Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám naše redakční tipy.

Fresh festival v Pardubicích. | Foto: Luboš Jeníček

PARDUBICKO

Prima Fresh festival

Kdy: v pátek 9. a v sobotu 10. června

Kde: Pardubice

Za kolik: v předprodeji od 150 Kč, děti do 140 cm a ZTP zdarma

Proč přijít: Gurmánský festival se koná 9. a 10. června na pardubickém dostihovém závodišti, v pátek od 14.00 do 21.00 hodin a

v sobotu od 10.00 do 20.00 hodin. Se svým menu do Pardubic dorazí Zdeněk Pohlreich, Marcel Ihnačák, Pavel Sapík a vítězka soutěže MasterChef Česko Veronika Besky. K dobrému jídlu patří i hudba, v pátek večer ovládne hlavní stage kapela Děda Mládek Illegal Band. V sobotu vám polechtá bránici stand up comedy Na Stojáka s Lukášem Pavláskem a večer to rozproudí kapela Vega Elektra. Atmosféru moravských sklípků ve vinařské zóně v průběhu festivalu zajistí Cimbálová muzika Kaňúr.

Zážitky pro gurmány: Žabí stehýnka nebo chobotnice. Do Pardubic míří i Pohlreich

Drátenické Choltice

Kdy: 9. až 11. června

Kde: Choltice

Za kolik: v pátek a v neděli zdarma, v sobotu vstupné 60 Kč

Proč přijít: V Cholticích se od pátku do neděle koná největší setkání dráteníků a drátenic v Čechách. Na akci Drátenické Choltice v areálu zámku se sejde více než 45 dráteníků z Čech a Slovenska. Návštěvníci akce je od pátku do neděle uvidí při práci, budou se moci inspirovat jejich tvorbou a koupit si jejich výrobky. Budou k vidění ukázky tradičního i moderního drátování. Diváci se seznámí s tím, co vše se dá z drátu vyrobit, od jednoduchého ozdobného zápichu do květináče, přes krásný šperk až po složitý drátovaný objekt, například model automobilu nebo motorky. Pro děti jsou připraveny dílničky a také Tovaryšské zkoušky choltického dráteníka.

Choltice čeká největší setkání dráteníků a drátenic. Loni stvořili rekordní dílo

Den Pardubického kraje

Kdy: 9. června od 13:00 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V pátek 9. června od 13 do 21 hodin se na Pernštýnském a Komenského náměstí v centru Pardubic koná Den Pardubického kraje. Vystoupí Mňága a Žďorp, Jakub Smolík, Maxicí nebo pardubická kapela enDee. Návštěvníci ochutnají regionální potraviny, seznámí se s prací složek integrovaného záchranného systému nebo krajských středních škol. Součástí programu bude také dobročinný jarmark sociálních služeb, prohlídky krajského úřadu nebo slavnostní nástup Armády České republiky.



Běh po stopách Silver A

Kdy: sobota 10. června

Kde: Pardubice

Za kolik: startovné běh 200 Kč; pochod 150 Kč

Proč přijít: Dobročinný běh a pochod po stopách Silver A se uskuteční v sobotu odpoledne v Pardubicích. Trasa běhu o délce necelých 8 km započne u Památníku Zámeček (kde bude i cíl trasy) a následně povede lokalitou Nemošické stráně. Program: 14:00 – 15:00: Prezence závodníků; 15:15: Zahájení akce – úvodní slova všech pořadatelů; 15:45: Start pochodu; 16:30: Start běhu; 18:00: Diskuse s významnými hosty + možnost návštěvy Památníku Zámeček; 19:00: Vyhlášení výsledků běhu a slavnostní předání vybrané částky Atletice Bez Bariér; 19:30: Historická přednáška související s pardubickým odbojem; 21:00: Promítání filmu Zátopek.

ORLICKO

11. Brandýský pivní triatlon

Kdy: sobota 10. června od 9.30

Kde: Brandýs Nad Orlicí - Konťák

Za kolik: 200 korun muži, 150 korun ženy

Proč přijít: Rok se s rokem sešel a další, již 11. ročník Brandýského pivního triatlonu se blíží. Rádi vás uvidíme v sobotu 10.6. "U Konťáku" v Brandýse nad Orlicí. Ladies first, takže dámy mají na programu 12 km na kole, 2,5 km běhu a na závěr 2 pivečka. Pánové si dají projížďku 18 km, proběhnou se 3 km a nakonec sportovní výkon spláchnou čtyřmi kousky. Piva jsou lahvová a pro lepší vychutnání rezavého moku je možné si přinést vlastní označené půllitry.



Street boulder contest 2023

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: Ústí nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhý ročník závodu boulderingu (druh lezení provozovaný bez lana) v ulicích města.

CHRUDIMSKO

Dětský den - Rychmburské putování

Kdy: neděle 11. června od 13.00

Kde: Panská zahrada, Předhradí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte oslavit dětský den do Předhradí 11.6.2023. Čeká vás napínavé putování plné zážitků a překvapení, kterým vás provedou pohádkové bytosti a v cíli je pro každého dětského účastníka připravena odměna a drobné občerstvení.

Keltský dětský den

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Země Keltů, Nasavrky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte navštívit se svými ratolestmi v sobotu 10. června keltský skanzen v Nasavrkách a zažijte den plný zábavy a dobrodružství. Děti se mohou těšit na pohádkové keltské postavy a spoustu zajímavých her, kterými se bavily již dávné pradětičky. Přijďte si vyzkoušet tradiční dětské hry, jako je tlučení špačků, cvrnkání kuliček nebo házení kroužků.

SVITAVSKO

Dvě výročí

Kdy: sobota 10. června od 8.00

Kde: Vlakové nádraží, Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odjezd ze Svitav do České Třebové: rychlíkem v 8:03 hod. (příjezd v 8:14) nebo osobním vlakem v 8:37 hod. (příjezd v 8:54) Návrat do Svitav: individuální - každou hodinu jede do Svitav rychlík nebo osobní vlak



Prohlídka Litomyšle s rytířem Toulovcem

Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Litomyšl

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Vezměte celou rodinu a vydejte se na dobrodružnou výpravu romantickou Litomyšlí! Za doprovodu proslulého rytíře Toulovce prozkoumáte tajemná sklepení a zapomenutá zákoutí města.