29. ples školy Svítání, která pečuje o děti a mladé lidi s hendikepem, se uskuteční v pardubickém ABC Klubu v pátek 8. dubna od 19 hodin. Výtěžek Jarního bálu poputuje na pomoc ukrajinským dětem s hendikepem do města Černice, konkrétně do Domu dobra.

Tip na pátek: Benefice pro Ukrajinu

KDY: 8. dubna

KDE: Pardubice



V pátek 8. dubna od 19 hodin se v Divadle Exil (Machoňova pasáž) v Pardubicích koná Benefice pro Ukrajinu. Součástí je také vernisáž výstavy fotografií válečného zpravodaje Tomáše Vlacha. Od roku 2014 mapuje dění na Donbasu, po útoku Ruska na Ukrajinu sleduje válku přímo na místě. Po vernisáži následuje beseda o aktuální situaci. O muziku se postará zpěvačka a violoncellistka Veronique, kapela Donrvetr. Celý výtěžek z této akce poputuje na konto Ukrajina humanitární organizace Člověk v tísni. Přispět bude možné přímo na místě jakoukoliv finanční částkou, ale i zakoupením fotografie Tomáše Vlacha.

Jiří Platenka v Mázhausu

KDY: do 1. května

KDE: Pardubice

Tento týden byla ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích zahájena výstava fotografií u nás i v zahraničí oceňovaného fotografa Jiřího Platenky (1. 3. 1932 – 1. 2. 1999). Přestože se Jiří Platenka věnoval fotografii jako amatér, stal se jednou z předních osobností české fotografie a jeho fotografie byly publikovány v mnoha českých i zahraničních časopisech. Mázhaus je otevřen od 9 do 17 hodin každý den, kromě pondělí. Vstup na výstavu je zdarma.

Rebelcanto pro Ukrajinu

KDY: 10. dubna

KDE: Pardubice



V Husově sboru v Pardubicích se v neděli 10. dubna koná koncert sboru Rebelcanto pod vedením Martina Kudrny. Vstupné je dobrovolné a je určeno na pomoc ukrajinským studentům Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Začátek je v 18 hodin.

Chrudimsko

Zámecká zahrada je otevřená

KDY: během dubna

KDE: Slatiňany

Zámek Slatiňany je pro návštěvníky v dubnu otevřen od čtvrtka do neděle a také ve státní svátky. Časy prohlídek jsou v 10, 13 A 15 hodin ve čtvrtek a v pátek a o víkendech v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin. Zámecká zahrada je otevřena v dubnu ve stejné dny jako zámek, a to vždy od 9.45 do 15 hodin. Před zámkem je zdarma k vidění panelová výstava Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii.

Velikonoční jarmark

KDY: 9. dubna

KDE: Chrudim

V Chrudimi se v sobotu dopoledne na Resselově náměstí koná Velikonoční jarmark. Jeho součástí bude i soutěž o nejlepšího velikonočního beránka v dospělé i dětské kategorii. Zapojit se může kdokoliv, stačí přijít v čase od 9 do 9.30 hodin a přinést beránka. Poté budou výrobky vystaveny a hodnoceny, a to až do 10.30 hodin. V 11 hodin budou vyhlášeny výsledky. Ale jarmark to nejsou jen beránci, ale také velikonoční dobroty a další stánky. Dopoledne zpříjemní také kapela Staročeští pardálové.

600+1 rok od tažení Jana Žižky

KDY: do 29. května

KDE: Chrudim

Na jaře roku 1421 uspořádali husité velké vojenské tažení východními Čechami, při kterém ovládli podstatnou část tohoto území. Mezi města, která tehdy obsadili a připojili ke svému svazu, patřila také Chrudim. Výročí této události, která zasáhla nejen město, ale i celý region, je věnována výstava Regionálního muzea v Chrudimi nazvaná 600+1 rok od tažení Jana Žižky východními Čechami 1421.

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

KDY: do 15. května

KDE: Rychmburk



Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč má za sebou třetinu svého programu. Nejbližším bodem programu skutečského festivalu je nedělní koncert harfistky Kataríny Ševčíkové na hradě Rychmburk. Po krátké velikonoční přestávce do hlavního sálu ve Skutči dorazí v neděli 24. dubna Moravské divadlo Olomouc a s ním tolik známé a oblíbené hity muzikálu Starci na chmelu. Další program zde

Orlicko

Dobrodružství cyklistiky

KDY: do 29. května

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum Ústí nad Orlicí připravilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně novou výstavu Dobrodružství cyklistiky. Vidět můžete nejstarší bicykly, především vysoká kola známá pod přezdívkou „kohoutovky“ a dozvíte se i o vztahu rodiny Kohoutkových k Ústí nad Orlicí. Zajímavá je i další, tentokrát putovní výstava Památníku Karla Čapka ve Strži. Má název Život a doba spisovatele Karla Čapka. K vidění je kromě jiného pět desítek autorových knih.

Sochařská dílna

KDY: 9. dubna

KDE: Vysoké Mýto

Vyzkoušejte si práci kameníka a sochaře v sobotu 9. 4. od 13.30 do 17 hodin na dvoře Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Dílna pro děti nazvaná "Už vím proč, dědo!" tentokrát seznámí účastníky s prací kameníků a sochařů. Sochařské nástroje muzeum zapůjčí, k dispozici bude i výběr kamenného materiálu - žula, mramor, pískovec. Návštěvníci budou moci porovnat jejich vlastnosti. Zajímavou zkušeností může být poznání, že sochař potřebuje nejen silné paže, ale také cit pro materiál a značnou pečlivost. Sochu Davida v životní velikosti na dílně vytvořit nestihnete, můžete si však vyzkoušet práci, která se za vznikem takového díla skrývá. Pokud si troufnete na vlastní dílko, materiál vám muzeum poskytne, nářadí zapůjčí a váš výtvor vám zůstane na památku.

Svitavsko

Zámek Litomyšl

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Litomyšl

Na zámku v Litomyšli byly v loňském roce představeny dva nové prohlídkové okruhy, které byly nyní doplněny o další exponáty, jako jsou například nově restaurované rokokové židle v audienčním sále, nebo závěsy na okna v salonu hraběnky Kajetány Valdštejnové, v němž poprvé koncertoval teprve šestiletý Bedřich Smetana. V dubnu je ve všední dny s výjimkou pondělí v provozu 1. trasa Zámek za Valdštejnů, a to vždy v 11 a ve 14 hodin. O víkendech je otevřen také 2. okruh Zámek za Thurn-Taxisů. Návštěvní doba o sobotách a nedělích je od 9 do 16 hodin. Vstupenky je možné zakoupit také online.

Marcipánové Velikonoce

KDY: 9. dubna

KDE: Svitavy

Svitavští esperantisté pořádají o víkendu Marcipánové Velikonoce. Pozvali manžele Vyšinkovy z Vracova, kteří povedou modelování z marcipánu, a nabídnou také své výrobky. Modelování se uskuteční v sobotu od 9 hodin v Muzeu esperanta v Ottendorferově domě za čajovnou ve Svitavách. Pro děti jsou připravené pamětní listy a další drobné dárečky.