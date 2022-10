O víkendu 22. a 23. října se v historické budově Východočeského divadla v Pardubicích uskuteční slavnostní premiéry inscenace Makropulos musical z autorské dílny Petra Abrahama, Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové. Novou adaptaci známého dramatu o touze po věčném mládí režíruje Petr Novotný, jenž se současně skrývá pod pseudonymem tvůrce libreta Petra Abrahama. „Nové zpracování nesmrtelné látky vzniklo ke stému výročí světové premiéry původního dramatu. I po sto letech tedy Čapkovo dílo stále žije a vzhledem k pokrokům, jichž od té doby lidstvo a jeho medicína dosáhly, může dnes působit dokonce ještě naléhavěji, až nesmrtelně,“ říká dramaturgyně hry Anna Hlaváčková. Děj hry začíná dvě hodiny před půlnocí na sklonku roku 1922. V čerstvě otevřené pražské Lucerně začíná silvestrovská show, jejíž hlavní hvězdou je excelentní zpěvačka Emilia Marty. Než přijde Nový rok, dokáže tato záhadná femme fatale obrátit život naruby prakticky každému, s kým se setká. Tentokrát ale nekompromisně sleduje svůj vlastní zájem, díky němuž je naživu už tři sta let – věc Makropulos. Hlavní roli tajemné umělkyně ztvárňuje Petra Janečková, dále hrají Ladislav Špiner v připsané roli Johnnyho Smrti, kolegy Emilie Marty v silvestrovské revue, Martin Mejzlík, Tomáš Lněnička, Josef Pejchal, Karolína Šafránková či Ludmila Mecerodová. Sobotní premiéru Makropulos musical ve foyer předznamená vernisáž výstavy obrazů malíře Jana Svobody. Začátek představení v 19 hodin.

Den otevřených dveří krematoria

KDY: 22. října

KDE: Pardubice

Pardubické krematorium připravilo na tuto sobotu den otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci prohlédnout celý objekt budovy, včetně kremačních technologií. Ve velké obřadní síni bude promítán dokumentární film „Smrt je součástí života“, který vznikl u příležitosti 95 let založení pardubického krematoria a setkal se s velkým zájmem diváků. Následně bude zpřístupněna prohlídková trasa celým objektem vedoucí kolem původních pecí známých z kultovního filmu Spalovač mrtvol až k novým zařízením používaným v současnosti. Zaměstnanci přítomní na místě budou připraveni odpovídat dotazy návštěvníků. Služby města očekávají tradičně velký zájem o tuto akci. Budova krematoria byla vystavěna na základě architektonického návrhu Pavla Janáka a unikátnost této stavby dokládá i fakt, že byla v roce 2010 prohlášena národní kulturní památkou. Slavností otevření proběhlo 28. září 1923 a krematorium tak v příštím roce oslaví 100 let své nepřetržité činnosti. U příležitosti tohoto významného výročí je již nyní připravována ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích výstava, která bude podstatnou část roku 2023 umístěna před budovou krematoria. Krematorium bude veřejnosti zpřístupněno 22. října od 14 do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

Hod podkovou

KDY: 22. října

KDE: Pardubice

Mistrovství ČR v házení podkovou se koná v sobotu od 14 hodin v areálu letního kina Rebel v Pardubicích. Odpoledne bude věnované sportu, jehož kořeny sahají až do říše římské, kdy vojáci soutěžili v hodu podkov, které upadly koňům táhnoucím povozy římských legií. Tomuto sportu se dnes ve Spojených státech a v Kanadě věnuje více než patnáct milionů nadšenců. Ale na louce u Wonkova mostu se nebude v sobotu odpoledne jen soutěžit. Pro děti budou připraveny skákací hrady a jiné atrakce. Budou se také opékat buřty.

Loučení s dostihovou sezonou

KDY: 22. října

KDE: Pardubice



V sobotu se uzavře pardubická dostihová sezona. Na programu je sedm dostihů, první startuje v poledne. V hlavním dostihu Závěrečného dostihové dne se představí i tři účastníci letošního ročníku Velké pardubické, včetně vítěze zářijové kvalifikace Imphala. To nejdůležitější z dostihového dne tradičně nabídne přímý přenos České televize, jehož začátek je na programu ČT sport plánován na 14 hodin a 20 minut. Ve 14.15 se na závodišti koná také autogramiáda autorky dětské knihy Ali a kůň za milion milionů Marcelly Marboe.

Zamykání Opatovického kanálu

KDY: 22. října

KDE: u Lázní Bohdanče

TJ Klub vodáků – turistů Pardubice zve všechny příznivce sportu na tradiční Poslední namočení pádla a ukončení vodácké sezony 2022, které se uskuteční v sobotu od 10 hodin v Lázních Bohdanči u mostu přes Opatovický kanál. Nebude chybět příchod Čochtana, křest lodí a háčků, zamykání řeky, vodácká kapela i volné splutí Opatovického kanálu do Semína. Kdo nemá loď, může jet na kole a sledovat vodáky podle vody. Délka sjížděného úseku je cca 15 km.

Chrudimsko

Tip na pátek: Koncert Dogy

KDY: 21. října

KDE: Heřmanův Městec

V pátek bude v heřmanoměstecké sokolovně dunět rocková muzika. Od 20 hodin vystoupí ostravská skupina Doga s frontmanem Izzym. Po jejím vystoupení pokračuje taneční zábava s kapelou Kris. Vstupné činí v předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč. Předprodej probíhá v TIC Pohůdce v Heřmanově Městci nebo on-line na www.spokul.cz.

Tip na pátek: Duchůplné muzeum

KDY: 21. října

KDE: Chrudim

V pátek pořádá Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi halloweenskou akci nazvanou Duchůplné muzeum. Letošní ročník je inspirován příběhy J. R. R. Tolkiena, a tak se návštěvníci mohou těšit na hobity, elfy, skřety a další postavy z Tolkienova kouzelného světa, v jejichž společnosti se vydají do Mordoru, říše zla a temnoty. Od 15 do 18 hodin je připravena odlehčená verze pro malé adepty, od 18 do 22 pak následuje strašidelná bojovka pro ty nejodvážnější. Vstupné na letošní Duchůplné muzeum činí 150 Kč.

Přednáška: Pěstování ovoce

KDY: 22. října

KDE: Chrudim



Zahrádkáři ZO Chrudim město pořádají v sobotu odbornou přednášku na téma pěstování drobného ovoce – nové odrůdy a způsoby. Začíná v 9 hodin v budově Střední zemědělské školy v Chrudimi.

Den s dechovkou

KDY: 23. října

KDE: Skuteč

Kulturní klub Skuteč zve širokou veřejnost na tradiční Den s dechovkou, který se koná v neděli od 11 hodin. Čeká vás pět hodin při dechovce, hezkých písničkách a tanci na rozsáhlém tanečním parketu. Zahrají vyhlášené kapely – Pardubická 6 se zpívajícím kapelníkem a bubeníkem Ladislavem Šauerem a Lenkou Kondášovou, dalšími kapelami budou Galáni a Mrákotínka. Bohaté občerstvení zajištěno.

Nasavrcké kaštanobraní

KDY: 22. října

KDE: Nasavrky



V sobotu odpoledne se v kaštance v Nasavrkách koná Nasavrcké kaštanobraní. Jarmark začne v poledne. Ke koupi budou různé dobroty a další zboží, chybět nebudou jedlé kaštany. Od 13 hodin je připraven kulturní program. Vystoupí národopisný soubor Formani ze Slatiňan a děti ze souboru Sejkorky, divadlo Úsměv zahraje pohádku O kominíku Kryštofovi. O nasavrckém kroji bude mluvit Blanka Zelená, zahraje a zazpívá Marek Lejhanec.

V Slatiňanech sezona nekončí

KDY: v říjnu od čtvrtka do neděle

KDE: Slatiňany

Zámeckou zahradu a zámek ve Slatiňanech můžete navštívit i na podzim. V říjnu jsou zahrada i zámek otevřeny od čtvrtka do neděle od 9.45 do 15 hodin. Park byl založen již v roce 1796. Dnešní podoba vychází z úprav na konci 19. století, kdy vzniklo jezírko a řada drobných staveb. Kníže František Josef z Auerspergu velmi dbal na sbírkovou bohatost dřevin, proto slatiňanská zahrada a park patří mezi dendrologicky nejbohatší ve východních Čechách. Zahrada obsahuje i dětské hospodářství se živými zvířaty, kde se knížecí děti učily hospodařit.

Svitavsko

Balada o Franku Youngovi

KDY: 22. října

KDE: Polička



V Tylově domě v Poličce o víkendu končí nesoutěžní přehlídka ochotnických divadelních souborů Zákrejsova Polička. V sobotu 22. října se jako poslední představí kolektiv mladých kočovníků ochotnického spolku města Poličky s autorským dílem Balada o Franku Youngovi. Jde o westernový příběh založený na skutečných událostech, které se odehrály začátkem 50. let v okolí Březin a Pusté Rybné. Frank Young, syn obchodníka s koberci, se pouští do boje se zkorumpovaným šerifem. Frank ale zjišťuje, že hranici mezi dobrým a špatným často sám neumí rozlišit. Vstupenka stojí 120 Kč, snížená cena pro seniory, studenty a ZTP je 60 Kč. Představení začíná v 19 hodin.

Kreativ Litomyšl

KDY: 22. října

KDE: Litomyšl

Na Zámeckém návrší v Litomyšli se v sobotu koná Podzimní Kreativ Litomyšl. Prodejní akce autorské tvorby a designu potrvá od 9 do 16 hodin. Těšit se můžete na různorodou a originální nabídku českých výrobců a tvůrců. Připraveny budou tvůrčí aktivity pro děti i dospělé. Vstup je zdarma.

Zahájení výstavy Rybník

KDY: 23. října

KDE: Polička



Výstava nazvaná Rybník… místo, kde to žije, bude v neděli v 16 hodin zahájena v poličském muzeu. Výstava věnovaná rybníkům na Poličsku nebude pouze výpravou do minulosti, ale především představí pestrý svět pod i nad hladinou rybníků a přírodu v jejich blízkém okolí. Seznámí vás se vznikem rybníků, s jejich funkcemi a významem v krajině. Část výstavy bude věnovaná rybářům, a to nejen jejich aktivitám v rovině sportovního rybolovu, ale i jejich roli správců a hospodářů vodních ploch. Celoroční život a činnost místních rybářů přiblíží fotografie Evy Křivkové. Prohlédněte si pestrý svět pod i nad hladinou a zjistěte více o rybníku samém. Výstava vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi a můžete jí navštívit do konce roku 2022. O vodním světě během vernisáže poutavě pohovoří biolog Jakub Vrána a za Rybářské sdružení Vysočina Polička vystoupí hospodář Jaroslav Martinů. Těšit se můžete i na závod žabek druhu origami, vyrábění hry chytání rybiček a drobné tematické občerstvení.

Orlicko

Automobil dříve a dnes

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto



Výstava Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Automobil dříve a dnes je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií a představí jednotlivé díly automobilu. Expozice seznamuje s historickou i současnou konstrukcí karoserií automobilů a pokrokem při jejich výrobě. Vše začalo kočárem, do kterého byl vsazen spalovací motor, a tak vznikl první automobil. Postupným vývojem se konstrukce vozidel měnila z automobilů kočárových typů přes oplechovanou výdřevu připevněnou na šasi až po dnešní samonosnou karoserii. Dále se můžete dozvědět, jak funguje spalovací motor, převodovka či řízení.