. ledna do 5. února

KDE: Luže



Od pátku můžete ve sportovním areálu v Luži bruslit na umělém hřišti o rozměrech 28 x 10 metrů. Otevřeno je ve všední dny od 15 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 20 hodin, a to do 5. února. Vstupné je 20 korun za osobu.

Elektrárna

KDY: do 15. ledna

KDE: Skuteč

Výroba elektřiny byla ve Skutči zahájena v roce 1912. Jeden z nejmodernějších provozů si tehdy nechalo postavit město. Výstava Elektrárna v Městském muzeu ve Skutči vám představí i tehdejší elektrospotřebiče. Výstava potrvá do 15. ledna.

Sváteční Betlém

KDY: do 8. ledna

KDE: Hlinsko



Ještě do 8. ledna na vás čekají vánočně vyzdobené roubenky v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Uvidíte ukázky tradičního pečiva, dárků i ozdob. Vystaveny jsou lidové betlémy, mezi nimi mechanický betlém Rudolfa Frinty.

Slyšte, slyšte, pastuškové

KDY: do 8. ledna

KDE: Polička

Do neděle 8. ledna 2023 můžete v Centru Bohuslava Martinů v Poličce navštívit výstavu Slyšte, slyšte, pastuškové! Na správnou notu vás naladí pestře malované figurky svaté rodiny, pastýřů, sedláků, venkovanek, měšťanů, ale i ovcí, kulisy krajiny, jednotlivých stromů, domů i hradů. Betlémů uvidíte celkem dvacet. Základem instalace jsou papírové betlémy od současných umělců. K vidění jsou ale i netradiční varianty betlémů – betlém tříkrálový, hromniční a postní.

Tip na doma: Webová výstava

KDE: web Východočeského muzea Pardubice



Míšeň – to je pojem, kterému rozumí i nezasvěcená veřejnost. ,,Méně se už ví, že na počátku byla snaha napodobit luxusní orientální porcelán,“ vypráví Jan Ivanega, historik umění a vedoucí historického oddělení Východočeského muzea Pardubice. To otevřelo na svém webu virtuální výstavu věnovanou míšeňskému porcelánu nazvanou Ve znamená dvou mečů. Zvládnout výrobu porcelánu se v Evropě podařilo až na počátku 18. století, kdy celou Evropu zachvátila „orientománie“. Míšeňské porcelánce rychle vyrostla konkurence, svou oblibu si ale udržela dodnes. Pravého míšeňského porcelánu spravuje Východočeské muzeum několik desítek kusů. Zastoupeny jsou všechny hlavní typy předmětů tvořících nabídku míšeňské porcelánky, na prvním místě stolní nádobí, ale i typické porcelánové figurky, svícny a hodiny. „Výzdoba míšeňského porcelánu se liší v závislosti na době vzniku. Zprvu míšeňští tvůrci napodobovali obtížně dostupné orientální originály, ale zanedlouho našli vlastní výraz. Jeho základem byla a je pečlivá ruční malířská a modelérská práce, která stojí za filigránskými ornamenty a plastickými dekoracemi, jemně malovanými zalidněnými scénami a za detailními malbami květin nejrůznějších druhů,“ objasňuje Ivanega. Na webové výstavě uvidí návštěvníci také kuriozity, například pohled do obchodu veronského lékárníka Francesca Calzolariho, jemuž vévodí monumentální orientální vázy. Úžas budí i velký sál Japonského paláce v Drážďanech – vizualizace nerealizované podoby interiéru, jemuž měla dominovat porcelánová výzdoba.