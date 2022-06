Světově uznávaná sklářská výtvarnice Jiřina Žertová se letos dožívá významného životního jubilea. Východočeské muzeum u této příležitosti pořádá výstavu jejích děl nazvanou Jiřina Žertová: Stopy. V renesančních sálech pardubického zámku se zaskví plastiky skládané z plochých skel i foukané objekty. Výstava v těsném sousedství oceněné expozice S.K.L.E.M. bude lákat milovníky sklářského umění od 3. června. Výstava zrekapituluje to nejlepší z autorčiny volné tvorby.Jiřina Žertová se narodila 13. srpna 1932 v Praze. Vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby a skla Josefa Kaplického. Vytvářela kompozice z částí foukaných do forem, dotvářených malbou nebo brusem. První ocenění získala už v roce 1957 na Milánském trienále. V 60. letech spolupracovala se sklárnami ve Škrdlovicích a v Novém Boru. V 70. letech se věnovala volné skleněné plastice. Od 80. let kombinuje sklo s kovem, dřevem, drátem, tabulkovým sklem a podobně.Její díla vystavovaly prestižní galerie po celém světě – v New Yorku, Chicagu, Londýně, Hamburku, Frankfurtu nebo Tel Avivu. Jiřina Žertová má za sebou 65 let tvorby, je stále aktivní a patří ke špičce českého sklářství. Ve sbírce Východočeské muzeum opatruje na tři desítky jejích plastik a váz.

Mejdlo na bráně

KDY: do 17. července

KDE: Pardubice



Výstavní prostory v předbraní pardubické Zelené brány patří od 2. června originálním obrazům úspěšného pardubického malíře, hudebníka a básníka Martina Mejdla Mejtského. Nenechte si ujít výstavu obrazů malovaných ve stylu industriálního abstraktu, které uchvátí nejen svým barevným provedením. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 - 12 a 13 - 18 hodin.

Foodtruckový festival

KDY: 4. června

KDE: Pardubice

Foodtruckový festival míří do centra Pardubic, konkrétně do ulice U Stadionu (vedle Tyršových sadů). Přijďte v sobotu od 10 do 18 hodin ochutnat jídla ze všech koutů světa na čtyřech kolech. Těšit se můžete na různorodou kuchyni. Kromě burgerů bude v nabídce italská, francouzská, asijská a další kuchyně. Děti se vyřádí v dětském koutku. Vstup na akci je zdarma.

Pardubický art market

KDY: 3. a 4. června

KDE: Pardubice



Rádi kreslíte, baví vás umění? Pak vás zvou pořadatelé "Zhruba pardubického art marketu" v pátek a v sobotu na úplně první výstavu a prodej digitálního umění v Pardubicích. Market najdete přímo v centru města u pomníku Jana Kašpara na třídě Míru. Oba dny v 11.30 až 18.30. Akce probíhá za podpory projektu Rozjeď to Statutárního města Pardubice a Univerzity Pardubice.

Tip na pátek a neděli: Folklorní festival

KDY: 3. až 5. června

KDE: Pardubice (Hradec Králové)

Jubilejní 30. ročník festivalu Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové se uskuteční od 3. do 5. června. Zahájení bude patřit v pátek Pernštýnské noci na Pernštýnském náměstí. Ale živo bude nejen tam. Notováním skupin Kantoři a Trdlo bude znít Příhrádek, ožije také zámecké nádvoří, kam je připraven pořad prezentující vybrané české a moravské statky nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tento fenomén bude prezentován i na výstavě zapůjčené Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, kterou si zájemci budou moci prohlédnout v pardubickém infocentru pod Zelenou branou nejen o Pernštýnské noci, ale po celý červen. Jarmark tradičních výrobců začne na náměstí v 16 hodin a po slavnostním zahájení v 19 hodidn se na dvou pódiích představí více než 300 účinkujících z 15 folklorních souborů z celé republiky i Slovenska. Těšit se můžete vedle domácích souborů např. na Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, Prácheňský soubor ze Strakonic, Pramínek z Jihlavy, Rosénku z Prahy a slovenský Matičiarik. V sobotu se festival přesouvá do Hradce Králové, aby se v neděli vrátil do Pardubic, na pardubickém zámku začne nedělní program v 10 hodin Folklorní školičkou a od 14 hodin se koná závěrečný pořad festivalu Rozmlouvání na zámku.

Mezinárodní výstava minerálů

KDY: 4. června

KDE: Pardubice



V sobotu od 8.30 do 16 hodin se v Ideonu Pardubice koná 51. Mezinárodní výstava minerálů. K vidění i k prodeji budou minerály, šperky a fosilie.

Burza a trhy

KDY: 5. června

KDE: Vlčí Habřina

Český svaz chovatelů Vlčí Habřina pořádá v neděli 5. června trhy chovatelů, zahrádkářů, motoristů a sběratelskou burzu. Pořadatelé zvou prodejce a návštěvníky, kteří chtějí prodat nebo koupit chovatelské potřeby, zahrádkářské výpěstky, motoristické součástky nebo různé sběratelské předměty. Trhy a burza se konají v areálu ve Vlčí Habřině od 7.00 do 11.00.

Chrudimsko

Tip na pátek: Muzejní noc

KDY: 3. června

KDE: Chrudim

V pátek 3. června proběhne již XVII. Chrudimská muzejní noc. Od 18 do 23 hodin si budou moci návštěvníci zdarma prohlédnout všechna tři chrudimská muzea i jejich expozice a užít si bohatý doprovodný program. I letos na návštěvníky čekají dosud neobjevená zákoutí historických muzejních budov, výtvarné dílny, při nichž budou moci malí i velcí uplatnit svoji kreativitu, hry s historickou tématikou, ale i bluesový koncert nebo premiéra nového animovaného filmu. Regionální muzeum v Chrudimi si v letošním roce připomíná 130. výročí od svého založení a svým návštěvníkům během večera nabídne vedle prohlídky svých historických prostor a muzejní expozice i program pro dětské návštěvníky. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi slavící v letošním roce padesáté výročí od svého otevření, si u příležitosti Muzejní noci připravilo rovněž kreativní workshop pro všechny generace a návštěvníkům prohlídku Magického světa loutek zpříjemní bluesový koncert skupiny Janovec a Čilimník na terasách Mydlářovského domu. Tento den také loutkářské muzeum spouští již třetí kolo návštěvnické soutěže s loutkami ve výlohách chrudimských obchodů. V Muzeu barokních soch se návštěvníci dočkají premiéry nového propagačního animovaného filmu „O třech ztracených hlavách kapucína Fortunáta“ a po jeho zhlédnutí si budou moci projít muzeum při Fortunátově hře. Po celou muzejní noc budou pro malé i větší návštěvníky připravené dílničky a případné dotazy týkající se muzea zodpoví zvědavcům sám Fortunát osobně. Vstup na XVII. Chrudimskou muzejní noc, na jejíž organizaci se společně podílí všechny tři místní muzejní instituce, je jako každoročně zdarma.

Devatero řemesel

KDY: 4. června

KDE: Veselý Kopec



Skanzen Veselý Kopec nedaleko Hlinska si pro návštěvníky připravil na sobotu program nazvaný Devatero řemesel aneb od vlákna ke košili. Pozvaní řemeslníci představí zpracování textilních vláken z různých materiálů, rozmanité textilní techniky používané ke zdobení tkanin a také tradiční péči o tkaniny. Připraveny jsou módní přehlídky autorských oděvů a přehlídka lidového oděvu. V kulturním programu vystoupí mužský pěvecký sbor Bratříčci ze Slovácka. Akce se koná od 9 do 16 hodin.

Rychtář fest 2022

KDY: 4. června

KDE: Hlinsko

Hudební festival, na němž vystoupí kapely Divokej Bill, Mirai, No Name, Poletíme? a další se koná v sobotu od 14 hodin v areálu pivovaru Rychtář v Hlinsku. Program: 14.00 DayDreams; 15.00 Poletíme?; 16.30 NO NAME, 18.30 Jamaron, 20.00 Mirai, 22.00 Divokej Bill. Vstupenka stojí 690 Kč.

Svitavsko

Nostalgické jízdy

KDY: 4. června

KDE: Cerekvice nad Loučnou, Litomyšl a další místa



Na sobotu připravily České dráhy nostalgické jízdy u příležitosti 140. výročí tratě mezi Chocní, Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Během dne se budou moci zájemci svézt parním vlakem v čele s lokomotivou Velký bejček a také motorovým vozem Hurvínek. Na nádražích v Chocni, Cerekvici nad Loučnou a Litomyšli bude připraven doprovodný program. Ve Vysokém Mýtě pak souběžně bude probíhat festival Sodomkovo Vysoké Mýto, v jehož rámci bude např. zajištěna přeprava historickým autobusem z náměstí na zastávku Vysoké Mýto město a také do Cerekvice nad Loučnou. Parní vlak s lokomotivou 423.009 (Velký bejček) z roku 1922 pojede během dne dvakrát z Chocně do Litomyšle a zpět. Odjezdy z Chocně budou v 8:50 a 14:50, zpět z Litomyšle pak v 10:54 a 16:54. Ve vlaku budou řazené historické vozy dřívější 3. třídy řady Ce („Rybáky“), jeden vůz Ci („Baťák“) a chybět nebude ani bufetový vůz. Vlak budou doprovázet průvodčí v dobových stejnokrojích. Motorové vozy M131.1 Hurvínek s vloženým vozem BDlm svezou cestující nejdříve z Chocně (odj. v 9:50) do stanice Vysoké Mýto město a zpět, po poledni pak pojedou z Chocně (odj. ve 12:50) do Cerekvice nad Loučnou a zpět. Cena jízdenek bude určena podle ujeté vzdálenosti, dospělý od 60 Kč do 120 Kč, dítě od 6 do 15 let od 40 do 80 Kč.

Dny pohádek na Svojanově

KDY: 4. a 5. června

KDE: Svojanov



Hrad Svojanov na první červnový víkend naplánoval zpestření prohlídek. Návštěvníci se na obou prohlídkových trasách budou potkávat s pohádkovými postavami. Letos jsou nachystané ukázky ze známých pohádek, které výletníci na Svojanově ještě neviděli. Které postavy se na hrad s letohradským spolkem Honorata, který pracuje na scénickém zpracování pohádek, dostaví tentokrát? Podle vedoucího spolku Petra Kubíčka nebudou chybět princezny, ale ani čarodějové, ježibaby či čerti. Setkání s pohádkovými postavami budou interaktivní. Účastníci prohlídek by tedy měli počítat s tím, že budou vtažení do děje. Prohlídky jsou vhodné jak pro rodiny s malými dětmi, tak i pro všechny dospělé, kteří mají rádi pohádky. Na tyto speciální prohlídky není nutné se předem objednávat. Budou vycházet v poměrně krátkých intervalech. Dny pohádek se odehrají 4. a 5. června. Hrad má v červnu brány dokořán od 9 do 17 hodin, a to každý den včetně pondělí.

Výstava bonsají

KDY: 4. a 5. června

KDE: Trstěnice

V Trstěnicích u Litomyšle se o víkendu koná výstava Bonsai 2022. Kromě asi padesáti bonsají od patnácti pěstitelů budou vystaveny také japonské svitkové obrazy. Výstavu v komunitním centru je možné navštívit v sobotu od 10 do 17 hodin, ve 14 hodin proběhne ukázka tvarování bonsají. V neděli je výstava otevřena od 9 do 16 hodin. Probíhat bude také prodej bonsají, okrasných rostlin a keramiky. Vstupné dospělí 70 Kč, děti do 15 let zdarma.