V sobotu se jede v centru Pardubic cyklistický závod Pardubické kritérium. Určen je pro mládež, ženy i muže. Připravena je i kategorie pro hobby jezdce. První kategorie startuje z třídy Míru v 9.50 hodin. Trať vede centrem města. Závody potrvají až do večera.

Já, Baryk

KDY: 27. března

KDE: Pardubice

Divadlo Exil Pardubice (Machoňova pasáž) zve v neděli na představení hostujícího divadla Týbrďo. Já, Baryk je pohádka pro malé pejsky a velké pejskomily, vyprávěná srozumitelně a názorně. Jak se díky psu Barykovi vlaštovka dočkala jara, srnec nenaučil štěkat a bažant přežil letecký den? To se děti dozví v neděli od 15 hodin. Vstupné na místě 80 Kč (děti), 100 Kč (dospělí).

Zpátky na stromy

KDY: 25. března

KDE: Pardubice



Rokenrolová skupina The Papper Jack, kterou založili Andy Budka a Ondřej Timpl (oba můžete znát ze skupiny Katapult), přiváží svoje první album Zpátky na stromy do Pardubic. Vystoupí v pátek večer v klubu Ponorka. Vystoupí s nimi také Johnny Jiroušek a José Botek. Začátek ve 20 hodin.

Sherlock v nesnázích

KDY: 26. března

KDE: Pardubice

Východočeské divadlo Pardubice zve v sobotu od 18 hodin na brilantní komedii s detektivní zápletkou Sherlock v nesnázích. Příběh, ve které excelují herci J. Musil a J. Janoušková, se odehrává v prostředí tajemné usedlosti. V rámci akce ke Světovému dni divadla nabízí VČD toto představení se slevou 27,3 procenta.

Jarní koncert

KDY: 25. března

KDE: Horní Jelení



V pátek od 18 hodin se koná Jarní koncert ve stodole v areálu fary v Horním Jelení. Punčochovo smyčcové kvarteto si pro posluchače připravilo filmové melodie s kvízem a drobnými odměnami. Vstup je volný.

Chrudimsko

Cesta za světlem

KDY: denně 8.30 až 17 hodin

KDE: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Cesta za světlem se jmenuje nová výstava Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Návštěvníkům představí luminiscenční divadlo Blackwits, autorský projekt spisovatele Ivana Krause a výtvarnice Naděždy Munzarové, kteří v letech 1975 - 2017 odehráli více než 14 a půl tisíce představení, mimo jiné také ve slavných pařížských kabaretech Crazy Horse nebo Olympia.

Varhanní čtvrthodina

KDY: 27. března

KDE: Bojanov



V neděli se v kostele v Bojanově uskuteční Varhanní večerní čtvrthodina, tentokrát na téma světová barokní varhanní hudba. Výtěžek bude věnován na restaurování varhan v Bojanově. Začátek v 19 hodin.

Den otevřených dveří: Pařížov

KDY: 26. března

KDE: Pařížov

Povodí Labe zve v sobotu při příležitosti Světového dne vody zájemce na přehradu Pařížov. Prohlídky s výkladem začínají každou hodinu (první v 9 hodin, poslední ve 14 hodin). Sraz je u brány do objektu, doporučená je pevná obuv. Osoby mladší 18 let mají vstup povolen pouze v doprovodu odpovědných dospělých.

Ukliďme svět (a své okolí)

KDY: 26. března

KDE: Rabštejnská Lhota + Závratec + Svojšice



Jarní kolo akce Ukliďme svět, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, je tady. Řada úklidů přírody se soustředí právě okolo 26. března. Na Chrudimsku můžete pomoci s úklidem okolí Rabštejnské Lhoty (zejména lokalita Na Skalách). Sraz účastníků je v sobotu v 9.30 hodin v Rabštejnské Lhotě na parkovišti u rybníka. Uklízet se bude v sobotu také v okolí Třemošnice. Zájemci se sejdou ve 14 hodin v Závratci, u křížku. Ve Svojšicích (okres Pardubice) proběhne v sobotu úklid katastru obce. Sraz účastníků v 8 hodin před obecním úřadem.

Svitavsko

Svátky jara

KDY: od 24. dubna

KDE: Polička

Dlouhá zima je pryč, svítí slunce, sviští potoky a vše se zazelená a poličské muzeum zve na novou výstavu s názvem Svátky jara. Instalace v prostorách útulné měšťanské třídy připomene dvě podoby tradičních svátků. V čase, kdy ožívají zvyky spojené s novým jarem, se zároveň slaví největší křesťanské svátky celého roku. Uvidíte tedy velikonoční kraslice, pomlázky a řehtačky, ale také tradiční pokrmy a artefakty lidového umění, inspirované událostmi velikonočního týdne, který trvá od květné neděle do červeného pondělí. U jednotlivých dnů se seznámíte s jejich zvyky a historií a s lidovým pokrmem. Pro malé i velké návštěvníky je připraven prostor, kde si vyzkoušejí dobrodružné, pohybové i výtvarné aktivity s Velikonocemi spojené. Výstava potrvá do 24. dubna.

Výroba vitráží

KDY: 26. března

KDE: Svitavy



Svitavské muzeum nabízí v sobotu sklářský workshop výroby skleněných vitráží. Účastníci se naučí řezat sklo, brousit a spojovat díly cínovou pájkou. Vyrábět budou obrázkové vitráže k zavěšení do oken nebo dekorativní svícny. Zájemci (starší 15 let, v případě dětí do 15 let v doprovodu rodičů) se mohou hlásit na tel. č. 461 532 704 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz. Cena je 700 Kč.

Po stopách V. E. Šaffa

KDY: 26. března

KDE: Polička

Netradiční putování po stopách slavného poličského rodáka, sochaře a pedagoga Vojtěcha Eduarda Šaffa se uskuteční v sobotu od 14 hodin na oslavu Mezinárodní den průvodců v Poličce. Zahájení proběhne v přednáškovém sále poličského muzea, kde budou představeny ukázky tvorby umělce z depozitářů. Roku 1889 se Šaff stal králem ostrostřelby v Poličce, proto bude součástí i ukázka střeleckých terčů, koruny i žezla. Střelbu na terč si zájemci mohou vyzkoušet. Poté bude následovat procházka Šaffovou ulicí k rodnému domu čp. 107, která bude zakončena v městské galerii v radnici prohlídkou expozice věnované slavnému poličskému rodákovi. Vstup na akci je volný.

Orlicko

Galerie zahájí výstavu Martina Zemanského

KDY: od 25. března

KDE: Vysoké Mýto

Galerie Vysoké Mýto otevře v pátek výstavu královéhradeckého autora Martina Zemanského. „Jeho hlavy jsou velmi sugestivní, pro někoho přitažlivé, pro jiného děsivé. Nečekejte výstavu na pohodu, pokud ovšem máte chuť zrychlit svůj tep, určitě se zastavte,“ říká za galerii kurátorka Iveta Danko. Vzhledem k tomu, že autor sám hraje na bicí, bude součástí vernisáže vystoupení tří mladičkých bubeníků z místní základní umělecké školy. Rozbouřené emoce zklidníte při prohlídce květinových zátiší. Expozice s názvem Rozkvetlá je instalována ve vstupní hale galerie.

Letohradské náměstí čeká Benefice pro Ukrajinu

KDY: 26. března

KDE: Letohrad

Zavítejte v sobotu do Letohradu na Václavské náměstí, kde se od 13.30 hodin uskuteční benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje na pomoc Ukrajině. Vystoupí například místní základní umělecká škola, Ondřej Moravec, Tonic, Magdalena Urbanová Kvapilová či Dolly-bus band.