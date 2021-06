Premiéra Zahradní slavnosti

KDY: 5. června od 19 hodin

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: od 330 Kč



Po koronavirové pauze se divadelní domy konečně otevřely divákům. Pardubičtí herci za přísných hygienických opatření uvedou 5. června v Městském divadle premiéru absurdní komedie Zahradní slavnost. Hru Václava Havla o nezadržitelném vzestupu nenápadného kariéristy režíroval Břetislav Rychlík. Hlavní roli ztvární Petr Borovec. Zahradní slavnost zajistila autorovi světovou slávu už v 60. letech minulého století, přesto je i dnes znepokojivě aktuální. Další představení se koná v neděli 6. června od 19 hodin. Více informací o aktuálních podmínkách na www.vcd.cz, obecně ale platí respirátory a laicky rečeno "potvrzení o bezinfekčnosti".

S diváky se do divadelní galerie ve foyer navrátilo i výtvarné umění, prostory Městského divadla nyní zdobí výstava fotografií pardubického cestovatele, polárníka, spisovatele, hudebníka a dobrodruha Oldřicha Bubáka.

Pernštýnská noc

KDY: 4. a 6. června

KDE: nádvoří Zámku Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Pernštýnská noc 2021 bude. Páteční i nedělní program folklorního festivalu v Pardubicích se ale vzhledem k aktuálním opatřením přesune z náměstí do areálu pardubického zámku. Kapacita bude maximálně 325 diváků v jednom okamžiku. Vstup na festival je zdarma, ale kvůli vyhovění nařízení bude jak v pátek, tak v neděli počet návštěvníků regulován při vstupu do zámeckého areálu formou vstupních vratných kartiček. Přítomní diváci musí mít při kontrole policie nebo hygienické stanice potvrzení o bezinfekčnosti na covid-19. Vstup s respirátorem. Vystoupení folklorních souborů začne v pátek v 19 hodin a program potrvá do půlnoci. V neděli se můžete v areálu zámku těšit na dětské soubory ve Folklorní školičce, a to od 10:30 do 11:30 hodin. Závěrečný pořad festivalu nazvaný Rozmlouvání začne ve 14 hodin. Více na www.folkornifestival.cz.

Mint Market

KDY: 5. června

KDE: Automatické mlýny, Pardubice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Mint Market, trhy s autorským designem, originální módou a doplňky, zamíří v sobotu 5. června do Pardubic. Na venkovním prostranství v areálu Automatických mlýnů vyrostou desítky stánků nezávislých prodejců. Najdete v nich všechno možné od ponožek po čepice, stylové oblečení pro děti, hračky, šperky, kabelky, pásky a boty, bytové doplňky, kosmetiku, kreativní dárky i vybrané delikatesy. Brány jsou otevřené od 10 do 17 hodin, vstup je zdarma a čtyřnozí miláčci jsou vítáni.

Food truckový festival

KDY: 5. června od 10 hodin

KDE: U Stadionu, Pardubice



V Pardubicích se v sobotu v ulici U Stadionu od 10 do 18 hodin koná Food Truck Fest neboli festival jídla, při kterém je jídlo a pití servírováno z pojízdných vozidel. V nabídce bude kuchyně italská, asijská, vegetariánská, ale také preclíky, trdelníky, vafle. Vše, na co si mlsný jazyček vzpomene.

Letní pláž

KDY: víkend od 9 do 19 hodin

KDE: Pardubice

Letní pláž Aquacentra Pardubice je otevřená, a to každý den od 9 do 19 hodin. Pardubické aquacentrum otevřelo tento týden i krytý bazén 25 m a 50 m, fitness, wellness. Zóna aqua bude otevřena od soboty 5. června. S výjimkou dětí do šesti let věku musí návštěvníci splnit podmínky, které vyžaduje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Musí být schopni prokázat dodržení jedné ze stanovených podmínek. Zjednodušeně: musíte být 21 dní po první dávce očkování, do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19, případně 72 hodin od negativního antigenního nebo 7 dní od PCR negativního testu. Pro vstup nelze akceptovat samotesty ani potvrzení o absolvování testu od zaměstnavatele/samotesty ze škol. Podrobné informace najdete na www.aquapce.cz.

Koupaliště Cihelna v Pardubicích se chystá zahájit letošní sezonu v pátek 11. 6. (v případě nepříznivého počasí může ještě dojít ke změně).

Sobotní procházky s muzeem

KDY: 5. června

KDE: Pardubice

Od června Východočeské muzeum v Pardubicích obnovilo komentované prohlídky a procházky po zámku i po centru Pardubic. Návštěvníci mohou každou celou hodinu přijít na exteriérovou prohlídku Od hradu k zámku: proměny pernštejnské rezidence, kde muzeum představuje stavebně historický vývoj pardubického zámku. Novinkou v rámci okruhu bude návštěva zámecké kaple Tří králů, která byla po dobu rekonstrukce uzavřena. Na sobotní odpoledne 5. června muzeum chystá dvě mimořádné procházky po centru Pardubic. První bude věnována stavbám architekta Oldřicha Lisky, od jehož narození v dubnu uplynulo 140 let. V Pardubicích je například autorem domu Na Kopečku na třídě Míru. Druhá prohlídka pak představí stavební činnosti pánů z Pernštejna v Pardubicích.

Tipy z okolí

Od vlákna ke košili

KDY: 5. června od 9 hodin

KDE: Veselý Kopec (Hlinecko)



V sobotu se v areálu Veselý Kopec Muzea v přírodě Vysočina uskuteční program nazvaný Od vlákna ke košili. Po celý den se budou návštěvníci moci seznámit s tradičními textilními technikami, například se zpracováním lnu a kopřivového vlákna. Uvidí rovněž předení, plstění a barvení vlny, ale také část výroby modrotisku, tkaní či síťování. Předvádět se bude bělení plátna, praní, mandlování. Program potrvá od 9 do 16 hodin. Rodinné vstupné při akcích 280 Kč. Více na www.nmvp.cz.

Pivní festival

KDY: 5. června od 11 hodin

KDE: Heřmanův Městec

Osm pivovarů se zúčastní v sobotu 5. června Pivního festivalu v Bažantnici v Heřmanově Městci. Hlavní program začne ve 13 hodin, ale otevřeno bude už od 11 hodin. Na programu budou nejen ochutnávky piva, ale také ukázka psího sportu, soutěže pro děti i dospělé, řemeslná dílna, jízda na koních, malování na obličej a dětská diskotéka. Od 18 hodin vystoupí kapely Pavilon9, Johnny Stalk, Kris, Kalkata band. Jídlo a pití bude připraveno po celou dobu konání akce.

Název akce

KDY: 6. června od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek Slatiňany - zahrada

ZA KOLIK: 90/50 Kč



Již tuto neděli můžete vyrazit na výlet do zámecké zahrady ve Slatiňanech. Přesunete se do doby na přelomu 19. a 20. století, kdy zámek obývala knížecí rodina Franze Josefa Auersperga a jeho ženy Vilemíny, kteří se svými pěti dětmi rádi trávili čas na zdejším útulném a moderním letním sídle. Přijďte a zažijte společně s nimi a jejich služebnictvem odpoledne plné her a dobové zábavy. Kromě pana knížete a jeho choti poznáte například učitelku kresby, literatury, dramatických umění, tance, květinářku, komorné, dvorní dámy, rodinného učitele pana Baumgartena, francouzskou vychovatelku Saillet, syna pana myslivce a přítomen bude i podkoní s plavou klisnou Tájou a hříbátkem Timeou. Na závěr se mohou děti svézt kočárem s koňským dvojspřežím u hřebčína. Po celé odpoledne bude hrát živá hudba a nebude chybět ani občerstvení.Vstupné je 90 korun dospělí, 50 korun děti (do 6 let zdarma).