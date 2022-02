Jeskyně a podzemní prostory s důrazem na jejich faunu jsou hlavním tématem výstavy Život ve věčné tmě, která „obývá“ prostor pod věží pardubického zámku. Výstava Východočeského muzea poskytne řadu informací a zajímavostí o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají. Můžete si prohlédnout pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce, vybavení jeskyňářů, ukázky specializovaných knih, odborných časopisů a zajímavých vědeckých článků k této problematice. Výstava byla prodloužena do 3. dubna 2022. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí.

Svatební veletrh

KDY: 29. a 30. ledna

KDE: budova ČSOB Pojišťovny, Pardubice

18. ročník Svatebního veletrhu se uskuteční v sobotu a v neděli v budově ČSOB Pojišťovny v Pardubicích. Připraven je program plný módních přehlídek svatebních a společenských šatů, uslyšíte ukázky svatební hudby a seznámíte se se svatebními trendy. Na veletrhu uvidíte a ochutnáte svatební dorty a cukroví, slaný catering, kávu, nealko nápoje či vína. V sobotu je otevřeno od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.

Výstava Abeceda

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Dům U Jonáše, Pardubice

Do 6. února si můžete v Domě U Jonáše prohlédnout výstavu Abeceda. Představuje práci Zdenka Seydla (1916–1978). Ten byl jedním z nejvšestrannějších a nejčinnějších umělců, kteří výrazně formovali kulturu tehdejšího Československa zejména druhé poloviny 20. století. Podstatou Seydlovy tvorby bylo umění pro všední den, pro malé i velké. Zastával názor, že jedna technika osvěží druhou, proto se také jeho veselý, hravý a nadmíru osobitý přístup projevil v mnoha uměleckých odvětvích, jež prostoupila jeho celoživotní úsilí. Na svět se snažil nahlížet očima dítěte, což se projevilo nejen v tvorbě pro děti, ale rovněž pro dospělé. Nezastupitelnou část svého života zasvětil Zdenek Seydl knihám a knižní produkci. Od konce 30. let spolupracoval s řadou nakladatelství na výtvarném pojednání knih a od roku 1949, kdy bylo založeno nakladatelství Československý spisovatel, řídil více než čtvrt století jeho výtvarnou redakci. Výstava tak představí umělce jako ilustrátora pro nejmenší i dospělé čtenáře. K jeho vrcholným ilustračním počinům pro děti patří mimo jiné Kouzelný slabikář Jana Vladislava (1961) či právě Seydlova Abeceda – papírová kazeta s 25 kartičkami (1960). Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin.

Marťanské meteority na Zemi

KDY: 28. ledna

KDE: Hvězdárna barona Artura Krause, Pardubice

Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích (Gorkého ulice) zve v pátek od 19 hodin na přednášku Marťanské meteority na Zemi. O původu meteoritů z Marsu se na naší planetě mluví už 200 let, ale teprve nové objevy - zvláště v Antarktidě - a souběžné kosmické výzkumy přímo na planetě Mars nám ukázaly velmi zajímavé souvislosti v planetárním vývoji, především z hlediska geologického. Navíc se objevily i nové otázky ohledně původních podmínek na Marsu a možnostech života tam. Ivo Míček ze Společnosti pro meziplanetární hmotu představí posluchačům klíčové události v objevech meteoritů a aktuální pohled na výzkumy na Marsu. Ve čtvrtek a v pátek od 18 do 20 hodin je také možné si užít pozorování zimních souhvězdí.

Obnova třeňovky na Červeňáku

KDY: 29. ledna

KDE: sraz u kostela sv. Jiljí, Pardubice

Spolek Pestré Polabí zve v sobotu na dobrovolnickou akci, která má za cíl obnovit třešňovku v přírodním parku Červeňák v Pardubicích. Dobrovolníci budou zejména vytahovat pořezané křoví. Sraz v 9 hodin na parkovišti u kostela sv. Jiljí v Pardubičkách. S sebou pracovní rukavice, vhodný oděv a obuv do terénu.

Chrudimsko

Černobílý svět

KDY: do 10. července

KDE: Zámek Slatiňany

V exteriérech zámku ve Slatiňanech si můžete prohlédnout panelovou výstavu „Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii“. Výstava připomíná osudy Afričanů, kteří působili na našem území ve službách aristokracie od časů baroka. Důraz je kladen především na osobnost Angela Solimana, učeného Afričana knížat z Liechtensteinu, který se dostal až na vrchol vídeňské osvícenské společnosti. Africkou společnici měla v 19. století i kněžna z Auerspergu, manželka majitele zámku ve Slatiňanech. Výstava potrvá do 10. července. Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu zve zámek na prohlídky speciální zimní trasy.

Na kolech radosti

KDY: od 28. ledna

KDE: Regionální muzeum Chrudim



Na kolech radosti se jmenuje nová výstava, kterou připravilo Regionální muzeum Chrudim. K vidění budou historické kočárky z konce 19. století až po rok 1970, ale také porcelánové panenky a jiné hračky, fotoaparáty, kamery či gramofony.

Varhanní čtvrthodina

KDY: 30. ledna

KDE: Bojanov

Varhanní večerní čtvrthodina se uskuteční v kostele v Bojanově na Chrudimsku v neděli od 19 hodin. Tentokrát na téma: „odložené“ vánoční melodie“. Výtěžek koncertu bude věnován na restaurování varhan v Bojanově.

Svitavsko

Grafik Jiří Šindler

KDY: do 27. března

KDE: Městské muzeum Polička



Městské muzeum a galerie Polička připravilo novou výstavu Jiří Šindler – 100. výročí narození grafika. Před 100 lety se v Poličce narodil nejvýznamnější zdejší grafik a ilustrátor. Většinu života prožil v Brně, kde vyučoval na Škole uměleckých řemesel, ale s Poličkou a nedalekou Korouhví, kde měl dům po rodičích, byl neustále ve spojení. Muzeum ze svých sbírek představí tři témata: ilustrace knih pro děti i dospělé, umělecká knižní vazba, hlaholice – písmo našich předků. Výstava potrvá do 27. března.

Od košilky k rubáši

KDY: od 29. ledna

KDE: Regionální muzeum Litomyšl

V Regionálním muzeu v Litomyšli můžete od soboty navštívit výstavu nazvanou „Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře“. Představuje lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které jsou dnes považovány za přežitek. Ohlédněte se za zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit a ve kterých je ukrytá naše minulost. Výstava potrvá do 15. května. Regionální muzeum Litomyšl je otevřené denně kromě pondělí. Dále si můžete v muzeu prohlédnout aktuální výstavu Obrazy Jiřího Motáka, nebo stálou expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti, která představuje bohaté dějiny města od jeho počátků až do současnosti. Naleznete zde řadu unikátních předmětů, zajímavostí, kuriozit i doprovodných programů.

Šmejdění po návrší

KDY: 28. ledna

KDE: Zámecké návrší, Litomyšl



Šmejdění po návrší je zážitek, který si můžete dopřát na zámeckém návrší v Litomyšli. Jak to na návrší chodí? Co ukrývá kuchyň a jak vypadá sklep, co patří k areálu UNESCO? A co vzduchotechnika? Tahle prohlídka rozhodně není historická v pravém slova smyslu. Projdete všechna důležitá místa, ale poznáte je z úplně jiné perspektivy. Jedno z takových šmejdění se uskuteční v pátek od 18 hodin. Počet míst je omezen, své místo si raději předem rezervujte na webu nebo na tel. 739 337 992 nebo na www.zamecke-navrsi.cz/nochotelu.

Orlicko

Zimní radovánky

KDE: Dolní Morava

Všechny sjezdovky na Dolní Moravě jsou v provozu. O sněhovou peřinu se starají sněhová děla. Komu nestačí lyžování ve dne, může si nyní třikrát týdně užít noční sjezd. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vydejte se horskou krajinou na sněžnicích nebo skialpech se zkušenými horskými průvodci. Pro ty, co se raději drží víc při zemi, ale adrenalin jim není cizí, je tu sáňkařská dráha dlouhá dva a půl kilometru. V provozu je i Stezka v oblacích a tři kilometry dlouhá Mamutí horská dráha.