500 let renesance ve východních Čechách

KDY: kdykoliv

KDE: web vilem500.cz

V letošním roce si připomínáme 500 let od úmrtí vizionářského šlechtice Viléma z Pernštejna. Jeho rod výrazně poznamenal rozvoj velké části našeho kraje a díky jeho příslušníkům, ale i dalším významným rodům, zde dodnes zůstalo mnoho renesančních památek. Kromě šlechtických sídel jsou i měšťanské domy například v Pardubicích, Moravské Třebové nebo v Litomyšli. Ty všechny chce mimo jiné přiblížit letošní program nazvaný „500 let renesance ve východních Čechách“. Na webových stránkách vilem500.cz najdete aktuální informace, ale také různé dobové dokumenty týkající se Pernštejnů a renesance v kraji. Jedním ze zajímavých příspěvků v sekci Videa je videodokument Pernštejnské Pardubice připravený pro Východočeském muzeum v Pardubicích v roce 1996.

Jarní příroda Pardubicka

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz



Kam byste jeli, abyste slyšeli skřivana nebo zahlédli lelky? Víte, kde najdete bažanku vytrvalou, kterou používali středověcí alchymisté? A kde žijí rákosníčci? O tom, jak dobře znáte přírodu ve svém okolí, se můžete přesvědčit na stránkách zatím stále uzavřeného Východočeského muzea v Pardubicích. Jarní přírodu Pardubicka totiž představuje ve webové výstavě Příroda se probouzí. Tvoří ji téměř dvě stovky fotografií i videa a najdete ji na adrese tinyurl.com/jarnipriroda.

Hodina Země

KDY: 27. března

KDE: Pardubice a okolí



Pardubice se v sobotu 27. března připojí k mezinárodní kampani Hodina Země. O půl deváté večer město na hodinu potemní. Zhasne venkovní scénické osvětlení divadla, zemní svítidla na třídě Míru a do tmy se zahalí také pardubický zámek. Město se k akci, upozorňující na změny klimatu a potřebu bránit jejich nejhorším dopadům, připojí již po dvanácté. Symbolickým zhasnutím, byť jediného světla, se může kdokoli připojit i letos.

Ukliďme Česko

KDY: kdykoliv

KDE: okres Pardubice



Slunečné počasí posledních dnů láká k vycházkám do přírody. Tam však na nás čeká nemilé překvapení v podobě nepořádku po loňské a bohužel i letošní „koronaturistické“ sezoně. Pojďme s tím společně něco udělat. Termín letošního úklidu přírody je stanoven v rozmezí od 27. 3. do 25. 4. Tentokrát je individuální. Rodiče, děti, milenci, vezměte za ruce své nejbližší a při vycházce, či sportu v přírodě naházejte do pytlů to, co na vašem oblíbeném místě přebývá.

Muzeum v přírodě Vysočina

KDY: do 6. dubna

KDE: sociální sítě

Pracovníci Muzea v přírodě Vysočina vymysleli aktivity pro muzejní sociální sítě a webové stránky, přináší zájemcům spoustu zajímavostí nejen o Velikonocích, ale o jarních svátcích vůbec. Dokonce zde naleznete krátká názorná videa, podle nichž se můžete naučit tvarovat pečivo jidáše tak, jak to dělaly naše prababičky anebo zkusit ozdobit kraslice tradičním způsobem. Na webových stránkách si pak každý týden až do 26. dubna přečtete zajímavosti o tom, jak lidé v minulosti vítali příchod jara.

Sergej Iščuk: Mé půlstoletí

KDE: www.rml.cz

Malíř Sergej Iščuk z Litomyšle oslaví životní jubileum reprezentativní výstavou a novou publikací. Padesátiletý umělec pochází z Kalininsku v bývalém Sovětském svazu. Průřez jeho celoživotní tvorbou přinese výstava Mé půlstoletí v Regionálním muzeu v Litomyšli. Na webových stránkách muzea si už nyní mohou zájemci prohlédnout virtuální prohlídku výstavou s komentářem autora. Současně vychází Sergeji Iščukovi více než 300 stránková monografie Výběr z díla. Ve výtvarné tvorbě zpracovává především téma ženského aktu. Žena symbolizuje naději a svobodu, představuje nositelku života i pokračovatelku rodu. Žánrově se věnuje i zátiší.