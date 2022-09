V pátek a v sobotu se na závodišti v Pardubicích uskuteční dostihy. Zářijový mítink je dvoudenní, diváci mohou do Pardubic vyrazit už v pátek 2. září, to hlavní přijde na řadu v sobotu 3. září, která bude patřit především závěrečné kvalifikaci na Velkou pardubickou. Páteční program tvoří roviny a proutěnky. První páteční dostih odstartuje v 15 hodin, začátek sobotního programu je plánován na 13 hodin. Kdo se nedostane přímo na závodiště, může to nejdůležitější sledovat prostřednictvím programu ČT sport, který vrcholy obou dnů nabídne v přímém přenosu.

Výstava domácího zvířectva

KDY: 3. a 4. září

KDE: Dolany



Český svaz chovatelů Dolany pořádá výstavu domácího zvířectva. Součástí výstavy bude soutěž čtyř základních organizací (Dolany, Pohřebačka, Lhota pod Libčany, Neděliště), samostatná expozice králíků vídeňských plemen, ukázková expozice okrasného ptactva a ukázka králičího hopu, která se uskuteční v sobotu dopoledne. Bude možnost nákupu chovných zvířat a chovatelských potřeb. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Výstava je součástí Dolanského posvícení, je možné navštívit pouťové atrakce pro děti, fotbalový zápas a večerní zábavu.

Chrudimsko

Posvícení na Veselém Kopci

KDY: 3. září

KDE: Veselý Kopec



V sobotu se od 10 do 16 hodin na Veselém Kopci u Hlinska koná program s názvem Posvícení. Ve vybraných roubených objektech zavoní tradiční posvícenské pečivo, které si zájemci budou moci koupit. Například v usedlosti z Mokré Lhoty se bude péci v chlebové peci a ve mlýně zase perník tlačený do tradičních dřevěných forem. K posvícení vždy patřila veselá muzika, tanec a zpěv. O zábavu se postarají folklorní soubory Vysočan a Vysočánek z Hlinska, ale i skupina dudáků. Program doplní Posvícenský jarmark, jehož se zúčastní pozvaní lidoví výrobci nabízející především tradiční dobroty, ale také například bylinky, koření, formičky, dřevěné hračky a další výrobky. Pro děti bude připraven jedinečný dřevěný kolotoč i možnost vyzkoušet si některé dětské hry minulých generací. Také budou mít možnost dozvědět se něco více o tom, s jakými hračkami si děti mohly hrát v obdobích, která prezentují muzejní objekty. Jejich interiéry jsou totiž po celé léto doplněny o hračky ze sbírek Muzea v přírodě Vysočina Posvícenské speciality bude nabízet i hospoda Na vejměnku v areálu skanzenu, která pro tento den připravila speciální jídelníček. Areál Veselého Kopce je otevřen od 9 do 17 hodin.

Bojanovské muzicírování

KDY: 2. září

KDE: Bojanov

Kulturní komise městyse Bojanov zve na pátý koncert IX. ročníku letního festivalu Bojanovské muzicírování v pátek 2. září 2022 od 19 hodin ve farním kostele v Bojanově. Vystoupí Jana Sychrovská /zpěv/, Martin Beran /klavír/, Miroslav Dvořák /uměl. přednes/. Vstupné je 150 Kč.

Oslavy 150 let od založení SDH Chrudim

KDY: 3. září

KDE: Chrudim



Sbor dobrovolných hasičů Chrudim slaví 150 let od svého založení. Sobotní oslavy začnou v 8.30 hodin. Na Resslově náměstí je připraven celodenní program. Vše začne slavnostním průvodem městem, vystavena bude historická i současná technika, připraveny jsou ukázky útoků a v poledne začne soutěž mladých hasičů v požárním útoku.

Městské slavnosti na Košumberku

KDY: 3. září

KDE: Luže

V sobotu se na hradu Košumberk konají Městské slavnosti. Program zahájí v 16 hodin koncert skupiny Bolaso, uskuteční se také řezbářská show, vystoupí The Rockset, Kaťáčci ze ZUŠ Luže a od 21.30 hodin Olga Lounová, připraveno je také půlnoční překvapení. Vstupné pro dospělé 100 Kč, snížené 50 Kč.

Hrané prohlídky

KDY: 4. září

KDE: Slatiňany



V neděli se na zámku ve Slatiňanech konají od 15 do 17 hodin hrané prohlídky. Zažijete vstřícnou atmosféru knížecí rodiny Auerspergů, která vás nejen ráda obeznámí s rodovou tradicí, ale rovněž vás nechá nahlédnout do svého soukromí, do svých životních příběhů, do každodenních radostí i starostí svého pobytu na slatiňanském letním sídle. Vše v provedení slatiňanského divadelního spolku Acord. Více informací najdete na webových stránkách zámku Slatiňany.

Svitavsko

TOP týden ve Svitavách

KDY: 2. až 4. září

KDE: Svitavy

Ve Svitavách probíhá TOP týden plný akcí. V pondělí odstartoval 12. ročník Řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Řezbáři tvoří na zahradě městského muzea až do soboty a lidé se mohou kdykoliv přijít podívat. Tentokrát vytváří ze dřeva sochy na téma andělé. V pátek proběhne od 19 hodin v Galerii Venkovka vernisáž nových obrazů. Od 20 hodin bude již náměstí patřit hlavním hudebním tahounům letošního TOP týdne, skupinám Trocha klidu a No Name. Vstupenka na dvojkoncert stojí 100 Kč a můžete si ji zakoupit v předprodeji (děti do 10 let mají vstup zdarma) nebo na místě u vstupu poblíž Městského informačního centra. Sobotní program je nabitý. Pro milovníky aktivního pohybu je připravený na svitavském stadionu 2. ročník Festivalu volnočasových aktivit. Zájemci si tak budou moci přímo na místě vyzkoušet všemožné aktivity od více než 20 organizací pořádajících různé zájmové kroužky na území Svitav. Začíná se ve 14 hodin a po odpoledním "sportování" bude večer na stadionu patřit muzice. Od 19 hodin vystoupí kapela Acoustic Box, po které od 20.30 rozproudí krev všech posluchačů oblíbená S.U.E. Dolní část náměstí bude patřit výhradně hudebnímu programu. Od 14 hodin zde začne jubilejní 30. slavnost dechových hudeb, která potrvá zhruba do sedmé hodiny večerní. Na farní zahradě bude od 16 hodin probíhat Jiřinková slavnost za hudebního doprovodu Moka Band. Neděle už bude patřit samotné pouti. Samozřejmostí budou pouťové atrakce. O program v horní části náměstí se letos nově postará jihočeské divadlo Kvelb a především děti se mohou těšit na klauna, kejklování a doprovodná divadla. Program začíná v 9 hodin a končit bude okolo páté hodiny odpoledne. V dolní části náměstí budete moci relaxovat za doprovodu cimbálové muziky Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Tečku za TOP týdnem udělá v 19 hodin koncert instrumentálního Tria Musette v kostele sv. Jiljí, kde zazní skladby Astora Piazzolly, Bettiny Born i Johna Lennona.

Spacák párty

KDY: 3. září

KDE: Litomyšl

V sobotu se koná 5. litomyšlská Spacák párty. Sbalte deky, spacáky a vydejte se za hudbou, zábavou pro malé i velké a pohodou do parku u Smetanova domu. Akce potrvá od 13 do 22 hodin. Co všechno můžete během Spacák párty zažít? Koncerty místních i přespolních umělců, doprovodný program pro děti, netradiční hry pro malé i velké, dobré jídlo a pití, tvořivé dílničky. Vstupné dobrovolné.

Orlicko

Den železnice

KDY: 3. září

KDE: Česká Třebová



Zářijové oslavy svátku železničářů zahájí v sobotu 3. září Regionální den železnice v České Třebové. České dráhy připravily atraktivní program v areálu českotřebovského depa a jízdy historických vlaků po tratích v okolí. V areálu depa budou od 8 do 16 hodin vystavena moderní i historická kolejová vozidla, zájemci se budou moci svézt na stanovišti strojvedoucího nebo výletním vláčkem po vlečkové koleji. Dopravu z nádraží do depa a zpět zajistí kyvadlové vlaky. Den železnice se každoročně slaví v průběhu září jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak vynálezce parní lokomotivy George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington. Podrobnosti včetně jízdních řádů a ceníku jízdného najdete v přiložené tiskové zprávě a také na portálu Vlakem na výlet.

Vernisáž expozice Grafiky Stanislava Janigy

KDY: 2. září

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zve na vernisáž výstavy Grafiky Stanislava Janigy, která se uskuteční v pátek 2. září od 18 hodin v Sýpce – Muzeu Orlických hor. Během slavnostního zahájení výstavy proběhne autorské čtení básnické sbírky Stanislava Janigy Nebyl tu řadu let, hudební doprovod v podání Milli Janatkové. Na výstavě bude představen cyklus linorytů Stanislava Janigy z let 2019 až 2021. Výstava potrvá do 30. listopadu.

Vyhlídkové vrcholy

KDY: 3. září

KDE: Jablonné nad Orlicí



Klub českých turistů Jablonné nad Orlicí ve spolupráci s městem pořádají tuto sobotu tradiční Vyhlídkové vrcholy. Vybírat můžete z několik pěších tras a cyklotras. Prezence a průběžný start 7 až 11 hodin, pohádková cesta pro rodiny s dětmi (i kočárky) 8 až 10 hodin, uzavírka tratí v 16 hodin. Startovné: dospělí 30 korun, děti 10 korun, pohádková cesta pro děti zdarma.

Cyklistický výlet

KDY: 2. září

KDE: Třebovice (sraz)

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny příznivce, přátele cyklistiky a veřejnost v pátek na cyklistický výlet regionem. Úvod cyklojízdy bude věnován výročí 25 let od ničivé povodně v roce 1997. Sraz účastníků ve 13 hodin na hrázi rybníka Hvězda na jižním okraji obce Třebovice. Cyklisté po zahájení vyjedou podél toku Třebovky přes obec Rybník do České Třebové. Mezi 14 a 14.30 hodin bude u odpočívadla v lokalitě Bezděkov prezentace nové cyklostezky mezi Rybníkem a Českou Třebovou (v blízkosti cvičiště pro psy Podhorka) a v této době bude možné se k odpolednímu programu připojit. Cyklojízda starostů členských obcí regionu bude pokračovat přes Kozlov do Jehnědí a bude ukončena ve sportovním areálu Hliňák. Proběhne prohlídka ultralehkých letadel a modelů velkého sletu ultralehkých letadel v Jehnědí, které se za příznivého počasí bude konat následující den. Ve večerním programu se představí místní kapely – talentovaná dětská kapela Betmeni a kapela Beztíže.

Brandýské mámení

KDY: 2. a 3. září

KDE: Brandýs nad Orlicí



V Brandýse nad Orlicí se v pátek a v sobotu koná 21. ročník multižánrového festivalu Brandýské mámení. Nabídne koncerty, divadlo, výstavy, filmové projekce, tvořivý program pro děti a řadu doprovodných aktivit. Sobotní část festivalu se uskuteční v zámeckém parku, dopoledne bude patřit dětským dílnám a divadlu. Hudební program začne v 15.30 hodin, vystoupí Goji, David Pomahač, Tornádo Lue a Tomáš Kočko se svým orchestrem. Součástí festivalu je výstava Hrátky ve tři ráno, která odkazuje na báseň Egona Bondyho a představuje to nejlepší z ostravské malby z přelomu milénia. Vernisáž výstavy se koná v sokolovně v pátek od 18 hodin. Výstava je otevřena do 25. září, vždy o sobotách a nedělích.